Llega KINTO a la Argentina: la marca de servicios de movilidad de Toyota a nivel global

Toyota Mobility Services, instalada en el país desde noviembre de 2018, pasará a llamarse KINTO, como parte de la estrategia global.

Con la llegada de KINTO, Toyota Argentina ampliará sus servicios de movilidad, sumando servicios para empresas (B2B) y de suscripción.

La llegada de KINTO marca la continuidad de los planes de inversión de Toyota Motor Corporation en la región de Latinoamérica.

KINTO, la marca de soluciones de movilidad de Toyota a nivel global, llegó a la Argentina. Se instalará en nuestro país renombrando a la plataforma Toyota Mobility Services, presente en nuestro mercado desde noviembre de 2018, y sumando nuevos servicios de gestión de flotas y por suscripción. La llegada de KINTO a Argentina y América Latina se inscribe en el marco de la estrategia global de Toyota para transformarse en una compañía de movilidad.

KINTO fue fundada a principios de 2019 por Toyota Financial Services, Co., Ltd. (una subsidiaria de propiedad total de Toyota). La marca llega hoy a Argentina y Brasil, y pronto se expandirá a otros países de América Latina.

“KINTO es parte de nuestra estrategia para hacer crecer a Toyota en Latinoamérica. Incorporar nuevos servicios de movilidad a nuestro modelo tradicional de negocios nos va a permitir responder a las nuevas necesidades de los clientes en una sociedad que está experimentando profundas transformaciones, impulsadas aún más por los recientes problemas de salud que estamos enfrentando”, comentó Masahiro Inoue, CEO de Toyota para la región de Latinoamérica y Caribe.

Presente en Argentina desde noviembre de 2018, Toyota Mobility Services tomará el nombre de KINTO, y sus servicios de alquiler de vehículos se ofrecerán bajo el nombre KINTO Share. Además, se formalizará el negocio de soluciones de movilidad para empresas (alquiler y gestión de flotas), adoptando el nombre de KINTO One. En el corto plazo, también llegará KINTO Flex, un servicio que funcionará por suscripción.

Luego de haberse presentado en Japón en 2019 y lanzado en Europa a principios de 2020, se produce el arribo de KINTO a la región de América Latina.

“Hace menos de dos años fuimos la primera automotriz de Argentina en ofrecer un servicio de movilidad para clientes con otros tipos de necesidades. Con la llegada de KINTO Share estamos dando un paso más en nuestro plan de convertirnos en una compañía de movilidad, y estamos seguros de que es una unidad de negocio que seguirá creciendo, conforme a los nuevos estilos de vida de las personas y de los contextos que estamos atravesando”, señaló Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina.

Toyota Mobility Services se transforma en KINTO

En Argentina, Toyota Mobility Services pasará a llamarse KINTO, y sus servicios de movilidad individual serán parte de KINTO Share. Toyota Mobility Services fue el primer paso de Toyota Argentina en el camino a convertirse en una compañía de movilidad. A menos de dos años de su lanzamiento en Argentina, registró más de 19.000 usuarios y alcanzó alrededor de 7.500 alquileres. Estos resultados indican que, sin dudas, la tendencia a demandar vehículos para uso ocasional que se ve en el mundo, también está llegando a Latinoamérica.

Toyota Mobility Services opera desde sus inicios con el soporte de la red de concesionarios oficiales de Toyota en Argentina, a la que luego se sumaron algunas estaciones de servicio de YPF, y hoy ya cuenta con 44 “Estaciones Mobility” para el retiro y devolución de los vehículos en todo el país. A través de su aplicación móvil presente en los sistemas de iOS (Apple Store) y Android (Google Play), los usuarios pueden reservar el vehículo que deseen por el tiempo en que lo necesiten.

Durante 2019, Toyota Mobility Services mejoró su oferta de vehículos incorporando sistemas de telemetría para la seguridad de los usuarios, vehículos híbridos y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, con el foco de poder brindarle movilidad a cada vez más personas.

Dado el contexto de la actual pandemia por COVID-19, se puso en marcha un protocolo estricto de limpieza y esterilización de los vehículos, para asegurar la salud de los usuarios.

KINTO One: un servicio de gestión de flotas

Con la llegada de KINTO se consolida también el servicio de gestión de flotas que ya venía operando Toyota Mobility Services. Se trata de un negocio B2B en el que Toyota ofrece no sólo sus vehículos sino la gestión completa de la flota a otras empresas que prefieran alquilar vehículos en lugar de comprarlos, y acceder a la gestión completa de patentamientos, seguros, service y demás tópicos asociados al mantenimiento de la flota. Esta división del negocio apunta a ser el socio favorito de otras empresas para obtener mejores resultados, por ser más conveniente, rápido, seguro y eficiente.

KINTO Flex: un servicio por suscripción que llegará antes de fin de año

Este nuevo servicio llegará a fin de año a la Argentina, ofreciéndole a los usuarios una modalidad de suscripción mensual que se destacará por su flexibilidad de entrada y salida. A través de KINTO Flex, se podrá alquilar un vehículo a plazos medianos por una tarifa mensual que incluirá los mantenimientos, el seguro y los impuestos.

En Argentina, Toyota Mobility Services viene realizando pruebas piloto de este servicio, ofreciéndolo a sus empleados, por lo que cuenta con el know-how suficiente para hacerlo extensivo por fuera de la compañía a nuevos usuarios.

La llegada de KINTO al país es un nuevo paso de Toyota Argentina en su camino a convertirse en una compañía de movilidad, buscando la permanente mejora en sus servicios, ampliando el negocio a más actores e intentando llegar a más personas para brindarles cada vez más y mejores opciones y formas de moverse.

