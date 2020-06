Municipio Informa sobre Plataforma Digital

Plataforma Digital Zaratecuida: La importancia de que usuarios y proveedores se inscriban.

La plataforma lanzada por el Municipio, es el camino para ordenar el flujo de gente en la vía pública y reanudar el movimiento económico del distrito

Matías Enz, es el Secretario de Espacios y Edificios Públicos y uno de los coordinadores del Programa Zaratecuida. El mismo se refirió sobre la plataforma digital, que permite registrarse a los comercios y clientes, para poder volver a la actividad. Esta herramienta, lanzada por disposición del intendente Osvaldo Cáffaro, se creó con la intención de organizar la movilidad de la gente en las calles, con el foco puesto en evitar la propagación del coronavirus.

“Se trata de una plataforma que lanzó el Municipio pensada para que la utilicen los comerciantes de los rubros que ya fueron autorizados para trabajar, como para aquellos, que serán habilitados en su debido tiempo. Su objetivo, fundamental, es poder ordenar el flujo de vecinos que circulen por la vía pública. Por esa razón, una vez, que, desde la Provincia de Buenos Aires, nos autoricen para habilitar nuevos sectores, se pueden registrar en la plataforma, y allí se estipula un horario de funcionamiento para cada rubro, que es más reducido que lo habitual. Nosotros, desde el Municipio, le pedimos al gobierno provincial, que permita que los negocios puedan abrir las puertas con menos afluencia de público, pero no sabemos si lo autorizarán así”, contó Enz.

“De no permitir la apertura, que se emplee el método take away, para que la gente pueda ir a retirar los productos, como es hoy en lo gastronómico, por ejemplo. Para las actividades aprobadas, como la odontología y la atención médica, entre otras, fue clave, enviarles a la Provincia, junto con el pedido de habilitación, el protocolo estructurado para cada rubro, como a la vez, el protocolo de fiscalización que emprendió el Municipio, para poder fiscalizar, y que, de esta manera, funcione correctamente”, amplió.

El funcionario, explicó, que, “los propietarios de los negocios como los profesionales, o quien se dedique a un determinado rubro, como la construcción, por ejemplo, pueden inscribirse gratuitamente, para ser dados de alta en la plataforma, y esperar que podamos habilitarlos luego de la orden de la Provincia. Y después, está el paso que deben hacer los consumidores, por si tienen que ir a la peluquería, al médico o a algún comercio. Hoy, se pide que aquel usuario que quiera ir al médico o algún comercio, primero deberá pedir un turno con el especialista para que lo atiendan, y una vez que lo obtenga, deberán inscribirse en la plataforma, para concurrir. De esa manera, se coordina con cada rubro, el tiempo mínimo de atención, para que todo sea ordenado. Por ejemplo, si uno saca un turno con el odontólogo, tendrá que hacerlo por una hora, que es lo que más o menos demanda cada atención del dentista con un paciente. Pero, si una persona va al peluquero (cuando sea habilitado este sector), y quiera hacerse un tratamiento más prolongado, o sabe que su corte y peinado tardará tres horas, entonces la plataforma le permitirá sacar varios turnos por el lapso que dure su atención en la peluquería”.

Objetivo de la Plataforma:

“Solo tratamos de ordenar lo que pasa en la vía pública, y cuando la persona saque un turno en la plataforma, le llegará un e-mail de confirmación, tanto al usuario como al comerciante o el profesional. Insistimos, que el Municipio, no controla ni la transacción, ni que compró o no compró, o porqué se atendió; lo que queremos es que haya un orden y si lo pensamos, a nivel nacional, se exige un permiso de circulación, en este caso sería como un permiso de circulación municipal, y con esta plataforma, al estar registrado, se evita que nadie detenga a la gente que circule, porque si algún efectivo lo detiene al vecino, este, puede mostrar el e-mail que va a una casa de ropas, y que ya tiene su turno acreditado, entonces no van a tener problemas”, agregó Enz.

El funcionario recalcó que lo ideal es ingresar a https://tecuidamos.zarate.gob.ar/, para registrarse, “donde hay un manual explicativo, dinámico, para que la gente lo pueda hacer sin dificultades. Todo de manera gratuita. Esta semana se hicieron distintas reuniones con representantes de los rubros que ya fueron habilitados por la Provincia. Es toda una enseñanza, no estábamos acostumbrados, pero es el camino para empezar a reactivar la economía y la vez, cuidarnos de la propagación del virus. Nosotros queremos que los comerciantes puedan vender, que de a poco, empecemos a recuperar la vida lo más normal posible, pero estamos en una etapa en donde los casos de COVID-19 también crecieron, por eso debemos cuidarnos. Es vital que se mantenga el orden, y los comercios también tendrán una franja horaria y determinados días para atender al público, a fin de evitar aglomeraciones de gente en la vía pública”.

Vale recordar, que hasta el momento, están facultadas para poder volver a funcionar a través de la Plataforma digital, los siguientes sectores: Atención de Cobranzas Extrabancarias; Atención de Centros de Diagnóstico por Imágenes por sistema de turnos; Agencias de Quinielas y Loterías; Laboratorios de Análisis Clínicos; Atención Médica de todas las especialidades y Odontológica; las Ópticas; Servicios de Peritos y Liquidadores de Siniestros Independientes y Dependientes de Compañías Aseguradoras que realicen la liquidación y pago de siniestros anunciados a los beneficiarios y beneficiarias; las Oficinas de Rentas, Ventas de Mercaderías Elaboradas, los Registros, y los Establecimientos para la atención de Violencia de Género.

