Cáffaro presentó nuevas herramientas para robustecer la prevención del delito: “La idea es no tirar la basura bajo la alfombra, por eso siempre nos van a tener para transformar la realidad”

Una propuesta global de prevención urbana que involucra múltiples actores sociales y nuevas tecnologías para brindar mayor seguridad a los vecinos.

Este viernes, en el Salón de Actos Municipal se realizó el lanzamiento de un paquete de medidas que brindarán mayor seguridad a los vecinos y vecinas de Zárate.

Se trata del Sistema Integral de Seguridad Urbana (SISU), un programa diagramado por el Ejecutivo Municipal que tienen por finalidad mejorar las tareas de prevención ciudadana poniendo al alcance de los vecinos diferentes instrumentos en materia de prevención ante posibles delitos.

La presentación con la presencia del intendente Osvaldo Cáffaro, el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray y el presidente de la Cooperativa Eléctrica José Luis Mangini, quienes tomaron la palabra para detallar de qué se trata una por una cada una de las medidas que se implementarán.

La trascendental propuesta oficial, busca dotar de mayor seguridad, a través del refuerzo de la DPU con la incorporación de 24 nuevos agentes, la instalación de alarmas vecinales, la inauguración de una nueva base en la ciudad para la Prefectura Naval Argentina y otra para la DPU y la creación de Paradas Seguras. Tres grandes novedades son el lanzamiento de la aplicación ZáraTe Protege para celulares, la instalación de tótems de seguridad y la incorporación de 12 monitores de seguridad para la vía pública.

El Jefe Comunal explicó que a través de las herramientas presentadas se involucra al partido de Zárate en su totalidad en un sistema de comunicación en tiempo real y se suman nuevos actores a una propuesta global de prevención urbana: “Es muy complejo el tema de la seguridad, tiene que haber tiempo en esta Argentina de hoy para no seguir emparchándolo. Es muy grave y los municipios nos queremos hacer cargo de la seguridad, por eso creo que tiene que estar en manos de los intendentes. Nuevas tecnologías, nuevas herramientas, más agentes para combatir la inseguridad, que es algo que preocupa muchísimo a la sociedad. Aplicando cada vez más tecnología en tiempo real podríamos solucionar muchos problemas, lo que pasa es que lamentablemente hay intereses que impiden que podamos hacerlo. La resolución de estos temas tiene que estar cada vez más cerca de la gente, por eso que las alarmas vecinales las controlan la Sociedades de Fomento”.

Y fue contundente: “La idea es no tirar la basura bajo la alfombra, por eso siempre nos van a tener acá presentes con todo el equipo para transformar la realidad. A veces se quiere transformar peleando, poniendo obstáculos y esa no es la manera. Nuestra forma es construir. Ojalá que funcione todo esto que presentamos acá. Vamos a seguir trabajando para poder vivir mejor con este problema que yo sé que nos preocupa a todos”.

Por su parte, el secretario de Gobierno dijo: “Forma parte de un paquete de medidas que vamos a empezar a implementar y que tienen por objeto brindar herramientas a nuestros vecinos y vecinas para que se sientan más seguros y puedan tener una respuesta más, un contacto más directo con el área de prevención municipal que está dispuesta para lo que necesiten. La app es una herramienta que alcanza al universo de todos los vecinos y vecinas de Zárate, que les va a permitir un contacto fluido e inmediato con la sala de monitoreo por hechos delictivos, como también por una cuestión muy sensible y preocupante que es la violencia de género. También, como lo dijimos, vamos a estar sacando un nuevo cuerpo de caminantes de la Secretaría de Seguridad a la calle para que recorra la zona céntrica, prestando atención principal a los colegios, entradas y salidas, y también en los horarios laborales para los corredores laborales”.

Estas acciones van de la mano del proyecto de ley de creación de la Policía Municipal. Un plan integral de seguridad pública para el partido de Zárate, diagramado con expertos en seguridad urbana de la Universidad de Quilmes, con quienes se viene trabajando desde varios meses, y que será elevado al gobernador Axel Kicillof. Dicho proyecto aboga por la descentralización y una mayor participación de las entidades intermedias, planteando que aquellos municipios con más de 100.000 habitantes adquieran las facultades correspondientes para hacerse cargo del accionar, operatividad, y funcionamiento de la Policía, como así también el abordaje, las intervenciones multiagenciales y la gestión social de la seguridad.

Por último, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Zárate, entidad que aportará su estructura de fibra óptica para el proyecto municipal manifestó: “Es un primer paso de aporte de la Cooperativa a la seguridad de los vecinos en el marco de la SAPEM Vanguardia Digital que integramos con el Municipio. En todos los lugares donde la Cooperativa con la SAPEM o en forma propia tenga fibra óptica instalada o comunicación satelital, queda a disposición para cámaras, tótems, comunicación, botones y demás características del proyecto integral. La Cooperativa va a acompañar todo lo que requieran los vecinos en función de la seguridad y de construir una ciudad mejor cada día”.

