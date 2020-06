Vecinos del Barrio Cementerio piden Seguridad

Aproximadamente a las 14:00 horas de hoy del barrio Cementerio se concentraron en Antártida Argentina y Lintridis para reclamar por la Inseguridad que viven diariamente.

“Estamos viviendo hechos tras hechos, el 24 de junio a una vecina le entraron por las ventanas y mientras ella dormía le robaron el teléfono, plata y tenían mochilas preparadas para llevarse los electrodomésticos hasta que salimos con los vecinos entre todos a los gritos y se fueron” indicaron en diálogo con Impacto Local los damnificados.

En ese contexto y con indignación recalcaron que “hoy a un vecino le robaron y después lo balearon en el cuello, la bala salió por la espalda. Todo sucedió esta mañana en Pasaje 120 entre Güemes y French”. Este fue la gota que rebasó el vaso “encima que pasamos todo esto tenemos que agradecer que no nos maten y no queremos morir”. Cabe mencionar que la víctima de este episodio se encuentra estable.

Los diversos episodios de inseguridad no son nuevos pero se enfatizaron con el comienzo del Aislamiento Obligatorio “esto ya no da para mas. Es la primera vez que nos pasa esto y va en aumento. Estamos pidiendo respuestas de los funcionarios de seguridad, queremos cámaras para el barrio, patrullaje más seguido y no solamente cuando hay un robo” concluyeron.

Fuente: impactolocal.com.ar

0



0 Shares

Dejá tu Comentario