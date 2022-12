Defensores a la Zona A y Dálmine en la B

En la 1ra Fecha del Torneo de la Primera Nacional 2023 Defensores Unidos visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza; en tanto que Villa Dálmine recibirá a Mitre de Santiago del Estero.

Este mediodía, con la presencia de Claudio Tapia, se se realizó el sorteo del fixture del campeonato de la Primera Nacional 2023 en el predio de Ezeiza. También estuvieron presentes Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA; Marcelo Achile, Vicepresidente de la AFA y Presidente de la Divisional; y Sergio Gianturco, Secretario de la Divisional.

Antes de iniciar el sorteo, Claudio Tapia tomó la palabra y explicó: “Hemos tenido un final de año muy especial. Estamos muy contentos con los objetivos logrados. Nos consagramos campeones del mundo y por eso quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo que tuvimos. Cuando tomaos la decisión de quien sería el técnico de la Selección Argenitna, los primeros que acompañaron la decisión fueron ustedes. Para mi eso tiene mucho valor. Simplemente quiero agradecerles porque en los momentos difíciles que pasamos, siempre estuvimos unidos y esa es la manera de poder seguir logrando objetivos deportivos e institucionales.”

¿Cómo se jugará la Primera Nacional?

El torneo contará con 37 equipos, dividos en dos zonas, una de 34 fechas y otra de 36 jornadas. Asimismo, se disputará en sistema de ida y vuelta, y se estipula que el comienzo sea para la primera semana de febrero y finalice a mediados de noviembre. No habrá fecha de clásicos y los equipos que mantienen esa condición fueron separados.

En cuanto a los ascensos, los dos primeros equipos de cada zona disputarían la final por el primer cupo hacia la Liga Profesional. El perdedor de esa definición, accedería a los cuartos de final del Reducido.

Por su parte, cabe destacar que del segundo al octavo puesto de cada zona jugarán el Reducido para confirmar el segundo de los ascendidos. La primera fase sería a un solo partido y a partir de cuartos de final las series se disputarán a ida y vuelta, posiblemente con ventaja deportiva.

En cuanto al descenso, serán tres equipos los que pierdan la categoría: los últimos de cada zona y también habría un desempate entre los penúltimos de cada grupo. Todo esto quedará oficializado mediante el Boletín Oficial de AFA.

En cuanto a los clubes, Belgrano e Instituto (ascendidos) y Santamarina y Sacachispas (descendidos) no participarán de la competencia, pero se sumarán Aldosivi y Patronato (descendieron de Primera División) y Defensores Unidos de Zárate y Racing de Córdoba, recientemente ascendidos a la segunda categoría del fútbol argentino.

Fixture completo Primera Nacional

Zona A

Fecha 1

Flandria: Libre

Alvarado (M.D.P.) – San Martin (S.J.)

G. Y Esgrima (Mza.) – Def. Unidos

Patronato (P.) – Gmo. Brown (P.M.)

Güemes (S.E.) – Agropecuario Arg.

Dep. Morón – Almagro

Alte. Brown – San Telmo

Def. De Belgrano – Temperley

Estudiantes (R. Iv) – San Martin (Tuc.)

All Boys – Nva. Chicago

Fecha 2

Libre: Nva. Chicago

San Martin (Tuc.) – All Boys

Temperley – Estudiantes (R. Iv)

San Telmo – Def. De Belgrano

Almagro – Alte. Brown

Agropecuario Arg. – Dep. Morón

Gmo. Brown (P.M.) – Güemes (S.E.)

Def. Unidos – Patronato (P.)

San Martin (S.J.) – G. Y Esgrima (Mza.)

Flandria – Alvarado (M.D.P.)

Fecha 3

Alvarado (M.D.P.): Libre

G. Y Esgrima (Mza.) – Flandria

Patronato (P.) – San Martin (S.J.)

Güemes (S.E.) – Def. Unidos

Dep. Morón – Gmo. Brown (P.M.)

Alte. Brown – Agropecuario Arg.

Def. De Belgrano – Almagro

Estudiantes (R. Iv) – San Telmo

All Boys – Temperley

Nva. Chicago – San Martin (Tuc.)

Fecha 4

Libre: San Martin (Tuc.)

Temperley – Nva. Chicago

San Telmo – All Boys

Almagro – Estudiantes (R. Iv)

Agropecuario Arg. – Def. De Belgrano

Gmo. Brown (P.M.) – Alte. Brown

Def. Unidos – Dep. Morón

San Martin (S.J.) – Güemes (S.E.)

Flandria – Patronato (P.)

Alvarado (M.D.P.) – G. Y Esgrima (Mza.)

