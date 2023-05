Denuncia del Ejecutivo Municipal: Se habría impendido la participación de alumnos en el acto de presentación del programa municipal Mi Escuela

El día martes se llevó a cabo en la Unidad Académica, ex Colegio Nacional, el lanzamiento del Programa Mi Escuela que contó con la presencia del intendente Osvaldo Cáffaro, funcionarios de su cartera entre los que cabe mencionar al secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Julián García, al Subsecretario José María Álvarez, el director general de Educación, Camilo Lavagna, autoridades del Consejo Escolar, de la cooperadora de la institución anfitriona e integrantes de la comunidad educativa en general.

El programa está orientado de tal manera que las instituciones puedan utilizar recursos del Fondo Educativo a través de la entrega de subsidios de acompañamiento para refacciones, mantenimiento, instalaciones y mejoras en escuelas primarias, escuelas secundarias, jardines de la ciudad.

Este hecho auspicioso que contó con los directivos de cada escuela es un anuncio que directamente impacta en obras para el alumnado del partido de Zárate y así, disfrutar de aulas nuevas y de infraestructura para que tengan una experiencia educativa más cómoda.

Sin embargo, hubo un hecho que empañó el desarrollo del evento y se trató de la ausencia de alumnos en el mismo, más allá de los integrantes del Centro de Estudiantes. Lo que trascendió es que habría venido una orden directa desde la Jefatura Distrital, impidiendo que concurriesen al acto.

En este sentido el secretario de Desarrollo Humano manifestó: “La medida nos sorprendió mucho porque, estamos hablando de una solución integral y de una inversión millonaria que es simplemente para los pibes. Los pibes son sujetos de derecho y ellos son los beneficiarios de este tipo de soluciones. Los directivos que estaban presentes ahí, obviamente, representaban a las escuelas, pero quienes hacen uso de esos muebles, quienes hacen uso de esas instalaciones que se van a reformar, que se van a arreglar, esas aulas que se van a acondicionar son los pibes. Nosotros queríamos que participasen, y de hecho habíamos previsto un desarrollo que modificamos porque los chicos del Centro Estudiantes de la Unidad Académica nos pidieron participar y charlar y presentarle al intendente una serie de solicitudes que ellos también necesitan, y eso nos pareció espectacular, porque creemos que tienen que participar en este tipo de decisiones y este tipo de programas, están creados para eso”.

El municipio cuenta con distintas iniciativas que abarcan todo el espectro educativo como Rayuela, Compartiendo, Costa Joven, que persiguen que la participación del alumnado en la vida democrática y que pueda estar en contacto con el intendente de su ciudad ns un acto totalmente institucional de cercanía.

Julián García continuó diciendo: “A los chicos no se les permitió participar del acto. Creo que el hecho es grave y no hubo una comunicación oficial con nosotros acerca del porqué de la negativa. Fue una orden a los directivos”.

“El programa se llama Mi Escuela, porque es una solución para la escuela de todos. Y es justo en una escuela donde el intendente ha ido muchas veces y nunca ha habido ningún problema. Los chicos siempre han conversado con él, siempre le han pedido cosas, siempre ha estado”.

Y para finalizar, el funcionario dijo: “Yo imagino que seguramente el ministro estará notificado de este hecho institucionalmente grave. Creo que es un tema que no debería quedar acá, y el municipio se hace eco. Fue un acto realizado con muy buena fe, hablamos de la educación, de que mejoren las cosas. Particularmente me siento triste, esa es la palabra, triste”.