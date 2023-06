Matzkin en Bº Pecorena, La Esperanza y Los Sauces: “Los barrios han sido olvidados y necesitan infraestructura” afirmó el concejal

El referente de JUNTOS en Zárate, Marcelo Maztkin, sigue caminando y recorriendo barrios de la ciudad, en los últimos días estuvo en Los Sauces, Pecorena y La Esperanza.

Marcelo Matzkin continúa visitando y dialogando con vecinos de distintos barrios de la ciudad para conocer de cerca cómo viven y que cambio quieren para la ciudad.

“Los barrios más alejados del centro han sido olvidados por esta gestión municipal, lo venimos diciendo hace tiempo y lo reafirmamos cada vez que los visitamos y dialogamos con los vecinos” comentó Matzkin.

“Hay barrios que necesitan infraestructura, no tienen zanjeo, no tienen agua potable, no tienen alumbrado suficiente, no tienen cloacas, las salitas de salud no existen; y por supuesto como en toda la ciudad los vecinos sufren la inseguridad” agregó en Concejal de JUNTOS.

“La ciudad necesita un cambio urgente” finalizó Matzkin.