Las vacunas que se aplican se encuentran avaladas por ANMAT

El secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray junto al director de Atención Primaria de la Salud Gonzalo Mariluis y al secretario de Lima Javier Olsen, realizaron una conferencia de prensa donde desmintieron que se esté aplicando vacunas vencidas en los centros de salud municipales.

“Los dichos son absolutamente falsos. Las vacunas que se están aplicando se encuentran autorizadas por la ANMAT para la población como refuerzos dentro del calendario de vacunación del Covid y sus fechas de vencimiento en condiciones. Tienen un seguimiento y una trazabilidad dada por el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación, con lo cual están perfectamente en condiciones de ser aplicadas”, comenzó explicando el secretario de Gobierno sobre las declaraciones del secretario General de ATE Zárate, Fernando Pérez.

“Nos parece de extrema gravedad que se haga semejante declaración irresponsable, que lo único que hace es crear temor en la población, en nuestros vecinos, en este marco de pandemia que aún estamos atravesando, donde sabemos que la principal herramienta con la que cuentan las personas para no contraer la enfermedad es justamente la vacunación”, agregó.

En el caso puntual de un lote determinado de vacunas vencidas cuya foto fue divulgada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Arroquigaray detalló que no se están aplicando porque están a la espera de una resolución, como así tampoco pueden ser descartadas por parte de la Secretaría de Salud, porque su destino depende de un control tanto provincial como nacional: “Se está a la espera de que los organismos de salud nacional tomen una determinación en cuanto a la vigencia o no de esas vacunas, pero insisto, no son las que se están aplicando en este momento”.

En ese sentido, expuso que en una primera instancia de formulación de las vacunas al comienzo de la pandemia, los laboratorios fijaron una fecha de vencimiento para cada una mientras se analizaba su efectividad a nivel mundial, por lo cual en distintas regiones del mundo fueron saliendo resoluciones incluida la Argentina, donde las fechas de vencimiento originalmente previstas se fueron prorrogando por los organismos de control, en tanto se demostró que las vacunas mantenían la efectividad como el primer día.

“No podemos bajo ningún punto de vista impedir que nuestros vecinos tengan acceso a la salud pública”

Asimismo, desde el Municipio advirtieron que la medida de fuerza que realiza ATE en el Hospital Favaloro y en la Unidad Sanitaria de Lima es desmedida.

“Nos parece que la medida que se está llevando adelante es absolutamente desproporcionada. No podemos bajo ningún punto de vista impedir que nuestros vecinos tengan acceso a la salud pública gratuita. Nos han dicho que se permite la atención de casos de urgencia. Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿quién está calificado dentro del gremio o de ATE para determinar cuál es un caso de urgencia y permitir o no, el ingreso al Hospital Intermedio para su atención? Me parece que hemos corrido el eje de la discusión, lo hemos llevado a una situación muy compleja donde acá lo que están haciendo básicamente es perjudicar a nuestros vecinos en una cuestión tan sensible como es la salud pública de la población”, manifestó.

Además, explicó que a partir de las manifestaciones públicas realizadas de diferentes acciones que se fueron desarrollando desde días pasados, se realizaron diversas presentaciones judiciales para que se investiguen las posibles responsabilidades en cuanto a la obstaculización del servicio de salud y en relación a otra protesta sobre calle 3 de Febrero, frente a la Sala de Monitoreo Municipal, cuya quema de neumáticos desarrollada impidió el normal funcionamiento del área: “La gente que estaba trabajando no podía respirar por el humo negro que ingresaba. Eso generó que la ciudad quede sin monitoreo por una hora y media porque los operadores no podían trabajar. El Municipio ya realizó la denuncia correspondiente en lo que tiene que ver a las manifestaciones públicas del secretario general de ATE porque consideramos que a partir de eso se generó un temor general en la población totalmente infundado y eso debe ser investigado para ver con qué intencionalidad se materializaron los hechos de esos dichos”.

