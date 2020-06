Cáffaro: Si esto se complejiza, quienes juegan a la política y hablan de flexibilizar van a ser los primeros en encerrarse en sus casas

El intendente Cáffaro encabezó un nuevo abordaje Territorial en Barrio Reysol junto a Prefectura Naval y Armada Argentina.

El Municipio continúa fortaleciendo el abordaje sanitario en los barrios de la ciudad, con fuerte presencia de cada una de las áreas municipales y los coordinadores de los programas que se impulsan en la lucha contra la propagación del COVID.19, así lo dispuso el Intendente Cáffaro, en este caso con un gran relevamiento desarrollado en Barrio Reysol.

Dicho operativo contó con la presencia del intendente Municipal Osvaldo Cáffaro, la Secretaria de Salud, Dra. Rosana Núñez, el coordinador del Programa Centros de Aislamiento (CEDA’S) Licenciado Pablo Giménez, la Secretaria Jefa de Gabinete, Dra. Florencia Diez, el coordinador del Programa General Alimentario, Darío Raffo, el Secretario de Seguridad, Alejandro Cimiotta, médicos del Hospital Intermedio Municipal, Dr. René Favaloro, médicos y enfermeras del Ceda (ex hogar de ancianos), concejales del bloque del Frente de Todos, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y personal de la Armada Argentina, quienes colaboran con el municipio en la significativa acción que tiene que ver con la entrega de alimentos en puntos móviles del partido.

El intendente Cáffaro se refirió sobre estos importantes operativos:

“Es muy importante esta tarea que estamos haciendo con una visión integral, acá están cada una de las áreas municipales, salud principalmente, desarrollo humano, con el programa alimentario, la unidad sanitaria móvil, y a este gran trabajo se le suma la tarea silenciosa y un acompañamiento enorme, desde el primer día ,de nuestra armada argentina, a través de la base naval, con la cocina de campaña, y por supuesto la presencia de la Prefectura Naval Argentina, acompañándonos en estos lugares. Quiero además agradecer al Gobierno Nacional, a la provincia de Buenos aires, pero en este caso son fuerzas federales y quiero agradecerles enormemente por participar de este despliegue, como además remarcar el trabajo del programa el barrio cuida al barrio, un programa muy importante que impulsó el gobierno nacional, también aquí lo estamos implementamos junto a los movimientos sociales, en nuestro caso trabajando con el movimiento evita.

También quiero marcar la importancia de las acciones de cada uno de los ministros que tienen que ver con la fuerte idea de un estado presente, estas propuestas y la visión política del presidente también corren por nuestras venas por esto estamos en los lugares que más nos necesitan, en este barrio hemos definido que una vez que pase la pandemia realizaremos un mejoramiento integral con equipamiento e infraestructura, priorizaremos este proyecto en un corto plazo” comentó Cáffaro.

Mensaje a los vecinos:

El jefe comunal además se refirió a la situación actual de un enemigo invisible que sorprendió al mundo.

“El mundo se vió sorprendido por esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos dilapidar todo lo que hemos logrado estos 90 días, donde hemos hecho un esfuerzo tremendo, estoy esperando las definiciones sanitarias de la Nación y provincia con respecto al AMBA para que la cantidad de casos no sigan subiendo exponencialmente, estamos haciendo un trabajo titánico con nuestros 17 programas, pero la salud es fundamental, no es solamente un tema de salud la cantidad de camas que quedan vacías o los centros de aislamiento, el trabajo que hacemos de aislamiento de cada una de las personas es muy grande, hoy tenemos más de 600 familias que están siendo controladas por el municipio, vía telefónica y también personalmente, todo es parte de una articulación sanitaria, lo que hacemos queremos hacerlo bien, todos estamos preocupados, pero todo va a pasar, no será de un día para otro, será muy lento, pero tenemos que pensar en el futuro, seguimos trabajando con otros programas como lo son hábitat, infraestructura, obras públicas, salud, pensamos en ampliar el hospital Favaloro, en transformar lo que hoy es el CEDA ( ex hogar de ancianos), en un centro de diagnóstico, por eso la gente tiene que tener un horizonte, y en ese horizonte, su intendente , su municipio y su equipo estamos trabajando, por la gente y para la gente, por la salud de cada una de las vecinas y vecinos del partido de Zárate, lamentablemente existen adversidades, más allá de la pandemia ,con personas que juegan a la política ,si esto se complejiza, si los contagios siguen subiendo, quienes hablan de flexibilizar, de hacer cualquier tipo de actividad, sin pensar las consecuencias, estas personas, yo creo que van a ser los primeros en encerrarse en sus casas, en bañarse en alcohol, y no salir más a la calle” finalizó el Intendente.

