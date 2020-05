5 de Mayo Actividades on line para Día de la Concientización sobre la Enfermedad Celíaca

Desde el año 2000, se celebra en Argentina cada 5 de mayo, el Día del Celíaco, y desde la sancion la ley 26.947 en el 2014, el Día Nacional de la Concientización sobre la Enfermedad Celíaca, para promover actividades de difusión, educación y concientización orientadas a dar a conocer las características de esta enfermedad en función de su detección temprana y adecuado tratamiento.

La Asociación Celíaca Argentina, y nuestra filial Zárate, organizan diferentes actividades para esta fecha. Teniendo en cuenta el contexto sanitario actual, se llevarán a cabo esta semana numeras charlas y clases de cocina de forma virtual, donde participarán especialistas en la temática.

Las actividades estarán en todas las redes sociales: www.celiaco.org.ar y en Instagram: asociacion.celiaca.arg/ y filialzarate, y www.facebook.com/Asociacion.Celiaca y Filial Zárate- Asociación Celíaca Argentina. También en el Canal de You Tube Asociación

Celiaca Argentina.

La Celiaquía es la intolerancia permanente al gluten (conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno: T.A.C.C) presentándose en personas genéticamente predispuestas, pudiéndola padecer tanto niños como adultos.

La intolerancia produce una lesión en la mucosa intestinal que provoca atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo que altera o disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos. Los síntomas y signos más frecuentes son: diarreas, constipación, vómitos, distención abdominal, desnutrición, infertilidad, menarca tardía, abortos espontáneos, menopausias precoces, aftas bucales, depresión etc. También existen

pacientes ASINTOMÁTICOS.

El único tratamiento a seguir es la dieta libre de gluten, sin transgresiones y de por vida. El no cumplimiento de la misma, puede ocasionar complicaciones en el organismo.

Celiaquía en tiempos de cuarentena

La cuarentena es una oportunidad única y, probablemente, irrepetible para realizar actividades que en circunstancias normales no tenemos tiempo para realizar, por lo cual puede ser un excelente momento para aprender a preparar nuevas recetas libres de gluten y reorganizar nuestra alacena.

Cocinar Sin TACC en estos días de aislamiento obligatorio, puede ser una excelente actividad para realizar con los chicos, no sólo para pasar el tiempo, sino para introducirlos en la cocina libre de gluten y enseñarles a preparar sus propios alimentos.

Antes de comenzar a cocinar aconsejamos leer la receta completa y preparar todos los ingredientes necesarios en las cantidades indicadas. De esta forma tendremos todo lo que necesitamos al alcance de la mano y podremos concentrarnos en la realización de la receta.

Además de utilizar ingredientes inscriptos como libres de gluten es necesario cuidar que no se produzca la contaminación cruzada con gluten dentro de la cocina.

Si se ha recibido el diagnóstico recientemente, por lo que aún se conservan varios productos con gluten, es un buen momento para reorganizar la alacena, almacenando correctamente los alimentos, asegurándonos que no se mezclen con los que no contienen gluten. Para ello se puede destinar estantes exclusivos, utilizar contenedores plásticos, bolsas de arranque, gomitas elásticas, recipientes herméticos, etiquetas, rotuladores,

stickers con el logo Sin TACC y demás elementos que nos permitan identificar claramente los alimentos con y sin gluten.

Actividades para realizar con los chicos en casa

Aprovechando estos tiempos de “quedarse en Casa”, se puede realizar entre todos los miembros de la familia una receta sencilla a fin de compartir en grupo un momento vinculado a la alimentación libre de gluten. Algunas preparaciones ideales para esta ocasión pueden ser: galletitas, chocotorta, trufas, con ingredientes aptos, proponer dibujar o colorear figuras de alimento permitidos y el logo Sin TACC.

Y recrear la masa de sal SIN TACC con 1 taza de harina de arroz, 1 taza de agua, ½ tasa de sal y una cucharada de aceite.

Preparación: 1) Colocá en un recipiente seco, la harina de arroz y la sal. Llevar a fuego lento, añadiendo de apoco el agua, revolviendo continuamente hasta formar una pasta.

2) Añadir el aceite y seguir mezclando, hasta que la pasta sea homogénea y no se pegue en el recipiente.

3) Retirar del fuego y esperar unos minutos hasta que se enfríe.

4) Cuando la pasta esté tibia, amasar sobre una superficie plana hasta que la masa tome consistencia y tenga la textura de la plastilina. La masa ya estará lista para que los niños jueguen con ella.

Se debe conversar en un recipiente bien cerrado para que no pierda la humedad.

