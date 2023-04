Lanzamiento: Renault Alaskan Intens AT

El nivel Intens sumó como opción una caja automática de 7 marchas con tracción 4×2 y 4×4. El resto de la gama mejoró el equipamiento de serie. Todos los precios.

> DE QUÉ SE TRATA <

Es una actualización de la pickup mediana de la marca francesa, que la presentó como Model Year 2023. En relación con el modelo anterior (ver aquí), se distingue por las versiones automáticas en el nivel de equipamiento Intens y por los agregados en seguridad y confort para las opciones más accesibles.

> FECHA DE LANZAMIENTO <

Abril de 2023

> ORIGEN <

Argentina

> MECÁNICA <

Las versiones Emotion, Intens, Iconic y Outsider mantienen el motor biturbo-diésel 2.3 litros de 190 CV a 4.000 rpm y 450 Nm de par máximo entre 1.500 y 2.500 rpm. Las Confort siguen con el motor turbo-diésel 2.3 litros de 160 CV a 3.750 rpm y 403 Nm entre 1.500 y 2.500 rpm.

> VERSIONES Y PRECIOS <

Confort 2.3 dCi 160 CV 4×2: $9.927.100

Confort 2.3 dCi 160 CV 4×4: $11.163.700

Emotion 2.3 dCi 190 CV 4×2: $11.062.700

Emotion 2.3 dCi 190 CV 4×4: $12.361.200

Intens 2.3 dCi 190 CV 4×2: $12.075.300

Intens 2.3 dCi 190 CV 4×2 AT: $12.590.300 (nueva versión)

Intens 2.3 dCi 190 CV 4×4: $13.611.000

Intens 2.3 dCi 190 CV 4×4 AT: $14.126.000 (nueva versión)

Iconic 2.3 dCi 190 CV 4×4 AT: $15.182.600

Outsider 2.3 dCi 190 CV 4×4 AT: $15.442.600 (serie limitada)

*Precios vigentes a abril de 2023 según Renault Argentina

> GARANTÍA <

5 años o 150.000 kilómetros

> DATOS CLAVE <

+ El equipamiento de las versiones Intens incluye climatización automática bizona con salida trasera de aire, sensores de estacionamiento traseros, levantavidrios con comando eléctrico en puertas traseras, levantavidrios con comando eléctrico en puertas delanteras (conductor con sistema One Touch), cámara de visión trasera, control de velocidad crucero con comandos al volante y asiento del conductor regulable en seis direcciones.

+ El nivel Intens también cuenta con sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas (es compatible con Android Auto y Apple CarPlay), USB, WiFi y dos parlantes y dos twitters en puertas delanteras y puertas traseras. También trae seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina) y espejos retrovisores cromados rebatibles automáticamente con ajuste eléctrico.

+ Con este MY2023, todas las versiones están equipadas con seis airbags (dos frontales, dos laterales delanteros y dos de cortina), cierre automático de puertas en rodaje y paragolpes trasero con escalón (en color carrocería desde la versión Emotion). Además, hay un nuevo tapizado de tela para las opciones Confort, Emotion e Intens. Las Iconic y Outsider conservan los tapizados de cuero.

> POSIBLES RIVALES <

Toyota Hilux

Volkswagen Amarok

Ford Ranger

Chevrolet S10

Nissan Frontier

Mitsubishi L200

Fuente: carsmagazine