Cáffaro: Implementaremos una serie de acciones para cuidarnos aún más, fortaleciendo controles en accesos y en la Movilidad urbana

En un mensaje dirigido a toda la comunidad y acompañado por la Secretaria Jefa de Gabinete Dra. Florencia Diez, la Secretaria de Salud Dra. Rosana Núñez, el Secretario de Gobierno Dr. Juan Manuel Arroquigaray, el Delegado de Lima, José María Orlando y el Secretario de Seguridad Alejandro Cimiotta, el Intendente Cáffaro expresó que el municipio emprenderá varias acciones que persiguen el objetivo principal de reducir la circulación de personas sin justificación, como así también verificar con más rigurosidad los ingresos y egresos del partido, tanto para los residentes como para quienes salen o llegan hasta este territorio para realizar actividades que están dentro de los rubros habilitados.

Sobre las medidas que se profundizarán a partir de este miércoles 1 de Julio, Cáffaro, expresó, lo siguiente: “Nos parece que, en esta instancia, con una nueva renovación de la cuarentena, que le permitió a nuestro distrito seguir en la fase 3, reforzamos el eslogan de quedarnos en casa y vaciar la calle. La pregunta que nos hacemos, es cómo seguir en los próximos meses, como convivir con este virus, esa es la nueva normalidad. El esfuerzo que hicimos, en todo el planeta, implementando acciones sin precedentes para impedir la transmisión del virus y salvar vidas, ha sido tremendo y único. Nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, como nuestro Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuvieron la capacidad de ver el problema y anticiparse con acciones que otros no vieron”.

“Nosotros, en Zárate, declaramos la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Hicimos los siguientes programas para proteger a la población: mejoramos nuestra red de atención sanitaria, programa de Centros de Aislamientos (CEDA’S), en el Ex Hogar de Ancianos, como en los clubes, en Zárate y Lima; el programa de Call Center COVID-19; el programa de Desinfección y Limpieza de la Vía Pública, Espacios, Edificios Públicos y Privados; Asistencia del Viajero; Control y Coordinación de Industrias; Control de Transporte Seguro; Control de Accesos; Control de Puertos; Control de Comercios; Barreras Sanitarias; la gran ayuda alimentaria a todo el distrito, coordinada con el Gobierno nacional y provincial, junto con las organizaciones de base; el programa Desde Casa, con un voluntariado enorme que confeccionó los barbijos; Abuelos más seguros; la Capacitación al personal municipal por COVID-19 para hacernos cargo de este problema; Reforzamos la estadística, para que nos permita poder tomar nuevas determinaciones y definiciones ante los problemas generados por la pandemia”, amplió Cáffaro.

Si bien se trataron de acciones exitosas, el jefe comunal, dijo, que “todo lo hicimos para enfrentar al enemigo invisible. Pudimos disminuir la propagación del virus, pero no hemos podido detenerlo por completo, muchos otros lugares abrieron sus actividades económicas y sociales, y ahora volvieron atrás. La mayoría de las personas somos susceptibles a los contagios. El virus tiene espacio para expandirse, y somos las personas las que hacemos que esto suceda, al movilizarnos de un lugar a otro. Agradecemos a todo el pueblo de Zárate y Lima, por la paciencia, la responsabilidad, y la solidaridad demostrada en más de 100 días de pandemia. Pero hay que remarcar que hubo transgresiones, por sobre todas las cosas, hubo un poco de relajamiento. Permanecer en la Fase 3, no sólo nos brinda una oportunidad al futuro, y poder seguir flexibilizando rubros, sino un compromiso mayor por el cuidado individual y salir menos de casa. Sino mejoramos, para cuidar a la población, vamos a pedirle al Gobernador, volver a la Fase 1”.

Finalmente, Cáffaro, indicó, que, “A partir de este miércoles, vamos a implementar una serie de acciones para cuidarnos más aún. Fortaleciendo los controles principales en los accesos y la movilidad urbana, tenemos millones de personas a menos de 100 km, y no es oportuno que ingresen a nuestra ciudad. Hemos verificado, por el seguimiento epidemiológico nacional, y de nuestro propio relevamiento por plataforma de monitoreo del Comité de Emergencia COVID-19, que el 83 por ciento de los contagios en la etapa inicial, provienen o se originaron desde ciudades cercanas al distrito, principalmente del AMBA, siendo imprescindible el control de ese aspecto. Vamos a realizar un autocontrol más profundo para vaciar nuestras calles. Queremos que todo termine, y seguir lo más normal, pero la triste realidad, cómo ayer expresaron desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia no está ni cerca de haberse terminado. Es vital que transitemos este tiempo cuidándonos entre todos, con responsabilidad y solidaridad, por eso estas medidas que trazamos, para evitar los contagios y salvar vidas. Profundizando todo lo que hemos hecho hasta aquí”, concluyó.

