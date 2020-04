La delicada situación de los Comerciantes

La “cuarentena” se extiende y la situación de los Comerciantes de la ciudad y sobre todo los pequeños, sin meternos en la realidad de las grandes cadenas, es más que preocupante.

Basta con hablar con algunos de ellos para que reflejen rápidamente su preocupación por como seguir adelante.

“Estamos manejándonos con entrega a domicilio por la redes sociales, pero no es el mismo caudal de venta. Estamos trabajando a un 20 o 30 %, hacemos lo que podemos” contaba un comerciante dedicado a la venta de insumos de computación y celulares.

“El mes pasado pude pagar el alquiler y los sueldos, ahora me tendré que sentar a ver los números para analizar la situación de los próximos días…” dijo otro comerciante del centro.

Muchos de ellos se ponen en el lugar de algunos de sus pares que están aún en peores condiciones: “Yo con la venta de delivery que nos autorizaron hace 2 semanas, voy vendiendo algo, pero no me quiero imaginar aquel no puede abrir”.

La Gastronomía es y será por un tiempo más uno de los rubros más golpeados por esta “Cuarentena” y los propietarios están realmente preocupados.

“Si bien podemos funcionar con delivery, las ventas obviamente no son las mismas y los números no nos dan” empieza contando un gastronómico.

Los costos son una de las mayores preocupaciones, sobre todos los fijos: “No sabemos si vamos a poder hacer frente a los costos el próximo mes: el alquiler, los sueldos, los impuestos y los servicios”.

Ninguno pone en duda que la salud está por encima de lo económico, pero la realidad los golpea día a día y el futuro a corto plazo los preocupa.

