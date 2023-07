De Lucca subió al podio en Baradero

Siempre entre los líderes, el piloto de Zárate, Gabriel De Lucca, ganó una manga y subió al 2° escalón del podio, en la clase Master Max.

El kartódromo “Ramiro Tot” de la ciudad de Baradero, fue el escenario al que Gabriel De Lucca fue convocado el pasado fin de semana para disputar el Evento #2 del Trofeo de Invierno de RMC Buenos Aires. El piloto zarateño, fue uno de los protagonistas de la clase Master Max, en donde sostuvo fuertes aspiraciones en busca del triunfo desde el arranque de la fecha.

Luego de quedarse con alentadoras marcas en los entrenamientos previos al inicio de este compromiso, la lluvia sorprendió con su aparición sobre el circuito de baraderense. A pesar de esas condiciones que se mantuvieron a lo largo de todo el día sábado, la clasificación dejó a De Lucca en el P3 de largada para las mangas. En ambos parciales consiguió mantener su condición de partida en la llegada.

Cerrando esta primera parte del fin de semana, afirmado en el terceto de punta, explicó: “Fue un sábado difícil, no esperábamos lluvia, no estaba anunciada para este sábado al menos. Clasificamos 3°. Tuvimos una buena puesta a punto, pero no tuvimos ritmo. Terminamos las dos mangas 3°. No pudimos correr al 2°, pero tampoco nos molestaba el 4°. Vamos a tratar de hacer una buena manga mañana para largar desde adentro. Estábamos muy firmes en seco. Ya sabemos que en piso mojado no los vamos a poder correr y que en seco se va a poner un poco más interesante”.

Tal como él lo esperaba, el domingo se corrieron la manga y la Final con piso seco. En la última batería clasificatoria, consiguió un desarrollo espectacular para quedarse con la victoria. Alentado por ese resultado, fue a repetir en la Final, donde debió reponerse a la partida desde el lado externo de la cuerda. Una vez que encontró su ritmo, logró pasar al P2 e intentó descontar al líder. Sin embargo, la paridad entre ambos no se lo permitió y cerró esta decisiva afirmado en la condición de escolta.

“Hicimos una buena manga, la ganamos. En la Final no largué en la posición que hubiera preferido, largamos 2° por afuera. Quedé 3°, peleando casi el 4° puesto. Cuando calentamos todo hicimos una buena carrera. Me costó pasar a Arato, cuando lo pasamos hicimos una luz. Con Matías Rodríguez (P1), teníamos un ritmo muy parecido. Nunca pude acortar la distancia entre nuestros autos”, comentó De Lucca sobre su desarrollo en esta final.

Luego evaluó: “Estuve muy rápido, me sentí muy confiado. Quería ganar. Hicimos una gran diferencia en la tercera manga, pero nos faltó algún detalle para bajar esa décima que nos faltó”.

Finalmente, cerró sus comentarios con el agradecimiento a quienes lo acompañan: “Quiero agradecer a mi familia, a todo el equipo RG Racing Kart, a Rubén Guerra, a mi mecánico Víctor, a Axion Team por el motor, a los dos Tomi que están trabajando en el equipo, a Tony Kart que siempre está presente y a los que me apoyan: Pradecom, CMP, Grupo MZ”.

Con estos resultados, Gabriel De Lucca se ubica en el P5 de la Master Max, donde ha logrado reunir 79 puntos. La próxima presentación por este torneo será el fin de semana del 19 y 20 de agosto, sobre el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires, donde se repartirá puntaje y medio.

RMC BUENOS AIRES 2023 – TROFEO DE INVIERNO

Kartódromo “Ramiro Tot”, Baradero (Buenos Aires)

MASTER MAX

Clasificación: 1. De Sosa/Rodríguez 57,550

1ª Manga: 1. De Sosa/Rodríguez, 2. Arato, Roberto, 3. De Lucca, Gabriel, 4. Moretta, Pablo, 5. Consolini, Omar, 6. Parisi, Emiliano, 7. Santana, Nicolás, 8. Barnetche, Francisco, 9. Suárez, Juan C., 10. Panebianco, Pierino (Inv).

2ª Manga: 1. De Sosa/Rodríguez, 2. Arato, Roberto, 3. De Lucca, Gabriel, 4. Consolini, Omar, 5. Barnetche, Francisco, 6. Santana, Nicolás, 7. Moretta, Pablo, 8. Panebianco, Pierino (Inv), 9. Parisi, Emiliano, Nc. Suárez, Juan C.

3ª Manga: 1. De Lucca, Gabriel, 2. Arato, Roberto, 3. Parisi, Emiliano, 4. Moretta, Pablo, 5. Barnetche, Francisco, 6. Santana, Nicolás, 7. De Sosa/Rodríguez, 8. Consolini, Omar, 9. Panebianco, Pierino (Inv), Nl. Suárez, Juan C.

Final: 1. De Sosa/Rodríguez, 2. De Lucca, Gabriel, 3. Arato, Roberto, 4. Parisi, Emiliano, 5. Moretta, Pablo, 6. Consolini, Omar, 7. Santana, Nicolás, 8. Barnetche, Francisco, 9. Panebianco, Pierino (Inv), Nl. Suárez, Juan C.

Campeonato Extraoficial: 1. De Sosa/Rodríguez 134 – 1v, 2. Arato, Roberto 132, 3. Carreira, Gustavo 105 – 1v, 4. Parisi, Emiliano 87, 5. De Lucca, Gabriel 79, 6. Santana, Nicolás 79, 7. Latorre, Hernán 69, 8. Barnetche, Francisco 53, 9. Hirsch, Gastón 50, 10. Moretta, Pablo 50, 11. Giraldez, Leonardo 45, 12. Consolini, Omar 43, 13. Polvera, Javier 41, 14. Bava, Juan C. 25, 15. Barcia, Ernesto 10, 16. Panebianco, Pierino (Inv) 4, 17. Suárez, Juan C. 4.