Gallea: “La inseguridad debe ser el principal tema de la gestión del Intendente Caffaro”

La presidente del bloque de concejales Cambiemos, María Elena Gallea, junto a la concejal Lorena Bustos se refirieron a la nocturnidad y la inseguridad.

“Fuimos consultadas por los medios sobre la nocturnidad, entendemos que es uno de los flagelos de nuestra ciudad, pero la raíz del problema es la INSEGURIDAD que estamos viviendo día a día, necesitamos que se trabaje esta problemática con suma urgencia”.

“Ya lo reiteramos varias veces, no venimos a ser una oposición obsecuente, estamos del lado de los vecinos y queremos lo mejor para ellos”, “La inseguridad no es tema que se puedan estar tratando en un cuarto periodo de gestión”, a lo que remarcó, “Nuestra visión es que Zárate, Lima y Escalada no avanza”, finalizó.

