La postura de Walter Unrein frente al posible cierre del ingreso por la Av. Lavalle

El Concejal de Juntos por el Cambio se expresó ayer por sus redes, al tomar conocimiento de la intención del Municipio y el Intendente Osvaldo Caffaro de cerrar el Ingreso a Zárate por la Avenida Lavalle:

Sr. Intendente. Habiendo escuchado la decisión de cerrar el ingreso por Av Lavalle debo decir que es una medida inadecuada y carente de sentido común.

Descuento las buenas intenciones de cuidarnos a todos. Pero en eso marco no todo está justificado.

Zárate no es sólo el casco urbano que encierran la rutas y el rió. Zárate es villa eugenia, es Barrio Saavedra, es Barrio Bosch. Zárate es los Ceibos. Zárate es la florida, escalada, los bagüales, la Carona. En fin zárate es mucho más que lo urbano, aunque en las políticas públicas parezca lo contrario.

Me puede decir como un trabajor que va a Toyota, a Siderca o algún vecino que debe ir al Centro de la Ciudad debe recorrer entre el ingreso y el egreso más de 20km. Quien le explica al trabajador que debe gastar $200 más por día en combustible.

Como se le explica a un vecino que viene de la isla en bicicleta que debe continuar su camino bajo el riesgo de circular por una ruta nacional.

Nadie va a evitar el ingreso a la ciudad con estas medidas. Sólo vamos a generar más complicaciones a una sociedad que ya esta muy afectada por los efectos de la pandemia.

HAY QUE MINIMIZAR LOS EFECTOS ADVERSOS Y NO GENERARLOS.

CONTROLEMOS QUE LAS NORMAS SE CUMPLAN EN VEZ DE GENERAR MAS PROBLEMAS.

En lo personal hubiese deseado que estas medidas se consulten al Concejo Deliberante y Consejo Económico y Social que muchas opiniones pueden brindar sobre estos temas.

Como siempre dije estoy para ayudarlo en este momento difícil, pero desde la utilidad de mi visión y no desde el silencio.

Walter Unrein

Concejal

