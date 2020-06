Coronavirus: ATE denuncia que a Trabajador Municipal le recetaron hacerse el Hisopado y nadie se lo realiza

Desde ATE Zárate nos informan que durante el día de hoy un trabajador de la Municipalidad de Zárate ha manifestado todos los síntomas de Covid-19 y que por tal motivo su Médico de cabecera le receta que se realice un hisopado.

A partir de allí comienza una peregrinación y llamados por diferentes centros de Salud de Zárate donde no encuentra respuesta por ser un afiliado a la Obra Social IOMA.

En conclusión al trabajador municipal todavía no se le realizó el hisopado para descartar o no Coronavirus, teniendo en cuenta que el mismo tiene antecedentes de enfermedades respiratorias.

Información enviada por ATE:

DESASTRE!!!

Para información de las/los afiliados a IOMA en ZARATE (Estatales provinciales, municipales, docentes, policía bonaerense, judiciales) , desprotegidos ante COVID19.

Durante toda la tarde un trabajador municipal de Zarate, con fiebre y síntomas de COVID y con indicación escrita de médico de cabecera recetando hisopado, sigue esperando en su domicilio, llamo al Ex UPA y no quisieron atenderlo por no corresponderle les contestaron, llamo al CALL CENTER municipal y no quisieron tomarle el pedido de activación de protocolo por tener obra social IOMA, llamo a guardia del Hospital V. Del Carmen y le dijeron que llame más tarde, llamo a linea provincial 148 y le tomaron datos y que lo llaman mañana, llamo a clínica Santa Clara que atiende IOMA y le dijeron que mañana consultan con la persona que representa a la Obra Social Provincial, teniendo en cuenta que el hisopado cuesta $8000, imposible de costear por un trabajador estatal. A mi entender hay una intención de no sumar casos para permitir la apertura de comercios y me hago cargo de lo que escribo. A nadie le importa la salud de los ESTATALES de ZARATE. !!!

