Patricia Moyano: “Cuando se hablaba de un gobierno nacional y popular, tiene que ver con esto, estar en el momento indicado, dejar la política de lado y colaborar”

La diputada provincial Patricia Moyano dio detalles de su participación en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. “En las últimas sesiones se conformaron las comisiones, de las cuales conformo cuatro. La comisión de Género y Diversidad, la Comisión de Educación, la Comisión de Reforma Política y del Estado, y la Comisión de Asuntos Cooperativos y Vivienda que estoy como vicepresidenta. Justamente ayer estuve en La plata porque las autoridades tienen que estar en la cámara. Los legisladores de las distintas expresiones políticas tomamos el compromiso de ver los temas importantes que desde la cámara podemos aportar a los bonaerenses en un año que va a ser muy complicado”.

“Veníamos de cuarenta y tres por ciento de índice de pobreza el año pasado y nos agarró una pandemia. Así que muchas de nuestras familias en este momento están padeciendo situaciones muy críticas. Hay que estar al pie del cañón, unidos, porque realmente hay gente que la está pasando muy mal”.

“Tengo parte de mi equipo que está en territorio. Estamos tratando de asistir a nuestros vecinos que normalmente se comunican conmigo y con mi equipo con propuestas, con proyectos y necesidades. En ese sentido, todos los legisladores están en sus distritos. Los que no son gobierno colaborando cerca de las instituciones, cerca de los vecinos, y los que son gobierno yendo al territorio a colaborar”, declaró la legisladora.

Respecto a la exigua presencia de los funcionarios de la oposición local en los barrios, la legisladora señaló que “uno no le puede pedir peras al olmo. Cuando se hablaba de un gobierno nacional y popular, o cuando se habla de populismo, tiene que ver con esto, estar en el momento indicado, dejar la política de lado y colaborar. Porque son funcionarios públicos, se deben a la gente que los votó. Y acá no toda la gente que los votó la está pasando bien y haciendo la cuarentena en su casa. Hay gente que voto a la oposición y que la está pasando mal. Y en ese sentido no hay que poner palos en la

rueda, porque la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y este es el momento donde más hay que estar con quienes lo necesitan. Ahí, en el lugar, haciendo lo que tiene que hacer cada político que se debe a su votante”.

