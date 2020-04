Zárate está en la región sanitaria de la provincia con más contagiados: quedarse en casa es la mejor vacuna contra la pandemia

Esta mañana, en la radio FM Munizipium 88.9, fue entrevistada la Secretaria de Salud del Municipio de Zárate, la doctora Rosana Núñez, quien brindó importantes anuncios y, a su vez, volvió a resaltar que la mejor vacuna contra el coronavirus es la de quedarse en casa, y recordó que Zárate integra la región sanitaria V de la provincia de Buenos Aires, en donde hay más contagiados de COVID-19.

“En nuestro partido estamos con 4 casos positivos, y, 1 que fue atendido aquí, pero que es de Ibicuy, y fue derivado a una clínica en Munro, como ya es de público conocimiento. Ya se descartaron 57 casos y esperamos los resultados de otros 17 que por el momento son sospechosos, de hecho, ayer se atendieron a dos nuevos pacientes”. dijo Núñez.

Sobre si la curva de contagios se está achatando, la funcionaria, respondió lo siguiente: “no podemos afirmarlo, cuando aún tenemos varios casos en espera, y sabemos que ya tenemos pacientes que se contagiaron por circulación comunitaria. Me preocupa que siga habiendo tanta gente en la calle, quiero recordarles a los vecinos que la región sanitaria V que integra Zárate junto con otros 13 municipios, posee el 44 por ciento de los infectados de nuestra provincia. Mucha gente sale sin necesidad, y es un riesgo grande que corremos todos, hay portadores asintomáticos, que puedan estar contagiando”.

“Otro dato preocupante, es la cantidad del personal de salud que está infectado, tenemos un primer fallecido de nuestra actividad, un compañero muy joven, de otra localidad, por eso, debemos protegernos todos y así también a quienes trabajamos para evitar y controlar la propagación del coronavirus”, amplió.

Sobre los triage montados en el Hospital Municipal Intermedio René Favaloro, y en Lima, Núñez, indicó, que “es vital que la gente no se automedique, porque a veces muchos vienen después de tomar ibuprofeno o paracetamol, y así no declaran si tuvieron fiebre, y eso no ayuda a nuestros profesionales, que luego al constatar que si tienen fiebre son ingresados o derivados. Y son casos sospechosos, se activa el protocolo por COVID-19. Así se está cumpliendo la labor, tanto en Zárate como en Lima. Además creemos que por lo dinámico que es todo, tendremos que adecuar el horario de los comunicados, porque como creció el número de test que se realizan en el Instituto Malbrán, se siguen cargando los datos hasta tarde. Hasta hoy, cerrábamos el informe a las 17, pero lamentablemente por la expansión de los testeos, tal vez, tengamos que cambiar el horario y emitir nuestro comunicado más tarde”,

Por otro lado, la funcionaria informó, que se sigue adelante, con el plan de vacunación antigripal. “Que se realiza en los centros de vacunación. Las vacunas están destinadas para los pacientes de riesgo, para mayores de 65 años, para los menores de 12 años, las embarazadas y para aquellas personas que tienen patologías previas. Las aplicaciones fueron descentralizadas del Favaloro, ya que el hospital, queda preparado sólo para aquellos pacientes que están febriles, no podemos exponer a ningún riesgo a los niños ni embarazadas”, agregó.

La Secretaria de Salud, indicó como se distribuyeron los puntos de vacunación en el distrito: “en la Unidad Sanitaria de Porres, concentramos lo de ginecología y obstetricia, como a la vez, mantenemos las ecografías para las embarazadas, y les damos los anticonceptivos, para 3 meses, y así evitamos que no vuelvan seguido. En la Unidad Sanitaria de Covepam, atendemos a pediatría de 8 a 15 horas, con vacunación pediátrica; en Fonavi, se centralizó la atención de los diabéticos y odontología de urgencia, más las vacunas de calendario; mientras que en las salas de 25 de Mayo, Malvicino, Mariano Moreno y Barrio Bosh, está abierto de 8 a 14 horas, para la vacunación del calendario y antigripal”.

“Por otro lado, se hace un gran trabajo, y venimos haciendo muy bien la tarea coordinada con las clínicas privadas de Zárate y el hospital provincial. Estamos mancomunados, como a la vez, se hace un seguimiento muy fuerte para preguntarle a los familiares sobre como marcha el estado de los pacientes”, concluyó Núñez.

