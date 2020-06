Toyota Gazoo Racing Argentina participará en las 24hs de Le Mans Virtual

De la competencia participarán también los equipos oficiales de TOYOTA GAZOO Racing en el WEC, con Pechito López a bordo del auto número 7.

TOYOTA GAZOO Racing entrará en un nuevo desafío, cuando el equipo del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC) se enfrente a una grilla de estrellas en el primer evento virtual de Las 24 horas de Le Mans.

La temporada WEC 2019-2020, que debería haberse completado en junio, se ha retrasado hasta finales de este año, con carreras programadas para agosto, septiembre y noviembre, debido a la pandemia provocada por COVID-19. En este contexto, TOYOTA GAZOO Racing aceptó una invitación para participar en la carrera virtual del 13 y 14 de junio, la misma fecha en que las 24 horas de Le Mans estaban programadas originalmente.

De esta primera competencia virtual en el circuito de La Sarthe participará también un equipo de TOYOTA GAZOO Racing Argentina conformado por Julián Santero, Nelson Piquet Jr. y los e-racers de Williams E-sports, Moreno Sirica y Fabrizio Gobbi, todos a bordo del auto #10.

Por su parte, el auto # 7 contará con los conductores regulares y líderes del Campeonato Mundial, José María “Pechito” López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, junto con el corredor de e-motorsport Maxime Brient, de 23 años, de la ciudad de Le Mans.

Sébastien Buemi y Brendon Hartley representarán a los pilotos regulares a bordo del auto # 8. A ellos se unirá el piloto de TOYOTA GAZOO Racing WEC Challenge, Kenta Yamashita, que reemplazará al corredor regular de WEC Kazuki Nakajima, mientras que Yuri Kasdorp, de 23 años, de Montfort en los Países Bajos, completará el equipo.

“Pechito”, Mike y Sébastien, así como Maxime y Yuri, competirán con simuladores en sus hogares europeos, mientras que Brendon se unirá desde Nueva Zelanda. Kamui y Kenta tendrán su sede en Tokio, donde Kazuki será la mano derecha de Kenta.

Todos los pilotos contarán con el apoyo de un equipo de ingeniería dedicado a la carrera, en la base de TOYOTA GAZOO Racing, Colonia, Alemania, donde se analizarán y desarrollarán las configuraciones y la estrategia de carrera.

El equipo que con el número 10, representará a los colores de Argentina en Le Mans, tendrá a Julián conectado desde su casa en Buenos Aires, a Nelson a bordo de un simulador en la ciudad de Brasilia, mientras que Fabrizio y Moreno se sumarán desde las ciudades italianas de Monza y Sarno.

Las regulaciones de los eventos requieren al menos cuatro conductores por automóvil, dos de ellos con Licencia FIA internacional, y a su vez cada equipo decidió sumar a corredores de e-motorsport experimentados y exitosos, además de haber dedicado tiempo para conocer el software rFactor 2 y sus características de configuración.

Sin coches híbridos LMP1 disponibles para las 24 horas Le Mans virtuales, TOYOTA GAZOO Racing participará con autos Oreca 07 LMP2, especialmente diseñados para representar al tradicional TS050 HYBRID.

Aunque TOYOTA GAZOO Racing ha ganado las dos últimas de ediciones de Las 24 Horas de Le Mans y los dos títulos WEC 2018-2019, el equipo se acerca a su debut en el e-motorsport con humildad y tiene el objetivo simple de entretener a los fanáticos que han esperado desde febrero en Austin, último circuito que se corrió.

Se enfrenta a una fuerte competencia de nombres famosos del automovilismo mundial que componen la grilla de 50 autos, incluidas las entradas de IMSA y la leyenda de Indycar Penske Racing y la potencia de simulación Team Redline, así como los competidores regulares de WEC Rebellion, Aston Martin y Porsche

Las primeras sesiones oficiales se llevarán a cabo del 9 al 11 de junio, con una duración de 12 horas cada día desde las 10 AM (CEST) para la práctica libre, y otras siete horas a partir de las 10 AM (CEST) el 12 de junio. La grilla inicial se determinará mediante una sesión de calificación de 20 minutos para cada categoría, que comenzará a las 6:10 PM (CEST) el 12 de junio, mientras que la carrera comienza a la hora tradicional de las 3 PM (CEST) del día siguiente.

La acción se transmitirá en vivo a través de las redes sociales y las plataformas de transmisión, y podrán descargarse imágenes y videos del evento desde la plataforma https://www.tgr-dam.com.

TESTIMONIOS

Hisatake Murata. Presidente del equipo TOYOTA GAZOO Racing: “El e-motorsport es una experiencia nueva para nosotros, por lo que nos acercamos a las 24 horas virtuales de Le Mans con una combinación de emoción y modestia. Queremos darles a los fanáticos del WEC algo por lo que entusiasmarse, y llenar el vacío del 13 al 14 de junio causado por el aplazamiento de las 24 horas de Le Mans. Es una experiencia nueva para la mayoría de nosotros, pero esperamos competir nuevamente y ver lo que podemos hacer en este campo tan competitivo ”.

José María López (#7): “He jugado mucho a los e-motorsport en el pasado, así que estoy bastante familiarizado con la escena. Es increíblemente competitivo y los mejores corredores de simulación son realmente dedicados, practican por una gran cantidad de tiempo; mucho más de lo que podríamos practicar en el TS050 HYBRID. Estoy deseando volver a competir con Mike y Kamui, así como con Maxime. Creo que es un buen ejercicio de trabajo en equipo durante este período tranquilo “.

Mike Conway (#7): “No tengo mucha experiencia en e-motorsport, es una nueva experiencia para mí y haré lo mejor que pueda. En cierto modo, es totalmente diferente a nuestras carreras del WEC normales porque definitivamente somos los de abajo en esta carrera. En cuanto a la experiencia de e-motorsport de otros equipos, sabemos que será extremadamente difícil desafiarlos. Pero nos vamos a divertir y espero que los fanáticos lo disfruten”.

Kamui Kobayashi (#7): “¡Es genial darles a los fanáticos una especie de carrera de 24 horas para ver! Hay mucho que aprender en muy poco tiempo. No tenemos experiencia con el automóvil LMP2 y algunos de nosotros ni siquiera estamos familiarizados con el software, lo que lo hace aún más difícil. Por lo tanto, no será fácil, pero este evento no se trata de ganar; es el fin de semana de Le Mans y haremos nuestro mejor esfuerzo para los fanáticos”.

Julián Santero (#10): “Es un orgullo para mí poder llevar a un equipo argentino a una competencia global tan exigente. Durante este tiempo que no tuvimos competencias oficiales en los autódromos, me estuve dedicando bastante a los e-motorsports. Creo que TOYOTA GAZOO Racing Argentina logró presentar un equipo competitivo, estoy seguro que vamos a hacer una buena carrera y divertirnos”.

Nelson Piquet Jr.(#10): “Conozco bien el circuito de La Sarthe. Tuve el honor de correr Las 24 horas de Le Mans tres veces con diferentes equipos y en diferentes clases. Si bien esta experiencia virtual es algo nuevo para mí, me entusiasma mucho poder participar en esta primera edición junto a pilotos tan destacados”.