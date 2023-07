Cristian Ritondo: “Zárate va a cambiar con Matzkin”

Este miércoles se sumó a la recorrida por Zárate y charla con los vecinos de Marcelo Matzkin, el precandidato a Diputado Nacional por JUNTOS Cristian Ritondo.

Ritondo acompañó al precandidato a Intendente por JUNTOS, Marcelo Matzkin, en su habitual charla con los vecinos. “Hoy vino Cristian nuevamente a Zárate pero de una manera distinta, vino a conversar con los vecinos, como lo hacemos nosotros todos los días pero en esta oportunidad con la importancia de contar con su visita y vimos muy buena recepción de la gente” dijo Marcelo Matzkin.

“La sensación es que la gente tiene bronca de estar cada vez peor, pero encuentra ahora la esperanza de que vamos a cambiar, la recepción de la gente es muy buena y entiende que hay un ciclo terminado. Que tiene que haber un Intendente que enfrente la inseguridad que se ponga el problema de la inseguridad al hombro” agregó Matzkin.

Consultado Ritondo sobre la inseguridad que los vecinos le comentaban cuando charlaban con él, expresó “Un Intendente tiene y puede hacer cosas por la seguridad, si vos no tenés buenas calles el patrullero no entra al barrio, si no tenés buena iluminación y buena poda es un lugar propicio para que haya inseguridad, si no tenés un centro de monitoreo como hay en otros municipios, y que ya hubo fondos para que haga uno bueno cuando yo fui ministro, también dejás lugar a la inseguridad. Con la tasa de seguridad, que acá se cobra, podés combinar con la policía, colocar presencia en los ingresos a la ciudad, cámaras, lectores de patente, así se involucra un Intendente. La forma más fácil es decir que le corresponde a la provincia, pero si sos el Intendente tenés que hacerte cargo”.

Por último Ritondo se refirió a lo que le comentaban los vecinos y la sensación de charlar con ellos en Zárate “Hay muy buena recepción pero tenemos que seguir pidiéndole a la gente que nos acompañe y esta ciudad puede cambiar con Marcelo como Intendente. Hay un Intendente que esta hace 16 años y con Cáffaro Zárate se ha sumergido en el atraso. Después de tantos años ya no tienen ganas de hacer más nada y solo sobreviven por el cargo, hace falta alguien joven y que entienda la modernidad de la gestión”.