Concejal Gallea: “El Intendente Caffaro baso su discurso en un relato”

La presidente del bloque de Concejales Cambiemos María Elena Gallea brindó declaraciones sobre el discurso del Intendente Osvaldo Caffaro en la apertura de sesiones ordinarias.

“Fue un discurso con gusto a poco, al igual que el gobernador Axel Kicillof, nuestro Intendente brindó un relato basado en mentiras y no realizó ningún anuncio que solucione los problemas de nuestros vecinos”, expresó la presidente.

La concejal de Cambiemos remarcó “Nosotros esperábamos más anuncios en el sector de infraestructura, pero esto no paso, solo realizó un balance de lo que se hizo”.

Por otra parte exclamó, “La seguridad es un tema que nos preocupa mucho, sabemos que una nueva ordenanza puede ser una de las herramientas para llevar respuestas a largo plazo”, “Pero la solución inmediata está en manos del Intendente Osvaldo Caffaro y el Ministro Sergio Berni, quienes al parecer no estarían trabajando en línea, y esto nos pone en alerta”.

Gallea también comentó, “Muchas veces hemos brindado la información sobre el dinero de la coparticipación que llego a nuestra ciudad, no entendemos porque Caffaro Miente, y en su relato asegura que la ex gobernadora Vidal no dio los recursos necesarios”, “Nosotros queremos recordarle que durante el 2018 llegaron $551.545.261 para nuestra ciudad y en el 2019 $737.912.266”

A su tiempo la Concejal Lorena Bustos se expresó sobre los anuncios referidos a Lima, “Los limeños estamos cansados de escuchar en las aperturas de sesiones las megas obras que van a llegar para nosotros, y luego terminan haciendo 12 cuadras de cordón cuneta”, “¿Caffaro usted piensa que esa es la única necesidad que tenemos los vecinos de Lima?, yo siento que se nos está faltando el respeto”, enfatizó.

