El secretario de Gobierno aseguró que continuarán los operativos de seguridad durante los partidos de la Selección Nacional

El responsable del área, Juan Manuel Arroquigaray habló esta mañana por FM Munizipium donde explicó que la Secretaría de Seguridad del Municipio de Zárate se encuentra trabajando por la seguridad de los vecinos y vecinas.

Expresó que, tras los acontecimientos ocurridos días pasados en la zona céntrica, desde el Estado Municipal se realizó un gran esfuerzo para poder desplegar operativos con la finalidad de que se pueda festejar el triunfo de forma tranquila y sin incidentes. “El Municipio tomó la firme decisión de adoptar medidas para que lo que sucedió no vuelva a ocurrir. Primero para salvaguardar la zona céntrica, el patrimonio de los comerciantes, su fuente de trabajo. Y segundo, fue un pedido especial de la familia de Miguel, por respeto a él no nos parecía prudente llevar adelante los festejos en el marco de lo ocurrido en ese lugar”, dijo Arroquigaray.

Debido a ello, detalló que el pasado martes se montó un dispositivo en el Parque Urbano: “Funcionó muy bien, con la colaboración de la Policía y de la Prefectura. Se tomó la decisión de proyectar el partido donde la gente lo vio en forma pacífica, tranquila, en familia. Luego se sumaron más vecinos a los festejos. Hubo en un momento algún grupito que se desprendió y quiso ingresar a la zona céntrica, y al encontrarse con el dispositivo de seguridad comprendieron rápidamente que no era el lugar propuesto, volviendo al Parque Urbano y pudiendo canalizar todos los festejos ahí. Contamos también con ambulancia, Cruz Roja, puestos de hidratación, Defensa Civil y baños dispuestos para tal fin”, manifestó.

Asimismo, explicó que para el próximo partido de la Selección Nacional se realizará un operativo análogo que comenzará en horas de la noche del sábado para reforzar la prevención: “Creemos que la evaluación fue muy positiva en cuanto a lo que sucedió días pasados. Para este domingo lo que se va a plantear es un dispositivo similar al que aplicamos en el último partido, con cierre de la zona céntrica, con presencia de Prefectura, de Policía, funcionarios municipales que fueron convocados y que estarán asistiendo en lo que fuera necesario. Estaremos trabajando desde la nocturnidad, con un dispositivo de seguridad que va a empezar a ejecutarse desde el sábado a la noche. En ese sentido, hago un llamado a los comerciantes de la nocturnidad que por favor seamos respetuosos del horario estricto de cierre de los locales. La idea es que los jóvenes puedan salir, procurando que se diviertan, vayan a bailar, a descansar un rato a sus casas, se levanten al mediodía y estén bien y tranquilos para poder ir a ver el partido”.

“Esto es entre todos, porque desde el Municipio podemos poner todos los recursos y elementos que contamos a disposición, pero si no nos cuidamos entre todos no hay dispositivo ni previsión de Seguridad que alcance. Lo que debe prevalecer, sobre todo, es la responsabilidad personal de cada uno de nosotros y más sabiendo que es un día de festejo, salga como salga. Como Estado, en las próximas semanas con los festejos tenemos desafíos muy importantes. Y el rol y la responsabilidad de cada uno de nosotros es una pieza fundamental. Y lo que hagamos es lo que va a marcar la diferencia. Si yo sé que tomé, no tengo que salir a manejar. En eso y en un montón de aspectos. Seguiremos abordando las distintas problemáticas de la mejor manera posible en el mejor tiempo posible”, concluyó.