Fecha 5

G. Y Esgrima (Mza.): Libre

Patronato (P.) – Alvarado (M.D.P.)

Güemes (S.E.) – Flandria

Dep. Morón – San Martin (S.J.)

Alte. Brown – Def. Unidos

Def. De Belgrano – Gmo. Brown (P.M.)

Estudiantes (R. Iv) – Agropecuario Arg.

All Boys – Almagro

Nva. Chicago – San Telmo

San Martin (Tuc.) – Temperley

Fecha 6

Libre: Temperley

San Telmo – San Martin (Tuc.)

Almagro – Nva. Chicago

Agropecuario Arg. – All Boys

Gmo. Brown (P.M.) – Estudiantes (R. Iv)

Def. Unidos – Def. De Belgrano

San Martin (S.J.) – Alte. Brown

Flandria – Dep. Morón

Alvarado (M.D.P.) – Güemes (S.E.)

G. Y Esgrima (Mza.) – Patronato (P.)

Fecha 7

Patronato (P.): Libre

Güemes (S.E.) – G. Y Esgrima (Mza.)

Dep. Morón – Alvarado (M.D.P.)

Alte. Brown – Flandria

Def. De Belgrano – San Martin (S.J.)

Estudiantes (R. Iv) – Def. Unidos

All Boys – Gmo. Brown (P.M.)

Nva. Chicago – Agropecuario Arg.

San Martin (Tuc.) – Almagro

Temperley – San Telmo

Fecha 8

Libre: San Telmo

Almagro – Temperley

Agropecuario Arg. – San Martin (Tuc.)

Gmo. Brown (P.M.) – Nva. Chicago

Def. Unidos – All Boys

San Martin (S.J.) – Estudiantes (R. Iv)

Flandria – Def. De Belgrano

Alvarado (M.D.P.) – Alte. Brown

G. Y Esgrima (Mza.) – Dep. Morón

Patronato (P.) – Güemes (S.E.)

Fecha 9

Güemes (S.E.): Libre

Dep. Morón – Patronato (P.)

Alte. Brown – G. Y Esgrima (Mza.)

Def. De Belgrano – Alvarado (M.D.P.)

Estudiantes (R. Iv) – Flandria

All Boys – San Martin (S.J.)

Nva. Chicago – Def. Unidos

San Martin (Tuc.) – Gmo. Brown (P.M.)

Temperley – Agropecuario Arg.

San Telmo – Almagro

Fecha 10

Libre: Almagro

Agropecuario Arg. – San Telmo

Gmo. Brown (P.M.) – Temperley

Def. Unidos – San Martin (Tuc.)

San Martin (S.J.) – Nva. Chicago

Flandria – All Boys

Alvarado (M.D.P.) – Estudiantes (R. Iv)

G. Y Esgrima (Mza.) – Def. De Belgrano

Patronato (P.) – Alte. Brown

Güemes (S.E.) – Dep. Morón

Fecha 11

Dep. Morón: Libre

Alte. Brown – Güemes (S.E.)

Def. De Belgrano – Patronato (P.)

Estudiantes (R. Iv) – G. Y Esgrima (Mza.)

All Boys – Alvarado (M.D.P.)

Nva. Chicago – Flandria

San Martin (Tuc.) – San Martin (S.J.)

Temperley – Def. Unidos

San Telmo – Gmo. Brown (P.M.)

Almagro – Agropecuario Arg.

Fecha 12

Libre: Agropecuario Arg.

Gmo. Brown (P.M.) – Almagro

Def. Unidos – San Telmo

San Martin (S.J.) – Temperley

Flandria – San Martin (Tuc.)

Alvarado (M.D.P.) – Nva. Chicago

G. Y Esgrima (Mza.) – All Boys

Patronato (P.) – Estudiantes (R. Iv)

Güemes (S.E.) – Def. De Belgrano

Dep. Morón – Alte. Brown

Fecha 13

Alte. Brown: Libre

Def. De Belgrano – Dep. Morón

Estudiantes (R. Iv) – Güemes (S.E.)

All Boys – Patronato (P.)

Nva. Chicago – G. Y Esgrima (Mza.)

San Martin (Tuc.) – Alvarado (M.D.P.)

Temperley – Flandria

San Telmo – San Martin (S.J.)

Almagro – Def. Unidos

Agropecuario Arg. – Gmo. Brown (P.M.)

Fecha 14

Libre: Gmo. Brown (P.M.)

Def. Unidos – Agropecuario Arg.

