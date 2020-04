Seguridad: Fuerte presencia en vía pública en coordinación con todas las fuerzas

Gastón Otero, Secretario de Seguridad del Municipio de Zárate habló sobre los operativos de control en los accesos y la vía pública, que se realizan en el marco de la emergencia sanitaria.

El funcionario, dijo, que “se está trabajando de manera sólida y extremando medidas para controlar que se cumplan los objetivos que nos hemos planteado para hacerle frente a la pandemia, y a la vez, vigilar que no haya robos en el distrito. Si bien hay muchos controles en accesos al partido y calles con el objetivo de fortalecer el distanciamiento social, el delito no se detiene. Y siguen existiendo los oportunistas, que donde ven una oportunidad, proceden, por eso, debemos estar más atentos que nunca”.

Disminución del hurto en la vía pública

“las estadísticas de robos en la vía pública marcan una disminución considerable, pero a mí no me gusta hablar mucho de las mediciones, porque podrá bajar el porcentaje, pero, aunque suceda, un hecho delictivo me preocupa, atrás de esa situación, hay una o varias personas que resultan perjudicadas”

Por otra parte, comentó, que, “se trata de una tarea que nos exige mucho, hay que reconocer que se está haciendo un gran trabajo en conexión entre la DPU, policía de la Provincia y Prefectura Naval Argentina. Es vital la presencia en la vía pública, como la tarea que se hace en los puestos de control de ingreso y egreso de los vehículos en nuestro partido, en donde muchos agentes aprendieron sobre bioseguridad”.

“Aprovecho para saludar y reconocer a todo el personal. Hay mucho esfuerzo para enfrentar tanto al delito como a la pandemia, pero afortunadamente estamos bien organizados para cumplir con lo que nos pide el intendente Osvaldo Cáffaro, tratando de dar respuestas en favor de todos los vecinos del partido”, comentó Otero.

Por último, el Secretario de Seguridad se refirió a un hecho puntual, ocurrido en las últimas horas, en donde gracias al veloz accionar, se logró recuperar elementos robados en el Tenis Club Zárate. “Un referente de este club, se comunicó por el robo de unos artículos sustraídos de la institución, y nos transmitió su preocupación. Fue así, que nuestro equipo, que entiende sobre redes sociales, rastreó todo, y se pudo dar una respuesta inmediata para detectar a los malvivientes; quienes ya ofertaban más de 10 raquetas en venta de manera online. Así se hizo el trabajo y con las pistas, se pudo detener a los ladrones, que eran de Zárate, y se encontró todo lo robado. Los dirigentes del club lo tomaron con mucha alegría”.

“Quiero remarcar que se pudo dar una solución rápida porque hemos fortalecido al equipo de Seguridad en los últimos meses, con capacitaciones permanentes, y con la generación de nuevas herramientas que contribuyen para lograr este tipo de resultados”, finalizó

