Pablo Giménez con vecinos del Barrio Santa Lucia. Camino viejo Ruta 9, redes de gas, redes de agua

En una charla y recorrida con vecinos y vecinas del Barrio Santa Lucia, Pablo Giménez y su equipo dialogaron y escucharon sus principales preocupaciones y necesidades.

“Es un barrio de 4 manzanas no completas, sin calle perimetral del lado norte, unos 250 vecinos viven ahí. Es el barrio de “borde” con Campana. No tienen nomenclatura de calles, recorrido de recolección de RSU, ni mantenimiento de calles, ni mantenimiento de la iluminación publica, ni mantenimiento de espacios verdes, ni mantenimiento de las zanjas pluviales. No hay red de cloaca ni de agua. No hay recorrido del transporte público (SIT) porque aluden que tienen que entrar en el municipio de Campana para retomar en la rotonda de la ruta 6 para retomar hacia Zárate. Comparten el espacio de una sociedad de fomento del barrio Santa Lucía, la parte del barrio que pertenece a Campana, para la reunión de la comisión directiva de la Unión vecinal del barrio Santa Lucia Zárate” comentó Giménez.

Palabras de los vecinos: “Nos sentimos raros, no tenemos recuerdos que un Intendente nos haya visitado desde el año 1996. Los Intendentes de Campana vinieron al barrio vecino varias veces, la última vez, hace 15 días”.

Pablo Giménez dialogando con los y las vecinas del barrio, les consulta sobre los principales problemas del barrio y María José responde: …” El principal problema es que nuestros chicos tienen que ir, la mayoría a la escuela del Barrio Saavedra, caminando por la banquina de la ruta 6, en contramano, con el peligro que eso significa, porque no tenemos en condiciones el camino viejo, atrás, que nos permitiría que los chicos puedan ir seguros. Hace varios años que no se mantiene y no esta transitable ni seguro”.

“Nuestro segunda gran demanda es poder contar con gas de red”. La cañería principal pasa por la vereda de enfrente, del barrio de Campana. Hicimos varias gestiones, pero no pudimos avanzar”, continúa la vecina.

“Nos fuimos con una sensación muy amarga del Barrio. Con vergüenza. Es un barrio básicamente mantenido solidariamente por el municipio de Campana. Un barrio de “frontera” con todos los problemas que eso implica. Son nuestros vecinos y vecinas. Se impone una urgente presencia del Estado Municipal” definió Giménez.