San Martin (S.J.) – Almagro

Flandria – San Telmo

Alvarado (M.D.P.) – Temperley

G. Y Esgrima (Mza.) – San Martin (Tuc.)

Patronato (P.) – Nva. Chicago

Güemes (S.E.) – All Boys

Dep. Morón – Estudiantes (R. Iv)

Alte. Brown – Def. De Belgrano

Fecha 15

Def. De Belgrano: Libre

Estudiantes (R. Iv) – Alte. Brown

All Boys – Dep. Morón

Nva. Chicago – Güemes (S.E.)

San Martin (Tuc.) – Patronato (P.)

Temperley – G. Y Esgrima (Mza.)

San Telmo – Alvarado (M.D.P.)

Almagro – Flandria

Agropecuario Arg. – San Martin (S.J.)

Gmo. Brown (P.M.) – Def. Unidos

Fecha 16

Libre: Def. Unidos

San Martin (S.J.) – Gmo. Brown (P.M.)

Flandria – Agropecuario Arg.

Alvarado (M.D.P.) – Almagro

G. Y Esgrima (Mza.) – San Telmo

Patronato (P.) – Temperley

Güemes (S.E.) – San Martin (Tuc.)

Dep. Morón – Nva. Chicago

Alte. Brown – All Boys

Def. De Belgrano – Estudiantes (R. Iv)

Fecha 17

Estudiantes (R. Iv): Libre

All Boys – Def. De Belgrano

Nva. Chicago – Alte. Brown

San Martin (Tuc.) – Dep. Morón

Temperley – Güemes (S.E.)

San Telmo – Patronato (P.)

Almagro – G. Y Esgrima (Mza.)

Agropecuario Arg. – Alvarado (M.D.P.)

Gmo. Brown (P.M.) – Flandria

Def. Unidos – San Martin (S.J.)

Fecha 18

Libre: San Martin (S.J.)

Flandria – Def. Unidos

Alvarado (M.D.P.) – Gmo. Brown (P.M.)

G. Y Esgrima (Mza.) – Agropecuario Arg.

Patronato (P.) – Almagro

Güemes (S.E.) – San Telmo

Dep. Morón – Temperley

Alte. Brown – San Martin (Tuc.)

Def. De Belgrano – Nva. Chicago

Estudiantes (R. Iv) – All Boys

Fecha 19

All Boys: Libre

Nva. Chicago – Estudiantes (R. Iv)

San Martin (Tuc.) – Def. De Belgrano

Temperley – Alte. Brown

San Telmo – Dep. Morón

Almagro – Güemes (S.E.)

Agropecuario Arg. – Patronato (P.)

Gmo. Brown (P.M.) – G. Y Esgrima (Mza.)

Def. Unidos – Alvarado (M.D.P.)

San Martin (S.J.) – Flandria

Fecha 20

Libre: Flandria

San Martin (S.J.) – Alvarado (M.D.P.)

Def. Unidos – G. Y Esgrima (Mza.)

Gmo. Brown (P.M.) – Patronato (P.)

Agropecuario Arg. – Güemes (S.E.)

Almagro – Dep. Morón

San Telmo – Alte. Brown

Temperley – Def. De Belgrano

San Martin (Tuc.) – Estudiantes (R. Iv)

Nva. Chicago – All Boys

Fecha 21

Nva. Chicago: Libre

All Boys – San Martin (Tuc.)

Estudiantes (R. Iv) – Temperley

Def. De Belgrano – San Telmo

Alte. Brown – Almagro

Dep. Morón – Agropecuario Arg.

Güemes (S.E.) – Gmo. Brown (P.M.)

Patronato (P.) – Def. Unidos

G. Y Esgrima (Mza.) – San Martin (S.J.)

Alvarado (M.D.P.) – Flandria

Fecha 22

Libre: Alvarado (M.D.P.)

Flandria – G. Y Esgrima (Mza.)

San Martin (S.J.) – Patronato (P.)

Def. Unidos – Güemes (S.E.)

Gmo. Brown (P.M.) – Dep. Morón

Agropecuario Arg. – Alte. Brown

Almagro – Def. De Belgrano

San Telmo – Estudiantes (R. Iv)

Temperley – All Boys

San Martin (Tuc.) – Nva. Chicago

Fecha 23

San Martin (Tuc.): Libre

Nva. Chicago – Temperley

All Boys – San Telmo

Estudiantes (R. Iv) – Almagro

Def. De Belgrano – Agropecuario Arg.

Alte. Brown – Gmo. Brown (P.M.)

Dep. Morón – Def. Unidos

Güemes (S.E.) – San Martin (S.J.)

Patronato (P.) – Flandria

G. Y Esgrima (Mza.) – Alvarado (M.D.P.)

Fecha 24

Libre: G. Y Esgrima (Mza.)

Alvarado (M.D.P.) – Patronato (P.)

