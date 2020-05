Fuerte presencia del Programa General Sanitario del Municipio

El coordinador del programa Centros de Aislamiento (CEDA´S) que impulsa el Municipio de Zárate, Pablo Giménez, comentó aspectos del Programa de Desinfección en Espacios y Vía pública, que reforzó significativamente en las últimas horas el intendente Osvaldo Cáffaro, siendo el plan más ambicioso de la historia del partido en materia de limpieza de calles y espacios públicos.

“Se trata de un programa de mucha intensidad en higiene urbana, además de los 5 equipos que tenía el municipio, ahora sumó 3 vaporizantes. Se está haciendo una labor intensa en todos los barrios de la ciudad, en donde se utilizan unos 700.000 litros de agua clorada en todas las calles, prestándole mucha atención, como a los controles de acceso al partido”, dijo Giménez.

Precisamente sobre los puntos de ingreso y egreso, Giménez, puntualizó, que “la semana pasada se quiso restringir la circulación que llega a nuestra ciudad, a raíz de un análisis epidemiológico que se efectuó en Campana y Zárate. La intención era lograr que ande menos gente y canalizar la circulación en un solo lugar, siempre extremando medidas para enfrentar a la pandemia, y pensamos que lo ideal era por la Avenida Antártida Argentina. Pero el intendente escuchó a los vecinos que residen en la zona sur del partido, como los vecinos de barrio Bosch, Saavedra, Villa Eugenia, Las Violetas, Smithfield, entre otros, y entendió la problemática”

“Para tomar la decisión, el intendente convocó al equipo municipal, a los coordinadores de los 17 programas enfocados en la emergencia sanitaria, a los que integran el Comité de Crisis de Salud, mantuvo conversaciones con los concejales de diferentes bloques del Honorable Concejo Deliberante, y se optó por postergar la medida, y sólo cortar el Camino 038 que va a Lima”, dijo Giménez.

“La gente tiene que entender que todo se hace con el objetivo de que se sientan seguros en sus casas, que tomen la conciencia que todo es para contrarrestar el virus. Tratando de no subestimar a nadie, existe la sensación de que la pandemia no llegó a Zárate, la gente se mueve mucho sin justificación, no creen que esto puede ser bravo. El pico, inexorablemente va a llegar, pero para eso hemos ordenado todo. Sabemos que la gente usa el barbijo y lo incorporaron, pero si la situación empeora vamos a tener que decidir varias acciones, aunque no gusten”, explicó el funcionario.

Cuenta muchísimo el esfuerzo que realizamos todos, la gente en sus casas, y nosotros en el municipio, porque todos fuimos reasignados en tareas, hoy hasta funcionarios de Cultura, hacen controles en los comercios y de precios, por ejemplo. Yo, por ejemplo, que soy de Servicios Públicos, estoy con todo lo que tiene que ver con la Infraestructura y Logística sanitaria. Todos fuimos reorientados en la tarea municipal, para enfrentar algo para lo que no estábamos preparados”, contó Giménez.

“Hay más de 400 empleados municipales asignados a las tareas que involucran a los 17 programas que impulsó el intendente para la emergencia sanitaria. Con el uso de recursos y haciendo el foco para enfrentar a la pandemia. Estamos confiados que el Gobierno Nacional y Provincial están haciendo bien las cosas, y nosotros vamos a la par”, amplió.

Finalmente, dijo que, “la idea es que hasta que no pasen los meses complicados, recién allí podrán normalizarse todas las actividades. Hay que esperar el pico, y creo que hasta septiembre continuarán las medidas para enfrentar la pandemia. Hoy el distanciamiento social, quedarse en casa y salir poco, son las mejores herramientas para frenar la propagación del virus”.

0



0 Shares

Dejá tu Comentario