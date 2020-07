Gallea: “Al gobierno de Osvaldo Cáffaro no le interesa la seguridad de los vecinos de Zárate, Lima y Escalada…”

Rendición de cuenta 2019: “Al gobierno de Osvaldo Cáffaro no le interesa la seguridad de los vecinos de Zárate, Lima y Escalada, ya que el año pasado no ejecutó el presupuesto asignado para esa área en su totalidad”, afirmó la Concejal Gallea

La presidente del bloques de Concejales Cambiemos Maria Elena Gallea explicó porque el bloque no acompañó la rendición de cuentas del gobierno de Cáffaro del año pasado.

Gallea junto a las concejales Lorena Bustos e Irene Guehenneuf explicaron, “Queda en evidencia que aquellas supuestas intenciones de ejecución de un presupuesto que se aprueba en este Concejo Deliberante, no se ven reflejadas al momento de estudiar la rendición de cuentas. Muchas de las partidas sufren desvíos aún en temas muy sensibles , como por ejemplo Género y Familia que vio subejecutado su presupuesto en un 30% como si no fueran necesarios más programas y políticas en función de estas temáticas”

Gallea hizo un importante foco en el presupuesto participativo, “Cuando uno entra en la página del municipio y va a la pestaña Vecinos, se encuentra con el presupuesto participativo, y ahí por citar algún párrafo dice: “Tu participación ayudará a mejorar y transformar tu barrio trabajando de forma colectiva junto al Municipio, estas propuestas ciudadanas serán proyectos que den respuesta a las necesidades detectadas.” Bueno, que hay necesidades en todos los barrios, desde ya, que los vecinos se comprometen y presentan propuestas, sabemos que sí, ahora lo que no se le dan son respuestas, porque el presupuesto es el compromiso que el Municipio toma en este Item del presupuesto participativo directamente con el vecino, y saben que? de los 19 foros en total de las distintas zonas, en 12 foros, se ejecutó $0 de lo presupuestado, y de los otros 7 foros al que mejor le fue, le ejecutaron el 25%, eso es mentirle en la cara al vecino, ya que del total del presupuesto participativo sólo se ejecutó el 8,5%, Y ni hablar de los CEPAM, el Intendente firma en esa página una frase que dice que el Estado en el barrio , soluciona problemas, claro que estamos absolutamente convencidos de eso, pero no nos cierra con que algunos de los CEPAM NO VIERON EJECUTADOS NI $1 de su presupuesto, y al que mejor le fue, fue al de Matadero, que le ejecutaron el 17%, imagínense los otros”, exclamó Gallea.

“Tal cual lo remarque en la sesión podría seguir enumerando muchos presupuestos subejecutados o no ejecutados, pero no podemos dejar de mencionar uno que se ejecutó en más de un 800% más, el de Zárate Basquet, acá de manera muy sorpresiva si se pudo cumplir y con mucho más de lo presupuestado, porque mientras que para la unión de clubes de barrio , que son los que realmente contienen a los chicos y en muchos casos a las familias, y contienen dando hasta una copa de leche, se le asignó $ 700.000 y encima se le redujo ese presupuesto un 10%, a Zárate Basquet se le presupuestó $1834000 pero se le terminó asignando casi 15.000.000, por ahí pueden darnos una explicación de porqué”.

“Y por último, el tema que más nos preocupó fue el de la seguridad, porque la inseguridad es un tema que no se termina, y que por el contrario, crece cada día más, porque creemos que todos los recursos que se asignen siempre son pocos, entonces , no entendemos como puede haberse subejecutado lo que es control y gestión de la secretaría de seguridad en un 21% , ni las políticas de seguridad subejecutadas en un 17%”, comentó Gallea.

LIMA Y ESCALADA:

“Si hablamos de Lima, vemos como en Infraestructura Urbana, hablando de lo presupuestado en cordon cuneta y asfalto de los$ 17000000, se ejecutó $ 0, y nos llama otra vez la atención, como en la rendición del año pasado, que se subejecutó el presupuesto de Lima en un 15%, como si a Lima no le hicieran falta obras de agua potable por ejemplo, así fueron los problemas que sufrieron nuestros vecinos de Lima este último verano por falta de agua”

2



0 Shares

Dejá tu Comentario