Flandria – Güemes (S.E.)

San Martin (S.J.) – Dep. Morón

Def. Unidos – Alte. Brown

Gmo. Brown (P.M.) – Def. De Belgrano

Agropecuario Arg. – Estudiantes (R. Iv)

Almagro – All Boys

San Telmo – Nva. Chicago

Temperley – San Martin (Tuc.)

Fecha 25

Temperley: Libre

San Martin (Tuc.) – San Telmo

Nva. Chicago – Almagro

All Boys – Agropecuario Arg.

Estudiantes (R. Iv) – Gmo. Brown (P.M.)

Def. De Belgrano – Def. Unidos

Alte. Brown – San Martin (S.J.)

Dep. Morón – Flandria

Güemes (S.E.) – Alvarado (M.D.P.)

Patronato (P.) – G. Y Esgrima (Mza.)

Fecha 26

Libre: Patronato (P.)

G. Y Esgrima (Mza.) – Güemes (S.E.)

Alvarado (M.D.P.) – Dep. Morón

Flandria – Alte. Brown

San Martin (S.J.) – Def. De Belgrano

Def. Unidos – Estudiantes (R. Iv)

Gmo. Brown (P.M.) – All Boys

Agropecuario Arg. – Nva. Chicago

Almagro – San Martin (Tuc.)

San Telmo – Temperley

Fecha 27

San Telmo: Libre

Temperley – Almagro

San Martin (Tuc.) – Agropecuario Arg.

Nva. Chicago – Gmo. Brown (P.M.)

All Boys – Def. Unidos

Estudiantes (R. Iv) – San Martin (S.J.)

Def. De Belgrano – Flandria

Alte. Brown – Alvarado (M.D.P.)

Dep. Morón – G. Y Esgrima (Mza.)

Güemes (S.E.) – Patronato (P.)

Fecha 28

Libre: Güemes (S.E.)

Patronato (P.) – Dep. Morón

G. Y Esgrima (Mza.) – Alte. Brown

Alvarado (M.D.P.) – Def. De Belgrano

Flandria – Estudiantes (R. Iv)

San Martin (S.J.) – All Boys

Def. Unidos – Nva. Chicago

Gmo. Brown (P.M.) – San Martin (Tuc.)

Agropecuario Arg. – Temperley

Almagro – San Telmo

Fecha 29

Almagro: Libre

San Telmo – Agropecuario Arg.

Temperley – Gmo. Brown (P.M.)

San Martin (Tuc.) – Def. Unidos

Nva. Chicago – San Martin (S.J.)

All Boys – Flandria

Estudiantes (R. Iv) – Alvarado (M.D.P.)

Def. De Belgrano – G. Y Esgrima (Mza.)

Alte. Brown – Patronato (P.)

Dep. Morón – Güemes (S.E.)

Fecha 30

Libre: Dep. Morón

Güemes (S.E.) – Alte. Brown

Patronato (P.) – Def. De Belgrano

G. Y Esgrima (Mza.) – Estudiantes (R. Iv)

Alvarado (M.D.P.) – All Boys

Flandria – Nva. Chicago

San Martin (S.J.) – San Martin (Tuc.)

Def. Unidos – Temperley

Gmo. Brown (P.M.) – San Telmo

Agropecuario Arg. – Almagro

Fecha 31

Agropecuario Arg.: Libre

Almagro – Gmo. Brown (P.M.)

San Telmo – Def. Unidos

Temperley – San Martin (S.J.)

San Martin (Tuc.) – Flandria

Nva. Chicago – Alvarado (M.D.P.)

All Boys – G. Y Esgrima (Mza.)

Estudiantes (R. Iv) – Patronato (P.)

Def. De Belgrano – Güemes (S.E.)

Alte. Brown – Dep. Morón

Fecha 32

Libre: Alte. Brown

Dep. Morón – Def. De Belgrano

Güemes (S.E.) – Estudiantes (R. Iv)

Patronato (P.) – All Boys

G. Y Esgrima (Mza.) – Nva. Chicago

Alvarado (M.D.P.) – San Martin (Tuc.)

Flandria – Temperley

San Martin (S.J.) – San Telmo

Def. Unidos – Almagro

Gmo. Brown (P.M.) – Agropecuario Arg.

Fecha 33

Gmo. Brown (P.M.): Libre

Agropecuario Arg. – Def. Unidos

Almagro – San Martin (S.J.)

San Telmo – Flandria

Temperley – Alvarado (M.D.P.)

San Martin (Tuc.) – G. Y Esgrima (Mza.)

Nva. Chicago – Patronato (P.)

All Boys – Güemes (S.E.)

