Concejal Rodríguez Schatz : “Los jóvenes confiamos en Matzkin porque siempre nos escucha”

La concejal de JUNTOS, Stefanía Rodríguez Schatz, hizo público su apoyo al precandidato a Intendente Marcelo Matzkin al enfatizar que “nos escucha a los jóvenes y gracias a él fuimos protagonistas de muchos proyectos para la juventud, como la de corredores seguros escolares que el intendente vetó, y el resto de los candidatos aparece recién ahora, Matzkin estuvo siempre”.

“Nunca hice política, soy zarateña y elegí vivir acá, hace dos años me propusieron participar y decidí involucrarme porque quiero que Zárate cambie, y encontré en Marcelo Matzkin un vecino más que eligió estar de este lado, de los que sufrimos la inseguridad, la falta de agua, el estado de las calles, y que hoy se postula para ser el intendente que cambie esta realidad” expresó la concejal Rodríguez Schatz al ser consultada.

La concejal de JUNTOS, contó que como nunca había hecho política tuvo algunos choques que no entendía “por ejemplo, cuando Cáffaro vetó la ley de corredores seguros escolares, me impactó mucho, porque si hay quienes sufren mucho la inseguridad son los pibes cuando van o vienen del colegio, y es una necesidad muy grande el darle más seguridad a los chicos y a sus padres, son cosas de las que no me termino de acostumbrar, pero es mejor que así sea, porque significa que sigo teniendo el sentido común del vecino”.

Rodríguez Schatz se refirió a esta elección y apuntó quién es su candidato, por lo que expresó: “sin dudas como todos los vecinos al que vimos siempre y trabajó en consonancia es Marcelo Matzkin, el resto de los candidatos, sin que sea ofensivo, aparecieron ahora, pero nadie estuvo más que Marcelo cuando en 2022 aumentaron las tasas por decreto y Matzkin metió una acción judicial para hacer retroceder al municipio, o con el estacionamiento medido cuyo tema también está en instancia judicial, lo mismo planteando proyectos contra la inseguridad, el tema del agua y otros. Todos tienen derecho a participar, pero hay que decir la verdad y el que estuvo siempre con el vecino es Matzkin”.

Para finalizar, la concejal se refirió a la situación educativa, y planteó que “necesitamos que los chicos no pierdan más días de clases, mejorar la calidad, sobre todo la formación para el trabajo, tenemos un potencial de empleo joven que no lo estamos aprovechando, esta gestión está agotada, es necesario una vuelta de página”.