Acompañaron el acto, funcionarios del equipo de gabinete municipal, concejales del Frente de Todos, y referentes territoriales de los barrios Vipermun, Villa Angus, Orsi, Zárate, Almirante Brown, Los Naranjos, San Jacinto, 4 Esquinas, 12 de Octubre, Villa Carmencita, Bayer y 25 de Mayo, quienes recibirán dispositivos de alarmas comunitarias, una herramienta que estará a disposición de las Sociedades de Fomento para que puedan administrarlas y que serán instaladas a la brevedad.

De que se trata cada una de las herramientas de seguridad presentadas

App ZáraTe Protege

Se pondrá en funcionamiento una aplicación digital que se podrá descargar en dispositivos móviles y que permitirá una inmediata comunicación con el centro de monitoreo municipal ante posibles situaciones peligrosas. La misma, consta de un botón digital antipánico que al ser oprimido lanza una inmediata comunicación con la base municipal, suministrando la geolocalización de la persona afectada que derivará en el inmediato desplazamiento de los agentes de DPU o fuerzas de seguridad según corresponda para atender la situación concreta.

Tótem de Seguridad en Espacios Públicos

En forma conjunta y con la valiosa colaboración de la Cooperativa Eléctrica de Zárate se procederá a la instalación de Tótems de Seguridad en diferentes espacios públicos como la Plaza Mitre, el Parque Urbano y la Costanera.

Dichos dispositivos contribuyen a brindar una herramienta de suma utilidad para los vecinos en tanto permitirán acceder a servicios de internet gratuito mediante red WI FI, y constituyen un elemento vital en materia de prevención y seguridad al tener incorporado un botón antipánico con su correspondiente sirena e iluminación además de contar con cámaras de seguridad estratégicamente colocadas, todo interconectado y monitoreado desde la sala de situación municipal.

Monitores de Seguridad

Se creará un nuevo cuerpo de prevención de caminantes que tendrá por finalidad recorrer las zonas más concurridas de la ciudad. Estará compuesto por parejas que, en zonas previamente delimitadas, recorrerán a pie atentos a las posibles necesidades de los vecinos, comerciantes, trabajadores y estudiantes, ante hechos que deban ser atendidos por el área de prevención. Contarán con comunicación permanente con la sala de situación municipal, desde la cual se coordinará la actuación de los agentes que sean requeridos. Se prestará particular atención a la implementación de corredores escolares y laborales que contarán con el monitoreo de este cuerpo de prevención que se pone en funcionamiento.

Alarmas Vecinales

Asimismo, el Municipio adquirió 50 equipos completos de alarmas vecinales que serán destinados a diferentes barrios conforme a una programación y comparación estadística en base a los sitios de mayor conflictividad. Se firmó con entidades vecinales el acta compromiso que permitirá comenzar de forma inmediata con la instalación de los dispositivos. Con esta acción se llegará a cubrir un universo de 1.000 familias que contarán con botones antipánico que podrán ser activados en caso de detectarse situaciones sospechosas y/o peligrosas en sus barrios. Para ello.

Incorporación de nuevo personal a la Secretaría de Seguridad

Recientemente se procedió a sumar personal al área de seguridad municipal mediante la incorporación de 24 nuevos agentes que fueron destinados tanto para cumplir tareas en calle como en el Centro de Monitoreo Municipal. La incorporación de los nuevos agentes permite reforzar las tareas de patrullaje ciudadano como también mejorar el funcionamiento del Centro de Monitoreo al contar con mayor cantidad de operadores de cámaras de seguridad.

Nueva base de DPU en Mitre y Justa Lima

Luego de haber recuperado una edificación abandonada ubicada en la intersección de las calles Mitre y Justa Lima de la ciudad de Zárate, se tomó la decisión de instalar en dicho lugar una nueva base de DPU para así permitir a los vecinos un contacto más fluido y cercano con los agentes de prevención. A la fecha, se encuentran en ejecución los trabajos de refacción, estando prevista su inauguración durante el transcurso del corriente mes.

Nueva base de Prefectura Naval Argentina

El municipio viene prestando asistencia a efectos de materializar la puesta en funcionamiento de la base de la Prefectura Naval Argentina que se ubica en la intersección de las calles General Paz y 3 de Febrero. A la fecha, se encuentran en ejecución los últimos trabajos de refacción y acondicionamiento de las instalaciones, con lo cual la dependencia se encuentra próxima a ser puesta en funcionamiento.

Las tareas encaradas por la Prefectura Naval Argentina con el apoyo de la Municipalidad de Zárate y otras instituciones, permitirán contar con la infraestructura edilicia necesaria para el arribo de mayor personal de la fuerza destinado a cumplir tareas de seguridad en el Partido de Zárate.

Paradas Seguras

Este miércoles, el intendente Cáffaro firmó un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación que le permitirá al Municipio contar con paradas de transporte público con dispositivos de seguridad para facilitar la asistencia en caso de emergencias y prevenir el delito.

La colocación de las mismas será diagramada en forma estratégica, contemplando los corredores escolares y laborales. Para concretar la tarea se destinarán $119 millones que permitirán construir 35 refugios, que contarán con conexión Wifi, terminal de carga y consulta de saldo de la tarjeta SUBE, botones antipánico y cámaras de seguridad conectadas con el Centro de Monitoreo municipal, en el marco del proyecto del Sistema Integral de Seguridad Urbana.