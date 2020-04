Comenzó el uso Obligatorio de Barbijos en Zárate

La Municipalidad de Zárate informa que ya entró en vigencia el uso obligatorio de barbijos en la vía pública de acuerdo con el Decreto N° 245 que impulsó el intendente Osvaldo Cáffaro, en la búsqueda de mantener la lucha contra la expansión del coronavirus. Se apreció un alto acatamiento por parte de los vecinos del partido al recorrer las calles del partido con los tapa bocas o mascarillas.

Al respecto, la Secretaria Jefa de Gabinete, Florencia Diez, dijo, que “estamos muy expectantes y a la vez conformes con lo realizado hasta el momento. Esta acción se suma a todos los programas que ya emprendió el municipio frente a la pandemia, y la gente toma a bien que les demos los barbijos, se puede afirmar que se advirtió un 100 por cien de acatamiento en la vía pública”.

La funcionaria explicó que la medida es para “preservarnos con más fuerza del contagio, y aclaró que no es para que salgan de sus casas sin justificación, es una medida para ayudar a los que tienen que salir y así estar prevenidos. Quienes no tienen que hacerlo, que mantengan la cuarentena en sus hogares”, comentó Díez.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, dijo, que, “en primer lugar hay que agradecerle a la gente porque tomó conciencia, en los días previos al decreto, muchos ya usaban los tapa caras o las mascarillas, por lo cual no ha costado que los utilicen para salir a la vía pública”.

En un balance inicial, “registramos un alto acatamiento para que nos acompañen con la medida, que tiene la premisa de protegerlos ante la pandemia. Hemos establecido más de 20 puntos estratégicos, para que los vecinos puedan ir a buscar sus barbijos, para ello, se hizo una planificación para llegar a todos los puntos y en forma progresiva”, agregó.

Arroquigaray, aclaró que el aislamiento no ha culminado. “Habrá que ver que decide el Gobierno Nacional, y no tenemos que perder de vista esto, y no queremos fomentar que salgan por cualquier cosa, la gente debe mantenerse dentro del distanciamiento social, porque son todas acciones de prevención, y el uso de los barbijos es sólo para quienes tienen que salir por una cuestión bien puntual”, concluyó.

0



0 Shares

Dejá tu Comentario