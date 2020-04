El Municipio busca voluntarios para elaborar barbijos

En el marco de la pandemia producida por el Coronavirus CoVid-19 y por decisión del Intendente Municipal Osvaldo Cáffaro, se lanza el Voluntariado Social Domiciliario “Desde Casa” apelando a la solidaridad y al compromiso de la sociedad civil para enfrentar juntos esta difícil situación que hoy nos toca vivir.

Dispuestos a prevenir la propagación del virus entre nuestros ciudadanos y buscando afrontar la demanda masiva de barbijos, se abre la convocatoria a todas aquellas personas que cuenten con máquina de coser y quieran formar parte de este voluntariado domiciliario para la elaboración de barbijos de uso medicinal.

Para ello, se solicitarán unos requisitos mínimos a los aspirantes:

Gozar de buena salud

No presentar sintomatología de ningún tipo de enfermedad infecto contagiosa

No haber viajado al exterior durante los últimos 14 días

No haber estado en contacto con ninguna persona que haya viajado al exterior

Contar con comunicación vía celular

Contar con el tiempo que requiera la producción

Contar con un espacio donde sea posible realizar una correcta sanitización a fin de preservar el material

“Como sociedad, este es un desafío al que debemos hacer frente y tenemos que demostrar, con solidaridad y compromiso, que el cuidado individual es la única forma de cuidado colectivo.”

Este modelo de voluntariado se plantea de manera domiciliaria para que el vecino de Zárate respete el periodo de aislamiento social y obligatorio. Desde su domicilio, el municipio otorgará a cada uno y cada una de los voluntarios un kit completo con el material necesario para realizar barbijos. Este material estará homologado por las normas IRAM e ISO y se otorgará al voluntario un instructivo de cómo se realiza la correcta confección del material para que su uso y efectividad se encuentre garantizada.

Quienes estén interesados en participar, podrán hacerlo completando el formulario de inscripción en www.zarate.gob.ar o llamando al 03487 571101 o mandanos un whatsapp 3487-409616 de 9 a 16hs.