“El Municipio nunca se negó al diálogo, de hecho, venimos charlando. En este contexto, en esta situación, bajo ningún punto de vista se pueden tomar las medidas que se están tomando. Se ha avanzado en estos últimos tiempos a la incorporación de médicos. Hoy las guardias se encuentran cubiertas tanto en Zárate como en Lima y hay atención pediátrica en consultorios en ambos lugares. Lo que tiene que ver con la falta de médicos no es una cuestión pura y exclusivamente de Zárate, sino que afecta a todo el país, no obstante, hemos podido incorporar médicos. Permanentemente estamos en la búsqueda de profesionales para cubrir los diferentes lugares. Con las incorporaciones que se han hecho y con las que se están por materializar en los próximos días, tanto el Hospital Favaloro como la Unidad Sanitaria de Lima se encuentran con las guardias y los profesionales médicos para la atención cubiertas”, expresó.

“Estamos abiertos al diálogo, a buscar una solución al conflicto, pero insisto, dentro de un marco de racionalidad y de responsabilidad que tiene que ver con garantizar y permitir la atención de nuestros vecinos tanto de Zárate como de Lima” redondeó el secretario de Gobierno sobre las medidas desmesuradas aplicadas por ATE.

Las palabras del director de Atención Primaria

De igual manera, Gonzalo Mariluis, director de Atención Primaria de la Salud se sumó a despejar dudas respecto a versiones que circularon: “Quiero llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas, que nunca se van a aplicar vacunas que estén vencidas. Nosotros somos conscientes de la tarea que hacemos todos los vacunadores. Es ilógico pensar que desde nuestra profesión podamos a hacer algo que esté dañando la salud de los vecinos y vecinas de Zárate”.

“Las vacunas están garantizadas por un montón de procesos que lamentablemente creo que desconoce el secretario general de ATE. Así sea que se vacune contra el Covid o se apliquen vacunas del calendario, o de campañas de vacunación, hay un registro con número de lote, que el vecino puede ver en la libreta de vacunación y un sello de un profesional que avala que la inoculación fue hecha con tal lote. Esto genera temor y malestar en la sociedad y nada bueno. Es contradictorio a generar salud en la gente. La población tiene que estar tranquila, se puede vacunar en los centros de vacunación. Llamo a la reflexión de la parte sindical de ATE para que deje vacunar a la gente que se quiere vacunar en los centros de salud”, agregó.

Las palabras del delegado de Lima sobre las acusaciones contra su familia

El funcionario respondió a uno de los puntos que presentó el representante de ATE en una solicitada difundida en medios públicos locales que lo involucra junto a su familia: “Quiero decirle que yo soy limeño, toda mi familia nació en Lima y siempre nos atendimos en la Unidad Sanitaria como vecinos”, manifestó sobre la utilización que le ha dado al centro de salud al igual que cualquier miembro de la comunidad, sin privilegios por su cargo público y sin necesidad de recurrir a beneficios.

“¿Quisiera saber dónde están los beneficios que yo tengo? Ayer le mandé una carta documento para que esta persona se pueda retractar o demostrar los beneficios que yo tengo. Siempre hemos tenido un buen diálogo. Y esto me pareció muy extraño. Yo soy un funcionario público, pero mi familia no está dentro de la función” continuó Olsen, quien manifestó su apoyo para que la Unidad Sanitaria de Lima pueda tener médicos. También lamentó el asfalto dañado luego de la quema de cubiertas realizada en la calle. “Yo creo que ninguno de ellos se va a hacer cargo de lo que hicieron y nos vamos a tener que hacer cargo nosotros desde la Delegación para repararlo. Hay muchísimos vecinos enojados por el trato que reciben al acercarse al lugar para atenderse. Si hay un reclamo justo lo tienen que hacer, pero esta no es la forma, y menos con la salud”, concluyó.