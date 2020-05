La diputada Sandra París participó de una reunión virtual encabezada por el diputado nacional Mario Negri

La misma fue organizada por el comité UCR provincial dirigida a dirigentes y militares del Radicalismo de la quinta sección electoral.

Entre las declaraciones brindadas por el diputado nacional Mario Negri, París destacó, “”Nuestro rol como oposición es claro: en la emergencia se deben abrir y no cerrar las instituciones. El Ejecutivo no es dueño de las libertades ni de los derechos, y los problemas se resuelven con más democracia y no con menos”.

Al tiempo que al referirse sobre la cuarentena enfatizó, “El Gobierno entró rápido a la cuarentena y ahora, que hay que empezar a resolver cómo se sale, se coló la política y la politiquería”.

Por ultimo París destaco la siguiente declaración de Negri, “Desde el Radicalismo estamos trabajando en nuevas ideas para un mundo que cambió y las necesita más que nunca”.

0



0 Shares

Dejá tu Comentario