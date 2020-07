Se realizó un nuevo abordaje sanitario integral en Lima, junto a la Armada Argentina y Prefectura Naval

Participaron el intendente Cáffaro, la Secretaria de Salud Dra. Rosana Núñez, el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social , Darío Raffo, el Secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Arroquigaray, el coordinador del Programa Centros de Aislamiento (CEDA’S), Lic. Pablo Giménez, el Secretario de Seguridad, Alejandro Cimiotta, el presidente del Honorable Concejo Deliberante , Ariel Ríos, el Delegado Municipal de Lima, José María Orlando, concejales del Frente de Todos, promotores territoriales, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Armada Argentina, quienes colaboran fuertemente con el municipio en cada punto del Partido.

Cáffaro expresó, que, “es parte de lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, por los vecinos, llegamos de la mano de la acción sanitaria, pero es bien amplio, porque tiene que ver con la alimentación, la higiene urbana, por eso alrededor de 80 personas de distintas áreas municipales tomaron parte de este operativo. Treinta son profesionales que intervinieron en Salud, y se le suma la sanitización de espacios públicos, servicios públicos, concejales, entre otros. Por supuesto, hay que destacar la articulación y acompañamiento de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Que en forma silenciosa hacen la tarea que no se ve, que no se escucha, pero hay que destacar la labor de ambas fuerzas nacionales que siempre nos respaldan”.

“Hay que agradecerle, no sólo a los jefes locales, sino también a Agustín Rossi, el Ministro de Defensa de la Nación, a la Armada Argentina, y también a Sabrina Frederic, la Ministra de Seguridad de la Nación, a través de Prefectura y la Gendarmería, con quienes también desarrollamos acciones. Si bien hemos hecho acciones en conjunto, el mensaje hacia la población de nuestro partido, es que tenemos que estar más tiempo en casa, porque el virus se sigue propagando, y en general, en el mundo lo hemos podido disminuir, y también en nuestro distrito. Con todas las acciones lo hemos podido reducir, pero no lo hemos batido totalmente. La lucha no está terminada, hoy nos exige, a través del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que, al estar en el AMBA, y en la Fase 3 de la cuarentena, creemos que debemos ajustar varias cosas, como la transitabilidad de la gente, por eso hemos reforzado los accesos como el control interno en la vía pública”, añadió.

“seguiremos con los operativos sanitarios, enfocados en la población de menos recursos, que tienen un hábitat distinto, donde nos cuesta aislar, por eso tenemos los CEDA’S. Y la otra estrategia sanitaria fuerte, es con los geriátricos, donde pudimos desplegar una ayuda económica tremenda por parte del municipio, para poder aislar y cuidar a los adultos mayores. La tarea por este tiempo, es a través de la solidaridad, eso es lo más importante. Agradezco también a todo el equipo municipal que acompaña, y con orgullo digo que la gente ha sido la beneficiaria, qué a su vez, mostró su solidaridad, han sido responsables en general. A seguir adelante, y seguir aislándonos, nos ha tocado a nosotros estar de este lado de la trinchera, y lo vamos a mantener para cuidarle la vida a las vecinas y vecinos del Partido de Zárate”.

El delegado de Lima, José María Orlando, comentó, que, “el municipio se está ocupando de lo necesario para llegar a la gente en este tiempo de pandemia. Es importante que todas las áreas municipales asistan a los barrios para abordar las cuestiones de muchos vecinos que precisan que el Estado los contenga. Desde mi lugar, le pido a los limeños que ayuden desde cada lugar con la disminución de la circulación en la vía pública, porque es entre todos que debemos cooperar, y, es la comunidad, la que cumple un rol muy importante en esta lucha”.

Trabajo sanitario

Por su parte, la Secretaria de Salud del partido, la doctora Núñez, sobre este nuevo despliegue integral, manifestó, que, “una vez más abordamos el territorio con la premisa de detectar los casos sospechosos de COVID-19. Independientemente de esta prioridad, también vacunamos contra la gripe, y en esta oportunidad, junto con la gente de Zoonosis, haciendo vacunación antirrábica. Se trata de operativos con fuerte presencia del Estado municipal, casa por casa, haciendo un relevamiento, para testear a las familias si hay gente que tiene algún síntoma compatible con el coronavirus. También acercamos el tráiler sanitario, donde hacemos los hisopados, en el territorio”.

En tanto, que el coordinador del Programa CEDA’S, el licenciado Giménez, dijo, que “este es el quinto abordaje integral sanitario, el primero en Lima. Estamos convencidos, que esta es la forma, que debemos utilizar para acercarnos al territorio, para que no se propague el virus. Es un despliegue enorme, con higiene urbana, sanitización, vacunación de animales, vacunación antigripal para adultos y niños” concluyó.

Programa de Emergencia Alimentario

Darío Raffo, el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, expresó, que, “mantenemos el accionar de la misma manera que venimos trabajando desde el 14 de abril, y en colaboración con la Armada Argentina, que puso a disposición sus cocinas de campaña para cocinar los alimentos y distribuir las viandas con comida caliente en los puntos móviles. Y también, aprovechamos la logística, para poder entregar bolsas con artículos de higiene y limpieza.

La Secretaria de Seguridad y las fuerzas nacionales acompañan cada abordaje.

Alejandro Cimiotta, Secretario de Seguridad, precisó, que, “acompañamos a todas las áreas del municipio, y en articulación con las fuerzas nacionales. Haciendo el seguimiento con el personal de la seguridad ciudadana, yendo casa por casa. Es muy importante poder charlar con los vecinos, entender y comprender la realidad del día a día de cada lugar al que abordamos”.

El subprefecto Alejandro Fernández, de la Prefectura Naval Argentina, jefe de operaciones de seguridad ciudadana, en este despliegue, dijo, que, “la idea es acompañar esta serie de acciones en conjunto que ayudan a la gente. Brindamos el apoyo al municipio en el territorio con tareas bien planificadas y todo lo que podamos hacer, allí estaremos presente para ofrecer un plan de seguridad”.

Finalmente, el subjefe de la Base Naval Zárate, el Capitán de Corbeta, Juan Pablo Darowski, destacó, que, “en forma mancomunada hace tiempo que estamos trabajando con el Municipio de Zárate, y para nosotros, es un orgullo prestar esta colaboración con la comunidad, y más en este momento de crisis que vive el país, ante la pandemia. Muy dispuestos a poder dar lo mejor de parte nuestra. Y lo que el intendente Cáffaro nos pida como el Jefe de la Base Naval, el Capitán de Navío, Walter Doná, que coordinan las acciones, vamos a seguir estando presentes en esta dirección, por quienes más lo necesitan”.

