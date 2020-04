Coronavirus: Balance de la Secretaría de Salud

La Secretaria de Salud del Municipio de Zárate, Dra Rosana Núñez, dialogó esta mañana por la radio FM Munizipium 88.9. Durante la entrevista, explicó cómo marchan los planes que se llevan adelante contra de la propagación del coronavirus y cómo se encuentran los pacientes que han sido afectados por este enemigo invisible.

La funcionaria contó que durante el domingo hubo que activar el protocolo por COVID-19, “atendimos en el Hospital Municipal Intermedio René Favaloro, a un masculino de 42 años, que tenía los síntomas, y luego la derivamos al Hospital Virgen del Carmen en donde quedó internado”.

Por otro lado, se refirió al resto de los pacientes que fueron contagiados y precisó: “Hasta el momento tenemos tres casos confirmados, la de la paciente que es de Lima, y que está en el Hospital Austral, y si bien ya pasaron más de 14 días de su cuarentena, un último estudio reveló que sigue dando positivo de coronavirus, se encuentra estable, pero hasta que no de negativo, no puede ser dada de alta. También tenemos al paciente de 58 años, trabajador de TZ, que sigue internado en la Clínica Privada del Carmen, y una persona que fue atendida en nuestra ciudad, pero no es oriunda de Zárate, sino de Ibicuy (Entre Ríos), que sigue internada en una clínica de Munro”.

“También hemos descartados tres casos sospechosos de la Clínica del Carmen, y uno de una paciente que está en el Sanatorio Otamendi. Y nos quedan pendientes, dos casos, de dos mujeres, una de 80 y otra de 42 años, que están en el Hospital Virgen del Carmen. Todo es muy dinámico, y cambia hora a hora”, dijo Núñez.

Por otra parte, habló sobre el Arco de desinfección de vehículos, que se instaló en la Avenida Lavalle y Teodoro Fels, en uno de los ingresos a Zárate. “En otra acción más que deja al intendente Osvaldo Cáffaro, un paso adelante en la lucha contra el coronavirus. Y recalco lo de siempre, traten de acatar la cuarentena. Lamentablemente sabemos que nuestro partido no estará exento a la pandemia y que habrá nuevos contagios. Pero para que ese riesgo se minimice, es vital, que los vecinos respeten el metro y medio de distancia cuando tengan que salir, que usen el barbijo en la vía pública”.

“Tengan presente que en nuestra zona ya hay infectados de trasmisión local, que no se contagiaron de nadie que haya viajado al exterior, el virus está circulando, al igual que en Escobar, Campana, Exaltación de la Cruz, por eso mantenemos en vigencia muchos controles. Por ejemplo, visitamos a los trabajadores que cumplían sus labores cerca del paciente que fue infectado, para monitorearlos y constatar que estén bien de salud. Les hemos dicho a los directivos de TZ, que estas personas deben hacer la cuarentena obligatoria en sus hogares”, amplió.

A una semana del uso obligatorio de los tapabocas

Mañana se cumple una semana desde que entró en vigencia la normativa del Decreto 245, que establece el uso de barbijos, mascarillas o tapabocas en la vía pública, al respecto, la Secretaria de Salud municipal, dijo, que “no va ser fácil atravesar la pandemia, y eso que nos estamos moviendo con sólo recursos genuinos, porque el intendente Cáffaro en sintonía con lo que pregona nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, priorizó la salud de la gente, por sobre todo, y afortunadamente nos estamos preparando bien para enfrentar lo que viene”.

Finalmente, la funcionaria, pidió a la gente, “que no haga caso a lo que circula en las redes o por WhatsApp, hay muchas Fake News (noticias falsas), que lo único que hacen es generar pánico en la población, y a nosotros, los trabajadores de la Salud, una angustia terrible, cuando tenemos que estar tranquilos. Le pido a la gente que se informe por los canales oficiales, a través de los partes médicos, imaginen que aquí no podemos esconder la realidad, ya que los estudios de los pacientes se envían al Instituto Malbrán, para que verifiquen si son negativos o positivos, por eso, nos entristece que digan cualquier cosa”.

“No hemos llegado al pico aún, pero hay que rescatar que estamos haciendo un trabajo mancomunado con todas las clínicas privadas y el hospital provincial. Y felicito tanto al intendente por ponerse al hombro esta lucha contra la pandemia, como a la población de Zárate y Lima, por haber aceptado el uso de los barbijos y protegerse”, concluyó.

