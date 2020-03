Ahora sí se para el Torneo Federal de Basquet

Mediante un comunicado oficial la Confederación Argentina de Basquet confirmó que se para el certamen que cuenta con la participación de Zárate Basket. El mismo fue postergado hasta el 31 de marzo.

Ya es un hecho. No habrá básquet en la Argentina. Durante el último fin de semana se disputaron los últimos encuentros del Torneo Federal (a puertas cerradas) ya que esta tarde fue parado. Mediante un comunicado la CABB confirmó la determinación de parar la pelota debido a la pandemia del Coronavirus y por tal motivo no habrá actividad hasta el 31 de este mes.

Recordemos que el jueves por la noche había circulado la información de la suspensión del Federal, pero finalmente el viernes se daba marcha atrás con esa decisión por lo que hubo partidos.

De este modo Zárate Basket no deberá sostener los cotejos que tenía programado para miércoles y viernes de esa semana (ambos de local) como los enfrentamientos de visitante de los días 22 y 27.

En cuanto al comunicado el mismo manifiesta: “La Confederación Argentina de Básquet suspende desde este lunes 16 de marzo toda la actividad de selecciones nacional, de acuerdo con la disposición de FIBA de suspender todas sus competencias, considerando la situación actual con el brote de Coronavirus (COVID-19) y para proteger la salud y seguridad de los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados”.

