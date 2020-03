Coronavirus: La Secretaria de Salud habló luego de oficializar el Primer caso en el Partido de Zárate

El Municipio de Zárate, a través de la Secretaría de Salud, informò a la comunidad al instante y sin esperar el parte diario, que se registró el primer caso positivo de COVID-19 confirmado a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA).Se trata de una paciente oriunda de Lima, que contrajo la enfermedad en el exterior. Actualmente está internada en el Hospital Austral, en buenas condiciones generales.La Secretaria de Salud Dra. Rosana Núñez afirmó: “La paciente está en buen estado salud, se encuentra estable. Nos comunicamos con el esposo y sus hijos, quienes están cumpliendo la cuarentena y no cuentan con los síntomas. Continuamos en contacto permanente con ellos”.“Se cumplió con todo el protocolo y estamos tranquilos por esta situación. Todo se está llevando de acorde a las medidas de prevención”, agregó la Dra. Núñez.Por otra parte, la Secretaria de Salud en comunicación con “La Ciudad Avanza” en Radio Munizipium fm 88.9 recordó: “Les pedimos a todos los vecinos que se queden en sus casas, a no ser que sea una necesidad de urgencia. No vayan a las guardias. A los que viajaron que cumplan con la cuarentena. Todas estas medidas son para no pasarla mal y respetarnos entre todos”.