Ana Clara Flores Arrieta, la joven docente y Precandidata de la Lista 1 de Osvaldo Cáffaro

Ana Clara Flores Arrieta es una joven de 33 años, nacida en Zárate, su padre es veterano de Malvinas y su madre oriunda de la zona de Islas.

En esta oportunidad, Flores Arrieta, quien representa al Frente Renovador y que tiene como referente a la Diputada Nacional Micaela Morán, es una de las precandidatas a segunda concejal por la lista 1 de Unión por la Patria que lleva a Osvaldo Cáffaro a la búsqueda de un nuevo mandato de gobierno.

“Yo vengo de una familia muy trabajadora, ningún familiar ha participado en política partidaria, soy la primera. En casa existe una visión muy patriota, mi padre es veterano de Malvinas y creo que eso formó algo muy fuerte en mí. Soy docente, tengo trato con chicos todo el tiempo en escuelas públicas y privadas, vivo encontrándome con diversas realidades, y eso me motivo a participar, me movilizó a querer hacer algo más, a involucrarme desde el lugar que me toca, los niños son los que me impulsan a hacer algo mejor, por eso estoy acá, remarcó Flores Arrieta”.

Al ser consultada sobre su experiencia personal, Ana Clara, expresó.

“Pertenezco al Frente Renovador, espacio político creado por el precandidato presidencial, Sergio Massa, y acompaño a Micaela Morán, ellos me abrieron las puertas, me dieron el espacio, allí también pude dar clases de inglés a niños sin recursos como para poder costear el pago de clases y se generó algo muy lindo. Por suerte tengo el apoyo incondicional de mi familia, eso me da muchas más fuerzas para seguir este camino, agregó”.

Por último, la precandidata manifestó la importancia de acompañar esta lista, e invito a la ciudadanía a participar de las elecciones del próximo 13 de agosto.

“Me sorprendió gratamente que el Intendente Cáffaro haya pensado en los vecinos que alzaron la voz para darle lugar a muchos jóvenes nacidos en Zárate y Lima para que ocupen una banca. Los invito a todos a que vayan a votar, es, y tiene que ser una fiesta de la democracia, no podemos quedarnos en una queja, porque desde ahí no se puede construir nada, es el momento de estar presente, comprometerse y tomar la decisión, hay que involucrarse para ver el cambio”. finalizó la precandidata a segunda concejal de la lista 1 de Unión por la Patria.