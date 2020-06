Los CEDA´S fueron presentados al Honorable Concejo Deliberante

En horas de la mañana de este sábado, autoridades del municipio de Zárate recibieron en los Cedas, (Centros de aislamiento), a presidentes y presidentas de la mayoría de los bloques de concejales del Honorable Concejo Deliberante, entre ellos estuvieron en la recorrida, Ariel Ríos presidente del H.C.D, Tania Caputo, concejal y Pta. de Bloque Frente de Todos, Olga Cerato, Concejal Frente de Todos-PJ y María Elena Gallea, concejal y Pta. del Bloque Cambiemos.

La visita comenzó en el Ceda, ex Hogar de Ancianos y luego siguió en las instalaciones de uno de los Centros de aislamiento ubicado en el club Náutico Zárate, donde los y las ediles mencionados fueron recibidos por la Secretaría de Salud, Dra. Rosana Núñez, equipo médico del Hospital Intermedio Municipal, Ceda y responsables de Semu (Sistema de Emergencia Municipal), la Secretaria Jefa de Gabinete Dra. Florencia Diez y el Licenciado Pablo Giménez Coordinador responsable de Los CEDA´S, y en el caso del Centro ubicado en la ribera los recibieron el Dr. Gustavo Morán y el Dr. Claudio Gregoris, ambos responsables de los Ceda´s.

Pablo Giménez se refirió a esta recorrida y manifestó: “Esto es parte del dispositivo sanitario, no es la parte dura de salud que la tiene a cargo la Dra. Núñez, con el Hospital Intermedio municipal Favaloro, con el Hospital Intermedio Dr. Aurelio Alleoti de Lima y el Ceda ex Hogar de Ancianos, esta recorrida es dirigida a los sitios de aislamiento social, como lo son el Náutico Zárate, Náutico Arsenal, Base Naval y lima Football Club De Lima. Lo que hoy estamos cumpliendo es a lo que se había comprometido la Secretaría de Salud, Rosana Núñez con el concejo deliberante, con el objetivo de mostrarles la infraestructura que ya está lista, pero que nosotros no dimos publicidad, que el intendente no inauguró, porque realmente no hay nada que inaugurar, lo que hicimos fue mostrar lo que siempre dijimos, que aquí ya está todo montado, todo preparado, tenemos un programa con recursos humanos capacitados que se van a ocupar de esto, como lo es cruz roja, con quienes el municipio tiene un convenio vigente y que este año se trabajará exclusivamente en la lucha contra la pandemia, colegio de psicólogos, colegio de trabajadores sociales, médicos que estarán a cargo de los CEDA´S, y el SEMU, a través de su responsable el Dr. Pablo Terrens, la idea fue que los concejales vean y que les expliquemos cuál es el funcionamiento de un protocolo de catástrofe de cascos blancos, que es lo que estamos implementando en estos sitios, ya estamos con todo listo, colocaremos la calefacción en las próximas horas y ya contamos con voluntarios que se continúan inscribiendo en un registro público, ya tenemos más de 80 voluntarios y ahora entraremos en la fase de capacitación de los mismos ,con nuestros médicos, para que se cumplan todos los protocolos correspondientes y las condiciones de bioseguridad y además para que sepan cuáles serán sus actividades a desarrollar, por ejemplo: contener a la gente, entretener, asistir, entre otras. Ojalá no tengamos que usar esto, pero si hubiera que usarlo ya estamos preparados”, finalizó Giménez.

Por su parte la Concejal del Frente de Todos Tania Caputo remarcó que, “El Balance de esta visita fue muy positivo ya que hemos contado con la posibilidad de visualizar, en primer lugar, una decisión política de reforzar, en el marco de la pandemia, todo el sistema de salud y esa acción nos habla de un fuerte compromiso con cada una de las vecinas y vecinos, consideramos que el compromiso es fundamental a la hora de pensar las necesidades sanitarias que tendremos, en este sentido desde nuestro bloque hemos visto cuestiones que nos sorprenden y que son maravillosas, ya que hablan de la solidaridad que tenemos en nuestra ciudad, como el caso de los jóvenes de cruz roja, que decidieron ser parte de este gran trabajo, esperamos que esto no tenga que ser utilizado, es necesario seguir insistiendo en la necesidad de optimizar cada uno de los cuidados y que asumamos la complejidad de esta situación, nos tenemos que cuidar muchísimo, esto es una decisión política que priorizó la salud pública, de un trabajo en red entre las distintas instituciones, desde nuestro bloque nos vamos con la tranquilidad de que en caso de que se necesite los vecinos estarán bien contenidos, expresó Caputo.

También hizo referencia a las visitas mencionadas la concejal Olga Cerato del Frente de Todos-PJ sobre el equipamiento de cada uno de los Centros de Aislamiento impulsados por el municipio. “ hay un equipamiento muy bien armado, con camas de primera línea como el caso del ex hogar de ancianos, preparado para los casos más complejos, se ha hecho una inversión adecuada para preparar criteriosamente estos lugares, existe un personal preparado, hay una organización bien diagramada, se puede ver una dinámica pensada con anterioridad para que hoy podamos contar con estos centros, que esperamos que nadie los use, pero de esta forma se está cuidando a los vecinos y vecinas” finalizó Cerato.

María Elena Gallea, Presidenta de Bloque Cambiemos participó de esta visita donde el municipio a través de la secretaría de salud presentó los centros de aislamiento y comentó lo siguiente, “En el marco de los pedidos de informe que habíamos solicitado al área de salud, en la reunión que mantuvimos con la Dra. Núñez junto a todos los presidentes de bloque, se nos ofreció esta posibilidad, la de poder visitar los lugares que se están preparando y por supuesto aceptamos” comentó.

“Nos vamos con la reflexión de que se están preparando todos los lugares, esperamos que no se necesario el uso, pero queremos llevar la tranquilidad al vecino de que nosotros también estamos recorriendo los diferentes lugares, viendo que hay mucho voluntariado de parte de cruz roja y que estamos también acá nosotros para colaborar en todo lo que es la pandemia, hemos recibido mucha información sobre lo que hemos preguntado, la pandemia nos necesita trabajando a todos juntos” expresó la Concejal.

Por su parte la Secretaria de Salud Dra. Núñez remarcó la importancia de mostrar todo el sistema de salud y lo que el Municipio ha invertido ante esta pandemia.

“ Hoy los concejales pudieron ver el ex hogar de ancianos y el centro de aislamiento de club náutico, y se les ha explicado a cada uno ,absolutamente todo, como es el circuito, cada uno de los protocolos, todo lo que requerían conocer, pudieron estar en los sitios y recorrer las diferentes infraestructuras, contaron con la posibilidad de conocer a los médicos que estarán a cargo, a los médicos de guardia, que están en el Ceda esperando a un posible primer paciente. Ojalá que esto no sea rápido, pero sabemos que estamos atravesando una pandemia y que los casos siguen aumentando, es triste esta realidad, pero es lo que nos toca vivir a todos los argentinos, como pasa a nivel mundial, queremos brindar la tranquilidad a los vecinos de que estamos preparados para lo peor, y una vez más, pedirles que se queden es sus hogares, se que es difícil, pero pedimos que se respete el distanciamiento social, la higiene, el lavado de manos y que en esto debemos trabajar todos juntos, porque es de la única manera que podemos salir adelante” finalizó la Dra. Núñez.

