Matzkin renuncia como Concejal: “no vine a atarme a los cargos, quiero ser intendente para cambiar Zárate”

Marcelo Matzkin solicitó al Concejo Deliberante que se apruebe su renuncia como Concejal, la cual fue aprobada en la Sesión de este jueves, se hará efectiva el 10 de diciembre sea cual sea el resultado.

Marcelo Matzkin, quien ganó la elección del 2021 obteniendo una banca hasta el 2025, ingresó en el Concejo Deliberante su renuncia explicando que “enfrentaré el próximo proceso eleccionario sin la especulación de conservar mi cargo como concejal hasta el 2025”, la cual se votó en forma afirmativa por 13 votos de los 19 concejales presentes, con la abstención del propio Matzkin y el no acompañamiento del bloque caffarista de Nuevo Zárate.

Matzkin antes de la votación argumentó su solicitud: “Quiero renunciar desde el 10 de diciembre y no desde ahora para que quede claro y callar cualquier especulación que pueda volver a ser candidato a Concejal en 2025 si pierdo las próximas elecciones. Renuncio a mi banca sin especulación y desde el 10 de diciembre fuese cual fuese el resultado no seré Concejal, creo que este momento para Zárate es clave, o el cambio es total o no es nada”. Ante las críticas del bloque caffarista de Nuevo Zárate, Matzkin les recordó que “fue el mismo Cáffaro, quien especuló e hizo una conferencia de prensa diciendo que se iba al gobierno nacional y volvió a los tres meses, cuando reformaron la ley de las re relecciones de los intendentes, yo no especulo, tengo coherencia y decisión”.

“Creo en la alternancia y en la renovación de los cargos por eso presento mi renuncia ahora, serán 6 años como Concejal y creo que es suficiente, por eso más allá del resultado de la elección de Octubre, le dejo la banca a Ignacio Olivera que lo hará con gran responsabilidad” agregó Matzkin.

Más allá del resultado de las PASO y las elecciones Generales próximas Marcelo Matzkin dejará de ser Concejal el 10 de diciembre del 2023 pero él mismo se encargó en la Sesión del HCD de dejar en claro que “esto no significa que me retire de la política, siempre estaré en la calle con los vecinos, lugar del que nunca me fui” dijo en claro el Precandidato a Intendente de JUNTOS, Marcelo Matzkin.