Barbijos: “Estamos de acuerdo con el uso y celebramos la medida, pero no creemos que se deba multar a los vecinos”

La presidente del bloque de concejales Cambiemos, María Elena Gallea, brindó declaraciones tras la decisión tomada por decreto respecto al uso de barbijos.

“Cuando nos informaron la decisión tomada por el Intendente Caffaro, decidimos junto al equipo de la diputada Sandra París consultar a profesionales de la salud”, comentó.

“Luego de una charla muy nutritiva e importante con el ex Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y profesionales locales, marcamos nuestra postura positiva al uso de barbijos, ya que según nos informan es cada vez más evidente que el uso de los mismos es beneficioso, siempre y cuando no se abandonen ninguna de las otras medidas”, explicó la presidente Gallea.

“Para no dejar dudas queremos destacar y celebrar esta medida adoptada por el gobierno municipal, cualquier acción que sume a la hora de frenar esta pandemia será acompañada, en este caso puntual solo queremos dejar en claro que no nos parece adecuado instrumentar un sistema de multas a nuestros vecinos, siempre es bueno concientizar y acompañar, así será como todos juntos frenaremos a este virus”, a lo que agregó, “Estamos abiertos para que las próximas medidas nos sean consultadas para dar nuestro aporte, ya que en esta ocasión esto no sucedió”, finalizó

