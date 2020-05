Se realizaron más de 3 mil Inspecciones en Comercios de Zárate

El Programa Control de Comercios,es uno de los esquemas que impulsa el intendente Osvaldo Cáffaro, junto con su equipo municipal, en el marco de la emergencia sanitaria, se informa que,desde el inicio de los controles en el marco de la Pandemia COVID-19, a la fecha, los agentes realizaron más de 3 mil inspecciones en negocios de diferentes rubros en el Partido de Zárate.

Desde la coordinación del Programa, se señaló, que “se trabaja con un ritmo importante de visitas, con fuerte hincapié en el control de precios. Hay que informarle a la población, que ya pasamos la etapa de pedirle al comerciante que baje sus precios y se adapte a la lista de precios máximos. Por eso, a quienes detectamos que los elevan por demás, se les hace el acta correspondiente, que luego se judicializa y allí es donde pueden tener problemas con alguna causa que la Justicia Federal dictamine. Deben respetar lo que el Gobierno Nacional y Provincial indican en cuanto a las remarcaciones de los productos, y retrotraerlos al 6 de marzo”.

“Desde esta semana le estamos marcando cuáles son los artículos que detectamos con sobre precios, dentro del listado. Notamos que en carnes y verduras se registraron subas. Por lo tanto, les pedimos a las carnicerías y verdulerías, a los mayoristas, que los bajen, y algunos no hicieron caso, por eso ya recibieron su acta de infracción”, amplió.

“También informamos al ministerio, si el mayorista no cumple, y en varias carnicerías estamos encontrándonos con comerciantes que, si advierten que un corte subió por encima de los precios máximos, no lo hacen bajar, por lo cual, prefieren no ofrecerlo”, finalizaron.

Algunos supermercados recargan el 10% en las tarjetas de débito y se los denuncia ante la AFIP

“En los kioskos es más difícil detectar el precio, porque a veces no podemos ingresar al local, o las pequeñas despensas, en donde se atiende por la ventana, y no accedemos a ver los valores en las góndolas. Por eso, les exigimos a los dueños que los respeten, y nos basamos en las denuncias de los vecinos, que también nos indican que cobran por encima de los valores máximos”.

“Otra cuestión negativa que advertimos desde hace poco, es que algunos supermercados venden con una recarga del 10% en las tarjetas de débitos. Algo que es ilegal totalmente, por eso, hacemos las denuncias ante la AFIP, y labramos las actas apoyados en la Ley N° 24.440 de Defensa al Consumidor. Está maniobra no es correcta, la tarjeta de débito está considerada hoy, como efectivo, y aunque se demore más en que retorne el dinero al comerciante, no podemos aceptar esta trampa en contra de la gente. Ya hicimos varias multas, y los comerciantes deben entenderlo”,

“Nuestra intención, es mantener el mismo rigor hasta que termine la cuarentena. La parte positiva en lo comercial, es el fortalecimiento de los negocios de barrio o de proximidad, en donde se nota que aumentaron el nivel de ventas, porque la gente hace sus compras más cerca de la casa en muchos casos. Por eso, les pedimos a esos comerciantes que mantengan los precios y sean solidarios con los clientes”, explicó el coordinador del Programa de Control de Comercios que lleva adelante el municipio frente a la pandemia.

