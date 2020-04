Comunicado de la CEZ

En concordancia con las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional, Cooperativa asume activamente el rol de cuidar a las personas y evitar la propagación del virus.

Es por eso que a partir de este lunes 13 de abril abriremos las puertas de nuestras sedes en Zárate y Lima en el horario habitual de 7 a 14 hs. pero con un régimen de Atención Especial que se limitará exclusivamente al sector de CAJAS para el cobro de facturas de Energía Eléctrica y de Servicios Sociales UNICAMENTE.

Por el momento, no se realizarán otro tipo de trámites, ni pedido de conexiones ni gestiones de servicios, sólo se tomarán denuncias de Riesgo Eléctrico.

Es fundamental evitar las aglomeraciones de personas por eso recuerde QUE TODOS LOS VENCIMIENTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA Y SERVICIOS SOCIALES SE POSTERGAN AL 30 DE ABRIL SIN INTERESES NI RECARGOS.

Aquellos asociados que NO hayan recibido la factura ni de Energía Eléctrica ni de Servicios Sociales, NO DEBEN CONCURRIR a Cooperativa ya que, a partir del lunes, las haremos llegar a cada domicilio, también con vencimiento al 30 de abril y sin ningún tipo de recargo.

Las sedes de Bapro, Rapipago (de calle 19 de Marzo) y Pagocoop NO ABRIRÁN SUS PUERTAS por el momentos

Colaborando entre todos, podemos trabajar ordenadamente para seguir cuidando nuestra salud y la de cada vecino. Respetemos el aislamiento social como única forma de prevenir el contagio. Muchas gracias

