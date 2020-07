CADU: No sigue el “Chavo” y renovaron algunos jugadores

En un año particular y en una situación particular se terminaron varios contratos de jugadores y Cuerpo Técnico de distintos equipos del Fútbol Argentino y Defensores Unidos no es la excepción.

Por eso el propio Club ha dado a conocer la salida de su Director Técnico el “Chavo” Darío Lema y la renovación de algunos jugadores hasta el 30 de diciembre, con la incertidumbre de cuando se volverá a jugar.

Comunicado Oficial del Club Atlético Defensores Unidos:

La Comisión Directiva del Club Atlético Defensores Unidos al haberse finalizado el contrato que lo vinculaba con la institución, agradece al Sr. Darío Lema por el compromiso y profesionalismo demostrado durante estos 3 años de gestión y por los logros deportivos obtenidos.

Las puertas siempre estarán abiertas para vos y seguramente algún día volverás a ser parte.

Ya quedaste en la historia como jugador y ahora quedarás como DT.

Hasta la vuelta Chavo !!!!

Comunicado Oficial del Club Atlético Defensores Unidos:

Queremos comunicarle a Socios e Hinchas del club que tras reuniones entre dirigentes y jugadores cuyos contratos se les vence el 30 de junio, se llego a un acuerdo para que sigan en la institución hasta diciembre del corriente año.

Los jugadores son: Monzón, Resler, Calvo, Ordano, Magallan, Straccia, Corro y Giménez Pilutik.