Evaluación Sanitaria

La doctora Rosana Núñez, Secretaria de Salud de Zárate, dijo, que, “se viene haciendo un esfuerzo sanitario muy grande. Hasta la fecha, hemos realizado más de 4000 llamados, a pacientes que dieron positivos como sospechosos, y actualmente hay 704 personas aisladas en sus domicilios, por eso es vital cuidarnos y mantener el aislamiento social. Estar enfermo es triste y angustiante. No es el momento de relajarnos, habrá tiempo para volver a comer asados o salir, pero es fundamental quedarnos en casa. Ser un poco más solidarios. No hay un foco de contagio en ningún barrio en particular, los positivos activos son de distintos lugares de Zárate y Lima, sino nos cuidamos va a ser imposible realizar la vigilancia epidemiológica. Debemos tomar mayor conciencia”.

Fuertes Controles en el Ingreso y Egreso de la Ciudad.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Alejandro Cimiotta, destacó que hay que evitar el relajamiento de los vecinos. “Para ello, desde mañana, se realizarán nuevos controles de accesos a la ciudad. Uno de ellos va a estar en Félix Pagola y Río Tala, para monitorear quienes vayan o vuelvan desde el parque industrial. Y profundizaremos en Lavalle y Teodoro Fels, por Antártida Argentina y el Acceso a Lima por el Camino 038. Habrá controles en el transporte público, para detectar que quienes se movilicen en los colectivos sean los trabajadores esenciales tal cual lo dispuso el Gobierno nacional. Por los distribuidores, vamos a determinar un horario y que Lavalle sea el único acceso para los que proveen al partido de Productos, Bienes y Servicios, y allí realizaremos la desinfección de los transportes en el arco sanitizante”.

Registro de Circulación

La Secretaria Jefa de Gabinete Dra. Florencia Diez, precisó, que, “por estar próximos a partidos que retrocedieron a la Fase 1, y muchos trabajadores llegan desde esos municipios. Es necesario e imprescindible, tener mayor severidad y presencia, para restringir el acceso de personas, de trabajadores no esenciales, y no residentes en nuestro partido. Vamos a implementar y autorizar a que ingresen o egresen, a los proveedores de Productos, Bienes y Servicios, a los trabajadores de rubros esenciales, a las personas a cargo de familiares, o los que realizan algún Tratamiento Médico. Deberán inscribirse en el formulario y generar la declaración jurada en la plataforma de Zaratecuida (www.zarate.gob.ar/zaratecuida). Allí tendrán que registrar su pedido de circulación y obtenerlo, este permiso será fiscalizado en cada uno de los accesos. Como también deberán registrar el egreso, nuestros residentes que tengan que ir a otros distritos por la misma razón. Subir a la misma plataforma y pedir ese permiso. Queremos que todo sea más fácil y no complicar la vida de la gente. Queremos cuidarlos”.

Controles en Lima:

En tanto, que José María Orlando, el Delegado Municipal de Lima, indicó, que, “considerando el contexto, que nadie esperaba, es importante, que el Municipio de Zárate, estableció nuevos controles para cuidarnos. A los vecinos de Lima, quiero agradecerles el acompañamiento, la comprensión, y la solidaridad con todos. Es importante que transitemos la cuarentena con mayor cuidado hacia los demás. En principio, vamos a extremar los controles en los accesos a la localidad, como por el Camino 038, y habrá un control sanitario, entre la ruta nacional 9 y el trayecto que une con la calle 11, con la desinfección de los vehículos de los proveedores que llegan a nuestra localidad. Algunos tendrán que usar la plataforma Zaratecuida, y apelo a la voluntad y compromiso de los vecinos para cuidarnos y reducir la movilidad en la vía pública”.

Medidas para no dilapidar el esfuerzo que hicimos entre todos

El Secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, comentó, que, “todas las medidas son para no dilapidar el esfuerzo que hicimos entre todos, por algo Zárate permaneció en la Fase 3, y todo se hace para prevenir la propagación de este virus. Es un desafío, evitar que se expanda el COVID-19, y para ello debemos minimizar los riesgos de contagios, una acción es vaciar las calles. Para evitar la aglomeración de gente, a partir de hoy, se establece que los grandes supermercados, sólo podrán comercializar los productos esenciales de alimentos y limpieza. Para la comercialización de otros artículos lanzamos la plataforma Zaratecuida, como objetivo de ordenar el movimiento de personas, y es determinante su utilización que permitirá seguir la trazabilidad de las personas para tener mejor movimiento, y no tanta afluencia de personas en la calle”.

