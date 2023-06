Marcelo Matzkin sigue caminando Zárate

El referente de JUNTOS y su equipo siguen caminando y dialogando con los vecinos.

En los últimos días Marcelo Matzkin visitó el barrio Los Fresnos, Protierra, Mitre y La Ponderosa donde continuó con su tarea y objetivo de escuchar a la mayor cantidad de vecinos.

“En cada Barrio que recorremos y charlamos con los vecinos nos llevamos diferentes experiencias y conocemos de cerca cómo viven y que necesitan, escucharlos es para nosotros la mejor manera de saber su realidad” dijo Marcelo Matzkin.

“Hay una necesidad que es repetitiva y es la Seguridad. Donde vayamos los vecinos sufren la inseguridad, su preocupación para salir de sus casas o no poder dejar que sus hijos vayan solos a la escuela por el temor a que los roben lo escuchamos en casa barrio” agregó el concejal de JUNTOS.

“Los vecinos nos reclaman que no se les cubren las necesidades básicas, no sólo la seguridad, sino también la salud. En barrio Mitre por ejemplo nos comentaban la necesidad de contar con una Salita de Salud del barrio que no funciona, como tampoco funcionan en tantos otros barrios de la ciudad” expresó Matzkin.

“Zárate puede tener un futuro mejor y pero para eso necesita un cambio” finalizó Marcelo Matzkin.