Estudiantes (R. Iv) – Dep. Morón

Def. De Belgrano – Alte. Brown

Fecha 34

Libre: Def. De Belgrano

Alte. Brown – Estudiantes (R. Iv)

Dep. Morón – All Boys

Güemes (S.E.) – Nva. Chicago

Patronato (P.) – San Martin (Tuc.)

G. Y Esgrima (Mza.) – Temperley

Alvarado (M.D.P.) – San Telmo

Flandria – Almagro

San Martin (S.J.) – Agropecuario Arg.

Def. Unidos – Gmo. Brown (P.M.)

Fecha 35

Def. Unidos: Libre

Gmo. Brown (P.M.) – San Martin (S.J.)

Agropecuario Arg. – Flandria

Almagro – Alvarado (M.D.P.)

San Telmo – G. Y Esgrima (Mza.)

Temperley – Patronato (P.)

San Martin (Tuc.) – Güemes (S.E.)

Nva. Chicago – Dep. Morón

All Boys – Alte. Brown

Estudiantes (R. Iv) – Def. De Belgrano

Fecha 36

Libre: Estudiantes (R. Iv)

Def. De Belgrano – All Boys

Alte. Brown – Nva. Chicago

Dep. Morón – San Martin (Tuc.)

Güemes (S.E.) – Temperley

Patronato (P.) – San Telmo

G. Y Esgrima (Mza.) – Almagro

Alvarado (M.D.P.) – Agropecuario Arg.

Flandria – Gmo. Brown (P.M.)

San Martin (S.J.) – Def. Unidos

Fecha 37

San Martin (S.J.): Libre

Def. Unidos – Flandria

Gmo. Brown (P.M.) – Alvarado (M.D.P.)

Agropecuario Arg. – G. Y Esgrima (Mza.)

Almagro – Patronato (P.)

San Telmo – Güemes (S.E.)

Temperley – Dep. Morón

San Martin (Tuc.) – Alte. Brown

Nva. Chicago – Def. De Belgrano

All Boys – Estudiantes (R. Iv)

Fecha 38

Libre : All Boys

Estudiantes (R. Iv) – Nva. Chicago

Def. De Belgrano – San Martin (Tuc.)

Alte. Brown – Temperley

Dep. Morón – San Telmo

Güemes (S.E.) – Almagro

Patronato (P.) – Agropecuario Arg.

G. Y Esgrima (Mza.) – Gmo. Brown (P.M.)

Alvarado (M.D.P.) – Def. Unidos

Flandria – San Martin (S.J.)

Zona B

Fecha 1

Aldosivi (M.D.P.) – Independiente (M.)

Dep. Maipú (Mza.) – Chaco For Ever

Villa Dalmine – Mitre (S.E.)

Dep. Madryn – Chacarita Jrs.

At. De Rafaela – T. Suarez

Estudiantes – Atlanta

Brown (Ad.) – Racing (Cba.)

Quilmes A.C. – Dep. Riestra

G. Y Esgrima (J.) – Ferro Carril Oeste

Fecha 2

G. Y Esgrima (J.) – Aldosivi (M.D.P.)

Ferro Carril Oeste – Quilmes A.C.

Dep. Riestra – Brown (Ad.)

Racing (Cba.) – Estudiantes

Atlanta – At. De Rafaela

T. Suarez – Dep. Madryn

Chacarita Jrs. – Villa Dalmine

Mitre (S.E.) – Dep. Maipú (Mza.)

Chaco For Ever – Independiente (M.)

Fecha 3

Aldosivi (M.D.P.) – Chaco For Ever

Independiente (M.) – Mitre (S.E.)

Dep. Maipú (Mza.) – Chacarita Jrs.

Villa Dalmine – T. Suarez

Dep. Madryn – Atlanta

At. De Rafaela – Racing (Cba.)

Estudiantes – Dep. Riestra

Brown (Ad.) – Ferro Carril Oeste

Quilmes A.C. – G. Y Esgrima (J.)

Fecha 4

Quilmes A.C. – Aldosivi (M.D.P.)

G. Y Esgrima (J.) – Brown (Ad.)

Ferro Carril Oeste – Estudiantes

Dep. Riestra – At. De Rafaela

Racing (Cba.) – Dep. Madryn

Atlanta – Villa Dalmine

T. Suarez – Dep. Maipú (Mza.)

Chacarita Jrs. – Independiente (M.)

Mitre (S.E.) – Chaco For Ever

Fecha 5

Aldosivi (M.D.P.) – Mitre (S.E.)

Chaco For Ever – Chacarita Jrs.

Independiente (M.) – T. Suarez

Dep. Maipú (Mza.) – Atlanta

Villa Dalmine – Racing (Cba.)

