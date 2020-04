Abel Furlan tiene Coronavirus y habría preocupación en algunos ámbitos

El dirigente metalúrgico Francisco Abel Furlán se convirtió en el primer sindicalista con coronavirus. Este martes por la tarde, luego de que el hisopado que le habían efectuado dio positivo, se internó en la clínica del gremio de la ciudad de Campana y todo el secretariado nacional de la UOM, con el que había estado en contacto ya que la semana pasada estuvieron reunidos, entró en una cuarentena.

Con el correr de los minutos y tras la confirmación habría empezado la preocupación en diferentes ámbitos, entre ellos en la propia UOM y algunos hablan de preocupación en la política de Zárate.

La noticia trascendió extraoficialmente y fue confirmada anoche por el titular de la UOM de Córdoba, Rubén Urbano: “Les queríamos confirmar un caso de coronavirus en un dirigente gremial a nivel nacional. -dijo-. Se trata del secretario general de la seccional Campana de la UOM, Abel Furlán. El compañero se encuentra aislado y en terapia a consecuencia que dio positivo el Covid-19”.

Furlán, secretario de organización de la UOM, titular de la seccional Campana del gremio y ex diputado nacional por el Frente para la Victoria hasta diciembre, dijo a sus allegados que no había hecho ningún viaje reciente y que no sentía síntomas, pero que se había hecho el análisis “de manera preventiva” porque había tenido una actividad intensa. Les confesó que cuida su salud porque tiene siete stents.

Dentro de la UOM, comenzó la preocupación porque Antonio Caló, el titular del Sindicato que está en cuarentena preventiva, concurrió hace una semana a la Casa Rosada para participar de un encuentro que mantuvieron la CGT, la UIA y la Cámara de Comercio con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Transporte, Mario Meoni; de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Y dentro de Zárate la preocupación empezó porque Abel Furlan participó días atrás en la reuniones del COES junto con el Intendente de Zárate Osvaldo Caffaro, la Diputada Patricia Moyano, el Secretario Pablo Giménez, el Presidente del HCD Ariel Ríos y autoridades de cámaras relacionadas con la Industria y el Comercio.

Furlán, que tiene 59 años, trabajó en la empresa Siderca y luego fue elegido delegado y comenzó una carrera sindical en la UOM en los años noventa que lo llevó a encabezar la seccional de Zárate-Campana del sindicato. En el plano político, fue presidente del PJ de Zárate, concejal y presidente del Concejo Deliberante de Zárate entre 2003 y 2007. En 2015 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria.

