Municipio Aclara: Rubros Habilitados y NO Habilitados para trabajar

Tras el amplio pedido de autorización que elevó el Municipio de Zárate, la Provincia de Buenos Aires habilitó los primeros rubros comerciales, de una amplia lista que el Gobierno Municipal puso en consideración, y que deberán operar en el partido.

Desde el Gobierno provincial, se recibió hoy, la notificación de que no fueron habilitados los rubros Personal Doméstico y Psicólogos, por estar el partido de Zárate, comprendido dentro de la fase 3 de la cuarentena.

Días anteriores, la provincia no había autorizado para funcionar a los siguientes sectores: Construcción y Oficios; Actividad de albañil, plomero, carpintero, pintor, gasista matriculado, electricista, herreros, techista, yeseros, construcción en seco y afines, y los Servicios de Peluquería y Estética.

El Municipio de Zárate, recibió la notificación para que puedan trabajar los siguientes rubros comerciales: Cobranzas Extrabancarias; Atención Programa de Diagnóstico por Imagen; Laboratorio de Análisis Clínicos con sistema de Turno previo; Ópticas; Servicios de Peritos y Liquidadores de Siniestros Independientes y Dependientes de Compañías Aseguradoras que realicen la liquidación y pago de siniestros anunciados a los beneficiarios y beneficiarias; Agencias de Loterías Provincial, Odontología y Atención médica (Terapia Ocupacional, Oftalmología, Nutricionistas, Médicos del Distrito y Fonoaudiología); Oficinas de Rentas; Venta de Mercadería Elaborada de distintos rubros únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio; Actividad Registral, y los Establecimientos para Víctimas de Violencia de Género.

Por otro lado, desde el Municipio, se informa, que siguen pendientes para su autorización, los siguientes sectores: Comercios de Venta Minoritas Modalidad Take Away; Servicio de Comida y Bebidas Modalidad Take Away; Traumatología y Ortopedia; Servicio de Kinesiología; Profesionales Liberales; Servicios Inmobiliarios y Martilleros; Servicios Jurídicos; Servicios Notariales; Servicios de Contaduría y Auditoría; Servicios de Arquitectura e Ingeniería; Concesionarias; Reparación de Equipos Informáticos y de Comunicación, y Lavaderos de Autos.

Operar a través de la herramienta digital Zárate Cuida

Sigue en vigencia la plataforma Zaratecuida, lanzada por el Municipio, de acuerdo a lo dispuesto por el intendente Osvaldo Cáffaro. Allí las vecinas y vecinos de la ciudad que deseen acceder a los servicios de estos rubros ya habilitados, también deberán inscribirse en https://tecuidamos.zarate.gob.ar/ , como Usuarios para poder obtener su turno. Cómo a la vez, los negocios y profesionales del partido.

En este caso, el Municipio, aplica su fiscalización para que todos los rubros que ya están operativos como los que restan tener su autorización, cumplan con el protocolo que también presentaron ante la provincia, para que puedan volver a trabajar

Esta opción, fue pensada para que la utilicen los comerciantes de los rubros que ya fueron autorizados para trabajar, como para aquellos, que serán habilitados en su debido tiempo. Su objetivo, fundamental, es poder ordenar el flujo de vecinos que circulen por la vía pública y evitar la propagación del COVID-19.

Dejá tu Comentario