CORONAVIRUS: La Secretaria de Salud Rosana Núñez dio detalles sobre la situación actual

La Doctora Rosana Núñez, la Secretaria de Salud, área que depende del Municipio de Zárate, se refirió esta mañana en FM Munizipium 88.9, sobre las acciones que se llevan adelante con el objetivo de prevenir y controlar el coronavirus, a la vez, la funcionaria remarcó que es vital quedarse en casa para la prevención porque de lo contrario puede venir lo peor de la pandemia.

Durante la entrevista, la funcionaria, informó que la muestra de una de las mujeres que está internada en el Hospital Virgen del Carmen, afortunadamente dio negativo, y que, por el momento, como es de público conocimiento, el único caso confirmado es el de la vecina que se mantiene estable e internada en el Hospital Austral, en el partido de Pilar.

“Por otro lado, anoche ingresó a la Clínica del Carmen, un paciente varón con los síntomas compatibles de tener coronavirus. Se trata de un hombre de 58 años que trabaja en la zona, pero reside en Ibicuy, Entre Ríos”, comentó Núñez.

La Secretaria de Salud, dijo, que, hasta el momento, “tenemos cinco casos descartados, entre ellos los de las dos mujeres que están en la Clínica Delta de Campana, uno confirmado que es el de la paciente oriunda de Lima, y, este masculino, sospechoso por ahora”.

A esta persona ya se le practicaron los estudios pertinentes y sus análisis fueron derivados al Instituto Malbrán, para confirmar o no, si se contagió de Coronavirus. “Estamos ya en diálogo y contacto con sus familiares para saber más detalles, y realizando las investigaciones”, acotó.

La Secretaria fue más allá, volvió a ratificar que hay que quedarse en casa lo más que se pueda, y que “lamentablemente seguiremos notificando todo, pero creemos que habrá nuevos casos en el partido porque se trata de una pandemia, y más si la población sigue circulando sin justificación dentro del distrito. Les aclaro que junto al intendente Osvaldo Cáffaro y equipo estamos haciendo todo lo que se pueda y que necesitamos de la colaboración de la población para cuidarnos”, agregó.

Hace unos días el presidente Alberto Fernández se refirió sobre la descentralización de Instituto Malbrán para que puedan realizarse los reactivos para detectar los casos sobre coronavirus y en breve podrán efectuarse en otros establecimientos de salud del Gran Buenos Aires y otras provincias. “Pero hasta hoy, los seguimos enviando al Malbrán”, manifestó la funcionaria. “Aunque esto cambia casi hora a hora, y tal vez a partir de mañana haya que derivarlos a otros centros especializados”, añadió.

Núñez, destacó el compromiso de los trabajadores de la salud, de seguridad, de limpieza, “la verdad que estoy admirada por la ayuda de todos y la cooperación que muestran los trabajadores afectados a los distintos operativos y por el enorme despliegue que lidera el intendente Cáffaro”.

Cooperación privada

También subrayó que se empiezan a acercar empresas privadas para colaborar con el municipio. “Hoy una compañía de medicina laboral nos dio un tráiler, y lo ubicamos en el área de acceso al Hospital Intermedio Municipal Doctor René Favaloro, y lo destinamos para hacer atenciones ante las primeras consultas, en el caso de que la situación llegara a desbordarse. Y el tráiler nuestro, lo llevamos a la Unidad Sanitaria de Lima, con la misma premisa”.

La Doctora reafirmó que ayer observó mucha gente en los accesos y en circulación sin justificación, y “eso a nosotros, como personal de salud, nos entristece. Pero tengo que destacar la labor del personal sanitario, muchas enfermeras en el Favaloro realizan barbijos, para tenerlos listos en caso de que se necesiten, como también la mancomunidad que hay con el hospital provincial y las clínicas del municipio, se está haciendo un trabajo colectivo como nunca antes”.

Debemos tomar conciencia por sus hijos y sus familias, a los que no tienen que transitar, que no lo hagan, por favor, no quiero generar pánico, pero si les aclaro que les hablo desde el corazón”, concluyó Núñez.

0



0 Shares

Dejá tu Comentario