Dep. Madryn – Dep. Riestra

At. De Rafaela – Ferro Carril Oeste

Estudiantes – G. Y Esgrima (J.)

Brown (Ad.) – Quilmes A.C.

Fecha 6

Brown (Ad.) – Aldosivi (M.D.P.)

Quilmes A.C. – Estudiantes

G. Y Esgrima (J.) – At. De Rafaela

Ferro Carril Oeste – Dep. Madryn

Dep. Riestra – Villa Dalmine

Racing (Cba.) – Dep. Maipú (Mza.)

Atlanta – Independiente (M.)

T. Suarez – Chaco For Ever

Chacarita Jrs. – Mitre (S.E.)

Fecha 7

Aldosivi (M.D.P.) – Chacarita Jrs.

Mitre (S.E.) – T. Suarez

Chaco For Ever – Atlanta

Independiente (M.) – Racing (Cba.)

Dep. Maipú (Mza.) – Dep. Riestra

Villa Dalmine – Ferro Carril Oeste

Dep. Madryn – G. Y Esgrima (J.)

At. De Rafaela – Quilmes A.C.

Estudiantes – Brown (Ad.)

Fecha 8

Estudiantes – Aldosivi (M.D.P.)

Brown (Ad.) – At. De Rafaela

Quilmes A.C. – Dep. Madryn

G. Y Esgrima (J.) – Villa Dalmine

Ferro Carril Oeste – Dep. Maipú (Mza.)

Dep. Riestra – Independiente (M.)

Racing (Cba.) – Chaco For Ever

Atlanta – Mitre (S.E.)

T. Suarez – Chacarita Jrs.

Fecha 9

Aldosivi (M.D.P.) – T. Suarez

Chacarita Jrs. – Atlanta

Mitre (S.E.) – Racing (Cba.)

Chaco For Ever – Dep. Riestra

Independiente (M.) – Ferro Carril Oeste

Dep. Maipú (Mza.) – G. Y Esgrima (J.)

Villa Dalmine – Quilmes A.C.

Dep. Madryn – Brown (Ad.)

At. De Rafaela – Estudiantes

Fecha 10

At. De Rafaela – Aldosivi (M.D.P.)

Estudiantes – Dep. Madryn

Brown (Ad.) – Villa Dalmine

Quilmes A.C. – Dep. Maipú (Mza.)

G. Y Esgrima (J.) – Independiente (M.)

Ferro Carril Oeste – Chaco For Ever

Dep. Riestra – Mitre (S.E.)

Racing (Cba.) – Chacarita Jrs.

Atlanta – T. Suarez

Fecha 11

Aldosivi (M.D.P.) – Atlanta

T. Suarez – Racing (Cba.)

Chacarita Jrs. – Dep. Riestra

Mitre (S.E.) – Ferro Carril Oeste

Chaco For Ever – G. Y Esgrima (J.)

Independiente (M.) – Quilmes A.C.

Dep. Maipú (Mza.) – Brown (Ad.)

Villa Dalmine – Estudiantes

Dep. Madryn – At. De Rafaela

Fecha 12

Dep. Madryn – Aldosivi (M.D.P.)

At. De Rafaela – Villa Dalmine

Estudiantes – Dep. Maipú (Mza.)

Brown (Ad.) – Independiente (M.)

Quilmes A.C. – Chaco For Ever

G. Y Esgrima (J.) – Mitre (S.E.)

Ferro Carril Oeste – Chacarita Jrs.

Dep. Riestra – T. Suarez

Racing (Cba.) – Atlanta

Fecha 13

Aldosivi (M.D.P.) – Racing (Cba.)

Atlanta – Dep. Riestra

T. Suarez – Ferro Carril Oeste

Chacarita Jrs. – G. Y Esgrima (J.)

Mitre (S.E.) – Quilmes A.C.

Chaco For Ever – Brown (Ad.)

Independiente (M.) – Estudiantes

Dep. Maipú (Mza.) – At. De Rafaela

Villa Dalmine – Dep. Madryn

Fecha 14

Villa Dalmine – Aldosivi (M.D.P.)

Dep. Madryn – Dep. Maipú (Mza.)

At. De Rafaela – Independiente (M.)

Estudiantes – Chaco For Ever

Brown (Ad.) – Mitre (S.E.)

Quilmes A.C. – Chacarita Jrs.

G. Y Esgrima (J.) – T. Suarez

Ferro Carril Oeste – Atlanta

Dep. Riestra – Racing (Cba.)

Fecha 15

Aldosivi (M.D.P.) – Dep. Riestra

Racing (Cba.) – Ferro Carril Oeste

Atlanta – G. Y Esgrima (J.)

