Cáffaro presentó la nueva plataforma digital: Así trabajaran los comercios de los nuevos rubros autorizados

El intendente Osvaldo Cáffaro, presentó la nueva plataforma digital, Zaratecuida, en la que los propietarios de los rubros autorizados deben registrarse, para que se habilite la modalidad de trabajar a través del sistema de entregas a domicilio.

“Esta propuesta surge a través de la inquietud del equipo municipal, que empezamos a obtener a través de Big Data, una empresa originaria de Estados Unidos, que permite registrar datos sobre la movilidad, principalmente urbana, y ver como circulaba la gente en la ciudad. Lo fuimos chequeando con expertos sanitarios de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Recién hice una video conferencia, con el gobernador Axel Kicillof, y un equipo de investigadores, médicos, matemáticos, que ven la globalidad del tema”, dijo Cáffaro.

“Precisamente, en esa video conferencia, uno de los expertos se refirió, para llevar a la práctica la herramienta tecnológica que presentamos. Llevándolo al plano local, vimos el flujo de personas. Sin tener esa información, es difícil que el estado tenga un control sobre el virus, por eso a algunas personas les pareció demasiado o que no sabíamos que estábamos haciendo”, amplió.

“Las barreras sanitarias, como la de la calle España y las vías del tren, en su momento, contribuyeron a que la gente no se movilice tanto. Ahora, al apoyarse en un instrumento como el Big Data, estudiamos mucho cómo poder llegar a ofrecer una solución para que nuevos rubros, que habiliten el Gobierno Nacional y Provincial, nos permitan hacer algo prolijo y a la vez, enfocado en evitar la propagación del coronavirus”, precisó el jefe comunal.

Gratis en beneficio de la población

Básicamente, Zaratecuida, permitirá el control del flujo de la gente, “porque reitero, por ahí se abre un nuevo cajero, o un Rapi Pago, y se agolpan 300 personas, en la nueva normalidad, debemos cuidarnos, porque si explota una zona de gente, entonces la batalla la habremos perdido. Y nadie quiere esto. A través de la herramienta, logramos que se puedan planificar bien las cosas y que el sistema de delivery sea el rumbo, al menos, hasta que se levante la cuarentena, para que los comercios trabajen”, amplió Cáffaro.

Por otro lado, “a la gente no le generará ningún costo, es totalmente gratis, no hay ganancias, los comercios necesitan trabajar, pero sabremos si un gasista va a reparar algo en el local, y poder evitar que los propietarios de los negocios sean responsables y no permitan que tanta gente se aglomere. Hay que saber valorar el esfuerzo de miles de zarateños y limeños, que se cuidaron en sus casas y dilapidar en un segundo todo”, comentó el intendente.

Zaratecuida, es una plataforma gratuita, “que vale aclararlo bien. He escuchado y leído, y se quieren tergiversar las cosas. Cuando la mala forma de hacer política aparece sobre estos temas tan cruciales, en medio de una pandemia, esto no le hace bien a la gente ni a ningún sector económico. Estamos explicando algo que analizamos mucho con el equipo, y le buscamos la vuelta, vino la gente de la gobernación de Chubut a explicarnos y capacitarnos. Son ellos quienes implementaron la plataforma con éxito, en un territorio extenso, en el que viven más de 500.000 personas”, explicó Cáffaro.

La importancia de la Herramienta en el marco de la Emergencia Sanitaria

La Dra. Florencia Diez, Jefa de Gabinete del Municipio, dijo, “la plataforma busca la reactivación del comercio local, pero a su vez, haciendo hincapié en la georreferenciación, que nos permitirá detectar personas sospechosas de estar contagiadas de coronavirus, y así saber donde estuvieron, con quienes se contactaron, en qué local, por ejemplo, y eso nos ayudará para actuar rápidamente contra la propagación del COVID-19”.

Los nuevos rubros

Arroquigaray, dijo, que la plataforma ya está activa a partir de hoy. “Los rubros que pueden registrarse son Textiles, Prendas y Accesorios de Vestir, Artículos de Esparcimiento y Deportes, Calzados, Jugueterías, que son en definitiva los que habilitó el gobierno provincial. Por eso, los dueños de los negocios, pueden inscribirse, para obtener el permiso para volver a trabajar, siempre por medio de la modalidad de delivery”.

“No vamos a interferir en las operaciones de compra y venta, con esta herramienta digital, vamos a poder dosificar como trabajan las personas, y como se movilizan de un lugar a otro. Todo estará georeferenciado, y esto de funcionar bien, permitiría que, por ejemplo, en un lapso corto, puedan volver a trabajar otros sectores. Queremos que no haya desordenes, estamos ante una nueva realidad, como yo llamo, la nueva normalidad”, añadió.

“Pueden ofrecer sus artículos a los clientes, ahí la municipalidad no toma ninguna intervención, como también los negocios pueden proponer sus opciones en las redes sociales, sólo les exigimos que las entregas sean por delivery. En esta primera etapa, lo que acuerden entre comercio y cliente, podrá entregarse en sus domicilios, de lunes a sábados de 15 a 19 horas”

“A partir de la evolución de la plataforma, veremos la posibilidad de pedir otras autorizaciones a la provincia. Ya se inscribieron muchos comercios como vecinos, y cumpliendo las expectativas del primer día. Es muy sencillo la manera de registrarse en: www.zarate.gob.ar/zaratecuida. Allí ingresan su razón social, domicilio, y reciben un mail de confirmación. Priorizando siempre la salud y con los protocolos correspondientes”, amplió.

Trabajo en Conjunto con el Centro del Comercio

Rogers Martin, representante del Centro del Comercio e Industrias de Zárate y presidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios, indicó, que “venimos trabajando entre todos, y en conjunto, buscando cuidar la salud. Además, de lo dicho por el intendente Cáffaro, priorizamos el diálogo, y si los comerciantes tienen dudas, que nos digan, y las trasladaremos al municipio que está abierto al diálogo para llevar soluciones con responsabilidad, y para que en el futuro inmediato se permita el trabajo de nuevos rubros”.

