Patricia Moyano: “Lo del Ministro Berni me preocupa como legisladora”

La diputada provincial Patricia Moyano dio su parecer sobre las sesiones virtuales de la Cámara de Diputados, la nueva plataforma para comerciantes y los dichos de Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Sobre la sesión del día jueves, la diputada señaló que se retomaran temas pendientes de la semana pasada, de manera remota, en consonancia con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Uno de los temas pendientes fue el pedido de autorización para endeudamiento. Sabemos que la provincia no quedó en las mejores condiciones. La situación crítica de la Provincia de Buenos Aires, además del esfuerzo que está haciendo

el Estado nacional y el provincial, hace que propio gobernador haya elevado un proyecto a la legislatura para poder solicitar la autorización para el endeudamiento”.

Respecto a la nueva plataforma para comerciantes, puesta en valor el día de hoy por parte de la comuna, la legisladora manifestó que el municipio actúa en connivencia con las posiciones del gobierno nacional y provincial de “tener un resguardo en cuanto al movimiento y el flujo de gente en la calle. Por supuesto que si mañana se dispara la curva las muertes la responsabilidad no va a ser responsabilidad del comerciante, va a ser responsabilidad de quienes están a cargo de gobernar”. Además, en relación a la solicitud de datos por parte del usuario, dijo que “lo que está planteando el gobierno municipal es solamente decir que me voy a movilizar de mi casa a tal negocio para hacer una compra, y no se pregunta qué tipo de compra ni el monto a pagar. Esos datos no son de interés para el Estado municipal. Lo que le interesa al Estado municipal es

saber que un vecino se va a movilizar a un comercio, a tal día y hora, y el flujo de gente que va a tener ese comercio. Lo que se está haciendo es generar un dispositivo donde el vecino especifique a donde tiene que ir y si el negocio está habilitado”.

Además, la diputada provincial dio su parecer sobre los dichos de Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, luego de su visita a la ciudad de Zárate en el día de ayer. “La verdad que como legisladora me preocupa que un ministro del gobierno de la provincia ataque al intendente de la forma que lo atacó. La verdad que es preocupante. Desconoce el esfuerzo que están haciendo todos los municipios,

oficialistas y de la oposición, el esfuerzo que hacen los intendentes con sus equipos para poder contrarrestar los efectos de esta pandemia. No me llama la atención porque en ese sentido Sergio Berni viene atacando al distrito y a este intendente desde el 2009. No nos asombra. Pero me preocupa, porque hoy todos los bonaerenses estamos en una situación crítica, y el esfuerzo que están haciendo las instituciones, el comercio, los vecinos, el

Estado nacional y municipal, llevando la comida y lo necesario a nuestros vecinos, para que un ministro se tome el trabajo de venir a atacar al intendente de esta manera”.