T. Suarez – Quilmes A.C.

Chacarita Jrs. – Brown (Ad.)

Mitre (S.E.) – Estudiantes

Chaco For Ever – At. De Rafaela

Independiente (M.) – Dep. Madryn

Dep. Maipú (Mza.) – Villa Dalmine

Fecha 16

Dep. Maipú (Mza.) – Aldosivi (M.D.P.)

Villa Dalmine – Independiente (M.)

Dep. Madryn – Chaco For Ever

At. De Rafaela – Mitre (S.E.)

Estudiantes – Chacarita Jrs.

Brown (Ad.) – T. Suarez

Quilmes A.C. – Atlanta

G. Y Esgrima (J.) – Racing (Cba.)

Ferro Carril Oeste – Dep. Riestra

Fecha 17

Aldosivi (M.D.P.) – Ferro Carril Oeste

Dep. Riestra – G. Y Esgrima (J.)

Racing (Cba.) – Quilmes A.C.

Atlanta – Brown (Ad.)

T. Suarez – Estudiantes

Chacarita Jrs. – At. De Rafaela

Mitre (S.E.) – Dep. Madryn

Chaco For Ever – Villa Dalmine

Independiente (M.) – Dep. Maipú (Mza.)

Fecha 18

Independiente (M.) – Aldosivi (M.D.P.)

Chaco For Ever – Dep. Maipú (Mza.)

Mitre (S.E.) – Villa Dalmine

Chacarita Jrs. – Dep. Madryn

T. Suarez – At. De Rafaela

Atlanta – Estudiantes

Racing (Cba.) – Brown (Ad.)

Dep. Riestra – Quilmes A.C.

Ferro Carril Oeste – G. Y Esgrima (J.)

Fecha 19

Aldosivi (M.D.P.) – G. Y Esgrima (J.)

Quilmes A.C. – Ferro Carril Oeste

Brown (Ad.) – Dep. Riestra

Estudiantes – Racing (Cba.)

At. De Rafaela – Atlanta

Dep. Madryn – T. Suarez

Villa Dalmine – Chacarita Jrs.

Dep. Maipú (Mza.) – Mitre (S.E.)

Independiente (M.) – Chaco For Ever

Fecha 20

Chaco For Ever – Aldosivi (M.D.P.)

Mitre (S.E.) – Independiente (M.)

Chacarita Jrs. – Dep. Maipú (Mza.)

T. Suarez – Villa Dalmine

Atlanta – Dep. Madryn

Racing (Cba.) – At. De Rafaela

Dep. Riestra – Estudiantes

Ferro Carril Oeste – Brown (Ad.)

G. Y Esgrima (J.) – Quilmes A.C.

Fecha 21

Aldosivi (M.D.P.) – Quilmes A.C.

Brown (Ad.) – G. Y Esgrima (J.)

Estudiantes – Ferro Carril Oeste

At. De Rafaela – Dep. Riestra

Dep. Madryn – Racing (Cba.)

Villa Dalmine – Atlanta

Dep. Maipú (Mza.) – T. Suarez

Independiente (M.) – Chacarita Jrs.

Chaco For Ever – Mitre (S.E.)

Fecha 22

Mitre (S.E.) – Aldosivi (M.D.P.)

Chacarita Jrs. – Chaco For Ever

T. Suarez – Independiente (M.)

Atlanta – Dep. Maipú (Mza.)

Racing (Cba.) – Villa Dalmine

Dep. Riestra – Dep. Madryn

Ferro Carril Oeste – At. De Rafaela

G. Y Esgrima (J.) – Estudiantes

Quilmes A.C. – Brown (Ad.)

Fecha 23

Aldosivi (M.D.P.) – Brown (Ad.)

Estudiantes – Quilmes A.C.

At. De Rafaela – G. Y Esgrima (J.)

Dep. Madryn – Ferro Carril Oeste

Villa Dalmine – Dep. Riestra

Dep. Maipú (Mza.) – Racing (Cba.)

Independiente (M.) – Atlanta

Chaco For Ever – T. Suarez

Mitre (S.E.) – Chacarita Jrs.

Fecha 24

Chacarita Jrs. – Aldosivi (M.D.P.)

T. Suarez – Mitre (S.E.)

Atlanta – Chaco For Ever

Racing (Cba.) – Independiente (M.)

Dep. Riestra – Dep. Maipú (Mza.)

Ferro Carril Oeste – Villa Dalmine

G. Y Esgrima (J.) – Dep. Madryn

Quilmes A.C. – At. De Rafaela

Brown (Ad.) – Estudiantes

Fecha 25

Aldosivi (M.D.P.) – Estudiantes

At. De Rafaela – Brown (Ad.)

