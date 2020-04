Coronavirus: El Municipio de Zárate activó varios programas para enfrentar la pandemia

Esta mañana habló por FM Munizipium, Pablo Giménez, Secretario de Servicios Públicos del Municipio de Zárate. En la entrevista, brindó detalles de todos los programas que emprendió la intendencia por disposición del jefe comunal, Osvaldo Cáffaro, y entre otros anuncios, se refirió sobre las acciones que llevará adelante el Consejo Económico Social (COES), en el que ocupa el cargo de secretario de la mesa directiva.

El funcionario indicó que el lunes fue el primer encuentro del COES, y, que este, fue creado a través de una ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de Zárate en mayo de 2016, “con el objetivo de poder intervenir ante situaciones que lo requieran, en donde se aborden agendas importantes como ciertas crisis en donde haya que tomar decisiones claves con políticas de Estado, por ejemplo, para actuar frente a una pandemia como la que estamos viviendo actualmente”.

Es fundamental que además de los protagonistas que participaron de la primera reunión, los que representan a diversas fuerzas públicas, “tomen conocimiento de todo lo que se está haciendo en materia preventiva frente al coronavirus. Queremos que la información llegue a las Sociedades de Fomento, las organizaciones sociales, los colegios de profesionales de nuestro partido, y que ellos también, comuniquen todo lo que va pasando para volvernos a reunir, apoyados en los sistemas tecnológicos, sea por videoconferencia, por ejemplo, en una semana, y saber cómo vamos y por donde hay que profundizar la tarea. Lo importante es tener un claro informe de la situación”, detalló Giménez.

Cuáles son los esquemas en los que ya se trabaja

En la entrevista, Giménez, contó cuales son los programas que están en pleno desarrollo. “Uno es el de Transporte Seguro, en donde se higienizan las unidades del Sistema Integrado de Transporte (SIT), se controlan a las empresas privadas, que la gente tenga los permisos de circulación, entre otras tareas; un Programa de Capacitación del personal, al que concurren el personal municipal y los agentes afectados a los operativos de control y en esos cursos se informa a las personas sobre todo lo que se hace en esta materia, en busca de optimizar la prevención y control, y lo que llega desde los distintos comités de crisis de los gobiernos provincial y nacional. Hay que remarcar que hoy los 370 integrantes de esta tarea, además de ser trabajadores municipales, se han transformado en agentes sanitarios”, contó Giménez.

También se han implementado el Programa de Control y Coordinación de las Industrias, con eje en la bioseguridad en el acceso del personal y de los camiones, la logística, con los permisos correspondientes para que cumplan con todo lo requerido. Por otro lado, “hay un Programa de Control de Accesos para verificar quienes entran y salen del partido, y aquí hay que aclarar que nosotros jamás cerramos los accesos del partido, lo que hicimos fue restringir la circulación interna porque nos preocupa que la gente ande sin justificación, debemos ser coherentes, para cumplir con lo pedido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. También están el Programa de Nocturnidad, para que la gente no circule luego de que cierren los comercios. Otro esquema, es del de Control de Puertos, en donde se maximizaron los operativos, y de hecho hay mucha colaboración de las terminales y de los gremios. Quiero dejar bien en claro que el personal de los barcos no puede bajar al puerto, y la Prefectura Naval controla esto y los obliga a permanecer en las embarcaciones, así no hay contacto entre quienes navegan y quienes trabajan en las terminales”.

Con respecto a los comercios, hay un fuerte seguimiento, “aquí el intendente nos pidió ser enérgicos tanto en la bioseguridad y los precios, por eso si se detectan muchas anomalías, se los clausura, tanto en Zárate como en Lima. En eso somos rigurosos. También está el Programa de Desinfección y Limpieza, que comprende unas 790 cuadras de la ciudad, en donde están los edificios públicos, los hospitales, las salitas, entonces el camión hidrante tira agua clonada que dura 30 horas en la desinfección, calles y veredas, pero en las calles, los autos arrastran el cloro y ayudan a evitar que el virus se propague. Se desinfectan la calle y los cajeros automáticos”.

El funcionario informó, además del Programa de Control del Viajero, “ya que, desde Migraciones, nos avisaron que 490 personas han regresado a nuestro distrito de países de riesgos de coronavirus, se las controló y se las confinó a sus domicilios para la cuarentena, y varias visitas para verificar que todo se cumpla, y que todo ande bien.

Por otra parte, comentó que en breve, se lanza el Programa de ayuda social, para poder llegar a 50.000 personas, con asistencia alimentaria, “porque el Estado está presente, y este plan saldrá de lo que está trabajando Desarrollo Humano, y la idea es ampliarlo con un voluntariado para que se pueda hacer cargo de la ayuda alimentaria y social para que le llegue a la gente que lo necesita cuanto antes, y que se evite la circulación masiva de personas por el partido “concluyó Giménez.

