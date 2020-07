Dos Pacientes del CEDA recibieron el Alta Médica por COVID-19

En este emotivo momento se hicieron presentes el intendente Municipal Osvaldo Cáffaro, la Secretaria de Salud Dra. Rosana Núñez, el Coordinador de los CEDA´S, Lic. Pablo Giménez y el Director Médico del Ceda,(Centro de Diagnóstico y Tratamiento), Dr. Adrián Fausto, junto a todo el personal del establecimiento, quienes se mostraron muy emocionados, y entre aplausos y palabras de aliento despidieron a los pacientes,luego de sus días de internación para que continúen cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio , pero ya, felizmente en su hogar.

Cáffaro expresó su mensaje en el marco de este momento: “No solamente se ha mejorado ediliciamente el inmueble en donde funcionó el ex Hogar de Ancianos, también se incorporó tecnología, elementos de bioseguridad, y equipamiento moderno pensado para la salud, además hemos incorporado médicos, personal de enfermería y de limpieza, lo cual significa una fuerte inversión por parte del municipio. Es un lugar que tenemos pensando para el futuro, y es importante marcar que ese futuro, hay que construirlo todos los días. Mi agradecimiento a Pablo Giménez, que estuvo desde el primer momento, a la doctora Rosana Núñez, al doctor Adrián Fausto, que se cargó la responsabilidad de llevar adelante el proyecto, en un momento donde había algunos cortocircuitos, lo importante en este momento es sumar, y continuar demostrando que seguimos avanzando, a pesar de las dificultades, a pesar del momento triste que vivimos, es una alegría poder disponer de este espacio pensado principalmente para la salud. Por eso, digo, pensemos y miremos un poquito para atrás, ver las cosas que hicimos, y las cosas que hacemos, y ver quiénes somos los que estamos, eso es lo importante, y los que seguimos dando la cara por el cuidado de la gente”. “La verdad es todo muy raro, lo que nos sucede a las personas en este mundo, no me imaginaba que íbamos a pasar por esta situación. Donde ya con esto, la inversión que realizamos se justifica, porque se le dio el alta a dos personas que estuvieron internadas en el CEDA, y han manifestado lo bien que fueron tratadas por los médicos y el personal afectado, que mostraron un corazón y voluntad enorme para trabajar por el bienestar de los pacientes. Más convencidos que nunca, que hicimos lo que teníamos que hacer, una inversión importante para la salud y nuestra comunidad”.

“Como mensaje a los vecinos, debo decirles que no podemos poner un policía, un agente sanitario o personal municipal para controlar a cada persona. Pasa mucho por las personas, por ser responsables, por el cuidado individual, hoy parece que estamos más blandos que antes, y hoy, realmente tenemos el problema, no como hace tres meses atrás, cuando había poca circulación. Por eso, nos obliga al auto control, tenemos que evitar la propagación del virus, que hoy se da entre las propias personas de Zárate y de Lima, ya no estamos viendo que el enemigo está afuera, sino que lo tenemos dentro de la ciudad, y por eso es importante que nos quedemos en casa, que no salgamos por salir, hagamos las compras necesarias de alimentos y artículos de limpieza, una vez por semana, y no entrar y salir a cada rato. El virus no se mueve, somos nosotros quienes lo llevamos de un lado a otro, cuando nos movemos.”

Por su parte la Secretaria de Salud, Dra. Rosana Núñez, manifestó, lo siguiente: “Hoy vivimos un momento muy especial, le dimos el alta a nuestros dos primeros pacientes, recuperados de COVID-19. Nos llenó de emoción ver a la madre y su hijo, que pudieran irse a su casa. Por otro lado, debo agradecer al intendente Cáffaro, porque hoy contamos con este lugar con 45 camas destinadas para la población, en caso de necesitarse, y ojalá no se usen, pero estamos frente al pico de contagios, debemos cuidarnos cada uno, no podemos estar detrás de cada persona para decirle que se cuide. Debemos ser responsables. Un agradecimiento especial, al doctor Adrián Fausto, el director médico de este lugar, que se puso al hombro la tarea de llevar adelante la organización del CEDA, junto con todos los enfermeros y médicos. Está en el lugar más difícil, con los pacientes que se contagiaron de COVID-19”.

Mensaje de los pacientes dados de alta:

La vecina de nuestra ciudad dada de alta manifestó su alegría tras recibir el alta médica y expresó su emoción agradeciendo profundamente a los médicos por la atención brindada los días que estuvo allí, “ los días que estuve todos se portaron de maravilla, a cada minuto me preguntaban si necesitaba algo, si estaba bien, sino tenía ningún síntoma, la verdad un orgullo los médicos, los enfermeros, la limpieza, muy agradecida, de corazón, ahora tengo una emoción muy grande y quiero estar en casa y hacer la cuarentena. Mi mensaje para todos es que hay que cuidarse, no falta mucho, falta cada vez menos, es la voluntad de todos, si todos colaboramos en cuidarnos vamos a salir adelante, quiero agradecer al intendente por estar acá en este momento feliz para mi y para mi hijo y a la Dra. Núñez que es una profesional excelente, que está en todos los detalles, pendiente siempre de cada uno” remarcó.

Por su parte, su hijo dijo estar muy feliz y dejó su mensaje a la comunidad pidiendo que nos quedemos en casa, que nos cuidemos, que no es fácil pasar por esto, pero con voluntad se puede.

Pablo Giménez, Coordinador de los (CEDA’S), expresó, lo siguiente: “Se lo critica al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por tener en la Argentina, la cuarentena más larga del mundo. Pero aquí, en Zárate, le agradecemos al presidente, porque gracias a esa decisión política valiente, pudimos emplear todo el tiempo, con la visión del intendente, para poder poner este lugar en condiciones, preparar al personal, capacitarlos, verificar que tengan todos los equipos de bioseguridad, y ahora vemos el resultado, puntualizo” Giménez.

El doctor Adrián Fausto, Director Médico del CEDA, manifestó, “primero que todo, debo agradecer al intendente Cáffaro y a la doctora Núñez. Es una labor difícil, trabajar con pacientes que tienen COVID-19, y también tener sensibilidad ante cada persona, que tiene una familia, y no es fácil estar aislado en un edificio, con la expectativa de querer irse lo más pronto. Ante este contexto, pudimos, resolverles la situación a los pacientes que hoy se fueron, gracias al compañerismo y la voluntad de todos. Hay que destacar la tarea de los médicos y enfermeros, y a todo el equipo de Salud, finalizó.