Dep. Madryn – Quilmes A.C.

Villa Dalmine – G. Y Esgrima (J.)

Dep. Maipú (Mza.) – Ferro Carril Oeste

Independiente (M.) – Dep. Riestra

Chaco For Ever – Racing (Cba.)

Mitre (S.E.) – Atlanta

Chacarita Jrs. – T. Suarez

Fecha 26

T. Suarez – Aldosivi (M.D.P.)

Atlanta – Chacarita Jrs.

Racing (Cba.) – Mitre (S.E.)

Dep. Riestra – Chaco For Ever

Ferro Carril Oeste – Independiente (M.)

G. Y Esgrima (J.) – Dep. Maipú (Mza.)

Quilmes A.C. – Villa Dalmine

Brown (Ad.) – Dep. Madryn

Estudiantes – At. De Rafaela

Fecha 27

Aldosivi (M.D.P.) – At. De Rafaela

Dep. Madryn – Estudiantes

Villa Dalmine – Brown (Ad.)

Dep. Maipú (Mza.) – Quilmes A.C.

Independiente (M.) – G. Y Esgrima (J.)

Chaco For Ever – Ferro Carril Oeste

Mitre (S.E.) – Dep. Riestra

Chacarita Jrs. – Racing (Cba.)

T. Suarez – Atlanta

Fecha 28

Atlanta – Aldosivi (M.D.P.)

Racing (Cba.) – T. Suarez

Dep. Riestra – Chacarita Jrs.

Ferro Carril Oeste – Mitre (S.E.)

G. Y Esgrima (J.) – Chaco For Ever

Quilmes A.C. – Independiente (M.)

Brown (Ad.) – Dep. Maipú (Mza.)

Estudiantes – Villa Dalmine

At. De Rafaela – Dep. Madryn

Fecha 29

Aldosivi (M.D.P.) – Dep. Madryn

Villa Dalmine – At. De Rafaela

Dep. Maipú (Mza.) – Estudiantes

Independiente (M.) – Brown (Ad.)

Chaco For Ever – Quilmes A.C.

Mitre (S.E.) – G. Y Esgrima (J.)

Chacarita Jrs. – Ferro Carril Oeste

T. Suarez – Dep. Riestra

Atlanta – Racing (Cba.)

Fecha 30

Racing (Cba.) – Aldosivi (M.D.P.)

Dep. Riestra – Atlanta

Ferro Carril Oeste – T. Suarez

G. Y Esgrima (J.) – Chacarita Jrs.

Quilmes A.C. – Mitre (S.E.)

Brown (Ad.) – Chaco For Ever

Estudiantes – Independiente (M.)

At. De Rafaela – Dep. Maipú (Mza.)

Dep. Madryn – Villa Dalmine

Fecha 31

Aldosivi (M.D.P.) – Villa Dalmine

Dep. Maipú (Mza.) – Dep. Madryn

Independiente (M.) – At. De Rafaela

Chaco For Ever – Estudiantes

Mitre (S.E.) – Brown (Ad.)

Chacarita Jrs. – Quilmes A.C.

T. Suarez – G. Y Esgrima (J.)

Atlanta – Ferro Carril Oeste

Racing (Cba.) – Dep. Riestra

Fecha 32

Dep. Riestra – Aldosivi (M.D.P.)

Ferro Carril Oeste – Racing (Cba.)

G. Y Esgrima (J.) – Atlanta

Quilmes A.C. – T. Suarez

Brown (Ad.) – Chacarita Jrs.

Estudiantes – Mitre (S.E.)

At. De Rafaela – Chaco For Ever

Dep. Madryn – Independiente (M.)

Villa Dalmine – Dep. Maipú (Mza.)

Fecha 33

Aldosivi (M.D.P.) – Dep. Maipú (Mza.)

Independiente (M.) – Villa Dalmine

Chaco For Ever – Dep. Madryn

Mitre (S.E.) – At. De Rafaela

Chacarita Jrs. – Estudiantes

T. Suarez – Brown (Ad.)

Atlanta – Quilmes A.C.

Racing (Cba.) – G. Y Esgrima (J.)

Dep. Riestra – Ferro Carril Oeste

Fecha 34

Ferro Carril Oeste – Aldosivi (M.D.P.)

G. Y Esgrima (J.) – Dep. Riestra

Quilmes A.C. – Racing (Cba.)

Brown (Ad.) – Atlanta

Estudiantes – T. Suarez

At. De Rafaela – Chacarita Jrs.

Dep. Madryn – Mitre (S.E.)

Villa Dalmine – Chaco For Ever

Dep. Maipú (Mza.) – Independiente (M.)

